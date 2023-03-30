Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

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вчера, 10:54

Нападающий останется в ПСЖ в следующем сезоне.

После этого игрок перейдет в клуб из МЛС , чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону».