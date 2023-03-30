Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ в следующем сезоне.
После этого игрок перейдет в клуб из МЛС, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года.
Ранее сообщалось, что аргентинец готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону».
Нападающий Лионель Месси останется в ПСЖ в следующем сезоне.
После этого игрок перейдет в клуб из МЛС, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира 2026 года.
Ранее сообщалось, что аргентинец готов снизить зарплату ради перехода в «Барселону».
Ну а так что, для начало почему бы не сыграть на Кубке Америки в 2024 и не выиграть его? Понятное дело, что до следующего ЧМ тяжело будет дотянуть, там все уже от Лео будет зависеть, может поедет, как «дядька» для молодых игроков, готовый выйти во втором тайме. Вообще супер будет если шестой раз выступить на ЧМ (по моему никто ещё 6 раз не выступал на ЧМ...).
Ну а так что, для начало почему бы не сыграть на Кубке Америки в 2024 и не выиграть его? Понятное дело, что до следующего ЧМ тяжело будет дотянуть, там все уже от Лео будет зависеть, может поедет, как «дядька» для молодых игроков, готовый выйти во втором тайме. Вообще супер будет если шестой раз выступить на ЧМ (по моему никто ещё 6 раз не выступал на ЧМ...).