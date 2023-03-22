Роналду: «Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу»

Нападающий клуба «Аль-Наср» высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

Думаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я люблю испытания, которые преодолеваю, ведь так я могу понять, кто действительно был на моей стороне. В трудный период видно, кто остается с тобой.

У меня был не лучший период, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. Нет времени для сожалений. Даже не самые приятные моменты – это часть жизни.

Когда ты на вершине, трудно понять, что происходит внизу, и зачастую у меня это не получалось. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, поскольку могу кое-что понять.

Здорово, что я стал лучше.