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Буффон мог играть в Ла Лиге

сегодня, 00:54

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон мог перейти в «Барселону». В 2001 году вратарь присоединился к «Ювентусу».

«Ювентус» – это клуб, который помог мне подняться на определенный уровень. Это лучший выбор, который я мог сделать.

Мой отец и агент убедили меня выбрать эту команду. «Рома» и «Барселона» тоже интересовались мной, и я хотел перейти в «Барсу».

Мне пришлось пять или шесть месяцев осваиваться в Турине, но такого менталитета и профессионализма, как в «Ювентусе», я больше нигде не встречал.

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Все комментарии
Mezhdurechensk United
Mezhdurechensk United
сегодня в 05:14
Бенфика пройдет интер, всем добра💪
cdqut3tanexg
cdqut3tanexg ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:47
Ну тебе-то не привыкать!
протон
протон ответ ybvenev77m5f (раскрыть)
сегодня в 04:44
Давайте лучше о футболе. Иначе получается флудим.
ybvenev77m5f
ybvenev77m5f ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:42
Историю про выхухоль? Очень хорошо помню!
протон
протон ответ w3u6bncja5zv (раскрыть)
сегодня в 04:40
Ну кто же, кроме Байкала по таким часовым поясам? ) Только Байкал на "Ты" обращается. Вы ведь помните историю?
w3u6bncja5zv
w3u6bncja5zv ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:28
Тебе реально везде Байкал мерещится
протон
протон ответ n8sgpqvaaapk (раскрыть)
сегодня в 04:19, ред.
Байкал. Не флудим, только выдаем логические цепочки. С рассветом Вас. Очень расстроен, что Вы, Байкал, не приняли битву за март месяц в моей группе, и в силу вашего молчания пришлось выйти в отпуск.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:17
Буффон мог бы стать четырёхкратным победителем ЛЧ, трёхкратным победителем суперкубка УЕФА, три раза выиграть клубный кубок мира, но выбрал карьеру без этих трофеев.
Так, что говоря, что сделал лучший выбор в карьере звучит как попытка успокоить самого себя. Думаю в глубине души и по прошествии лет он сожалеет, что не перешёл в Барсу.
n8sgpqvaaapk
n8sgpqvaaapk ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:12
Всё флудим?
SСORPION
SСORPION
сегодня в 02:32
Если бы тогда перешел в барсу достиг бы больших высот. Вот именно здесь неправильный шаг. Барса тогда поднималась, потом и ЛЧ взял бы. Вальдес его не вытеснил бы,уровни разные.
протон
протон
сегодня в 02:01, ред.
Группа Воронина убита. Shlomo нужны другие подходы на ставках. За 10 дней еще пару групп уничтожит клоновод. Можно было убрать начисление 400 очков за сутки. Хотя бы 100 очков за сутки начислять. Клоновод бы ушел или начал трудится, набирая баллы трудом, как Shlomo.

Ангел не Безгрешен. Помню, высказался, что труд клоновода - это тоже труд. Была бы моя воля возможности все баллы отдал Shlomo что бы вытащил группу
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:57
Доброй ночи. Комментарии под опросами оставлять могут все пользователи (кроме находящихся в активном бане) - https://www.soccer.ru/poll/interesny-li-vam-tovarishcheskie-matchi-sbornoy-rossii-v-tekushchey-situacii?utm_source=self&utm_medium=notifications&utm_campaign=main
протон
протон
сегодня в 01:50, ред.
Почему игрок не может оставить в разделе комментарии? Хотелось бы выслушать мнение каждого участника и это будет дополнение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:16
БУФФОНИЩЕ, звезда Ювентуса и мирового футбола ⚽️ !!!
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