Буффон мог играть в Ла Лиге

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон мог перейти в «Барселону». В 2001 году вратарь присоединился к «Ювентусу».
«Ювентус» – это клуб, который помог мне подняться на определенный уровень. Это лучший выбор, который я мог сделать.
Мой отец и агент убедили меня выбрать эту команду. «Рома» и «Барселона» тоже интересовались мной, и я хотел перейти в «Барсу».
Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я больше нигде не встречал.
Так, что говоря, что сделал лучший выбор в карьере звучит как попытка успокоить самого себя. Думаю в глубине души и по прошествии лет он сожалеет, что не перешёл в Барсу.
Так, что говоря, что сделал лучший выбор в карьере звучит как попытка успокоить самого себя. Думаю в глубине души и по прошествии лет он сожалеет, что не перешёл в Барсу.
Ангел не Безгрешен. Помню, высказался, что труд клоновода - это тоже труд. Была бы моя воля возможности все баллы отдал Shlomo что бы вытащил группу
Ангел не Безгрешен. Помню, высказался, что труд клоновода - это тоже труд. Была бы моя воля возможности все баллы отдал Shlomo что бы вытащил группу