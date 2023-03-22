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Роналду: «Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу»

вчера, 22:55

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

Думаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я люблю испытания, которые преодолеваю, ведь так я могу понять, кто действительно был на моей стороне. В трудный период видно, кто остается с тобой.

У меня был не лучший период, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. Нет времени для сожалений. Даже не самые приятные моменты – это часть жизни.

Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу, и зачастую у меня это не получалось. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, поскольку могу кое-что понять.

Здорово, что я стал лучше.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:24
В конце нужно было посмотреться в зеркальце и добавить: "Авэ мне!"
SDS_Freeze
SDS_Freeze
сегодня в 11:50
Тем более что Рон начал играть раньше на пару лет... Думаю что за два года Месси легко его обойдет ...
SDS_Freeze
SDS_Freeze ответ SСORPION (раскрыть)
сегодня в 11:49
Что это он берёт там не знаю .... Но по голам он ушёл не далеко, это единственное.... А ну да ... Ещё и рекорд Инстаграма)))))).... А в остальном если быль адекватным и зайти в статистику то можно увидеть что Месси опередил во всём..... Ну позорно было бы замыкающему иметь меньше голов.... ЧМ уже не взять ему как не крути....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Кот в сапогах 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:17
А при чём здесь гей-нарцисс?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:41
Многие на его месте уже бы остановились...
Импонирует его вечное стремление к идеалу...к самосовершенствованию...
Большая дружная семья...огромное состояние...великолепная карьера - любой бы на 39-м году уже пожинал бы лавры богатства и известности...любуясь закатом в кресле качалке где нибудь на Лазурном берегу....
А этот неугомонный очень работоспособен и одержим любимым делом.....
По разному можно относится к его поведению...к некоторым его суждениям... поступкам...
Но его одержимость в работе - достойна апплодисментов...
Респект данному спортсмену....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:41
Ох и мудрено написал, а-ля Виталик Кличко: я не мог понять, но понял то, что было не понятно.Ведь сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.
SСORPION
SСORPION
сегодня в 09:19
Пока плакса обделывается в ЛЧ-8 лет подряд,КриРо спокойно берет все награды и бьет все рекорды…
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ SСORPION (раскрыть)
сегодня в 07:53
Гормональные пробирки португал сейчас воспитывает.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 06:48
Не трудно заметить, что опускается все ниже и ниже.
adekvat
adekvat ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 06:12
Я думаю навряд ли верблюды его к себе близко подпускают.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Икарус (раскрыть)
сегодня в 05:10
Согласен с вами, сейчас лучший раздумывает подписывать новый контракт с ПСЖ ил нет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:09
Гей-нарцисс даже в признании в том, что опустился на самое дно пытается возвысить себя.
112910415
112910415
сегодня в 04:44
какую бы мысль он ни хотел выразить, эгоцентризм лезет из каждой фразы
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:28, ред.
Лучших, сильных, богатых и красивых всегда ненавидят, По игре он действительно сдал только в этом сезоне. Роналду зарабатывает больше всех, он работал больше всех, он заслужил больше всех. Если бы, Криштиану, иногда прислушивался к своему агенту, утихомирил свое эго и адекватно вёл себя, играл бы в топ-5 чемпионатах, как Ибрагимович.
В любом случае, Роналду, построил великую карьеру. А во всех последствиях он сам виноват. Зато в сборной не сдается, так как имеет влияние и уважение со стороны молодых игроков.
Икарус
Икарус
сегодня в 01:52, ред.
Лучший в истории давно уже всем все доказал, может спокойно чилить там, где хочет за высокую зп, зарабатывая на несколько поколений вперед.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:29
На какой ты вершине?... Ты в песках... И здесь не может без эгоизма... Хе...
lNGMAN
lNGMAN ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:02
Наверное когда у него ребенок умер
SСORPION
SСORPION
вчера в 23:40
Лучший бомбардир в истории футбола. Где-то внизу есть одна гормональная пробирка, родом из аргентины говорят, никак до пупка Роналду не достанет…
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:33
Он гордо сидел на краю унитаза, как гордый орёл на вершине Кавказа!)
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 23:30
Хотел сказать, когда он на верблюде? Настолько высокие верблюды в СА, что не рассмотреть землю?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:16
Не лучший период в личной жизни - это Бадра посадили?
Гость
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