Роналду: «Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».
Думаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я люблю испытания, которые преодолеваю, ведь так я могу понять, кто действительно был на моей стороне. В трудный период видно, кто остается с тобой.
У меня был не лучший период, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. Нет времени для сожалений. Даже не самые приятные моменты – это часть жизни.
Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу, и зачастую у меня это не получалось. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, поскольку могу кое-что понять.
Здорово, что я стал лучше.
Импонирует его вечное стремление к идеалу...к самосовершенствованию...
Большая дружная семья...огромное состояние...великолепная карьера - любой бы на 39-м году уже пожинал бы лавры богатства и известности...любуясь закатом в кресле качалке где нибудь на Лазурном берегу....
А этот неугомонный очень работоспособен и одержим любимым делом.....
По разному можно относится к его поведению...к некоторым его суждениям... поступкам...
Но его одержимость в работе - достойна апплодисментов...
Респект данному спортсмену....
Импонирует его вечное стремление к идеалу...к самосовершенствованию...
Большая дружная семья...огромное состояние...великолепная карьера - любой бы на 39-м году уже пожинал бы лавры богатства и известности...любуясь закатом в кресле качалке где нибудь на Лазурном берегу....
А этот неугомонный очень работоспособен и одержим любимым делом.....
По разному можно относится к его поведению...к некоторым его суждениям... поступкам...
Но его одержимость в работе - достойна апплодисментов...
Респект данному спортсмену....
В любом случае, Роналду, построил великую карьеру. А во всех последствиях он сам виноват. Зато в сборной не сдается, так как имеет влияние и уважение со стороны молодых игроков.
В любом случае, Роналду, построил великую карьеру. А во всех последствиях он сам виноват. Зато в сборной не сдается, так как имеет влияние и уважение со стороны молодых игроков.