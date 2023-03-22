Буффон мог играть в Ла Лиге

Голкипер «Пармы» мог перейти в «Барселону». В 2001 году вратарь присоединился к «Ювентусу».

«Ювентус» – это клуб, который помог мне подняться на определенный уровень. Это лучший выбор, который я мог сделать.

Мой отец и агент убедили меня выбрать эту команду. «Рома» и «Барселона» тоже интересовались мной, и я хотел перейти в «Барсу».

Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я больше нигде не встречал.