Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныФранция. Лига 1 2022/2023

Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

вчера, 10:54

Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ в следующем сезоне.

После этого игрок перейдет в клуб из МЛС, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бэйл попрощался с болельщиками сборной Уэльса
Вчера, 15:52
СлухиБензема отказался участвовать в церемонии чествования ветеранов сборной
24 марта
Роналду: «Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу»
22 марта
Роналду был готов завершить карьеру в сборной после чемпионата мира
22 марта
Ройс хочет завершить карьеру в «Боруссии» Дортмунд
22 марта
Буффон мог играть в Ла Лиге
22 марта
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:08
С условием, что будут подгонять левые пенальти. Ещё один мундиаль для гнома уже будет означать, что мировой футбол деградировал. Ничего не имею против индейцев, но сборную Аргентины нужно приучить к уважению соперников, уж многое было дозволено этой Аргентине…
shur
shur ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:25
...сначало прийдет смс на айфон, пенальти назначен, потом
согласование с отцом по стоимости удара по мячу, подход к
разметки и наконец удар по воротам , выбор ноги не обсуждается...!
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:48, ред.
После победы на Мундиале, Месси, может играть где хочет, в своё удовольствие, всё что можно было выиграть, Лео уже выиграл. Единственное, что осталось - это рекорды, первым надо быть везде.

Окончив свой этап в «ПСЖ», Месси, перейдёт на сезон в Барселону, чтобы красиво закончить европейскую часть карьеры, а вот уже потом, на фоне ЧМ 2026, который будет проводится в том числе и в США, отправится в МЛС. Лучше пойти на пенсию в Америке, чем в пустыне пыль глотать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:14
Мбаппе вызывает действующего чемпиона на матч-реванш! У обоих достаточно времени на подготовку.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:05
Надо ему перейти в другой клуб, к примеру Интер, хоть на низкую зарплату...и отдавать пасы на Лаутаро Мартинес, промахивается Мартинес или нет, неважно. Главное играть от души
Gahi
Gahi
вчера в 16:53
Большой выбор у Месси куда перейти, но для хозяев чемпионата мира этот переход будет отличной рекламой.
амурец
амурец
вчера в 16:27
Думает ему и на ЧМ 2026 будут давать липовые пенальти?
112910415
112910415
вчера в 14:12
противоречивые вести продолжат приходить ... закон жанра !
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 13:17
Так он когда определится ?
В ПСЖ, Барселону или в МЛС ?
ЮЗИК
ЮЗИК ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:09
Там в сборной гном всё решает
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:23
До ЧМ он будет играть в Европе... После ЧМ можно и в МЛС остаться для набития статы на пару сезонов... Это кошмарный вариант для любителей португала... Но именно так и будет...
LOpp
LOpp
вчера в 12:05
в сборной Аргентине играет тот кто хочет или тот, кого выберет тренер?
fu9p9pfbajv7
fu9p9pfbajv7
вчера в 11:43
Маленькая собачка всю жизнь щенок, так что может недоросль ещё и по Америке выше экватора через 3 года попешеходить
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:40
А почему бы и нет , вполне.
Ещё и в Play-Station в 2034 году можно будет сыграть !
shlomo
shlomo
вчера в 11:25, ред.
Лео даже в 39 лет не будет лишним в команде. Минут 60 в центре поля точно сможет отыграть. За это время 3-4 раза вывести на убойную позицию. Ну и сам дальним ударом вполне может в девятину зарядить...

Ну а так что, для начало почему бы не сыграть на Кубке Америки в 2024 и не выиграть его? Понятное дело, что до следующего ЧМ тяжело будет дотянуть, там все уже от Лео будет зависеть, может поедет, как «дядька» для молодых игроков, готовый выйти во втором тайме. Вообще супер будет если шестой раз выступить на ЧМ (по моему никто ещё 6 раз не выступал на ЧМ...).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:25
Вполне еще сможет сыграть,главное не травмироваться.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:24
Алкивиад.
"Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке. Тогда афиняне, как один человек, поручил Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на в*йну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.
Алкивиад бегал, как сумасшедший, и бесхвостая собака еле поспевала за ним.

Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.). Над ней стоит памятник, на котором спартанцы начертали лаконически: «Странник, я сдохла».
Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости."

Всеобщая история,обработанная "Сатириконом" в начале 20 века.
cska1948
cska1948
вчера в 11:10
Смотрю, Месси хочет сыграть и в ПСЖ, и в Барселоне, и МЛС, и на ЧМ, а в итоге окажется том, где Роналду.
lotsman
lotsman
вчера в 11:08
Только вчера он согласен был перейти в Барселону, даже с понижением зарплаты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 