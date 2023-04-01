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Анчелотти подтвердил интерес со стороны сборной Бразилии

вчера, 17:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии.

Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня видеть. Мне это нравится, это захватывающе.

Нужно уважать контракт, который есть сейчас, я хочу его выполнить.

Определённо, я останусь здесь до тех пор, пока «Мадрид» позволит мне быть здесь. Я чувствую большую привязанность со стороны президента, болельщиков, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная. Теперь у нас есть два с половиной месяца, чтобы попытаться выиграть два трофея.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:12
Это будет очень интересно, если Анчи возглавит Бразилию. Великолепный Скалони с Аргентиной, Дон Карло с Бразилией на ЧМ, и всё это в трёх странах с уникальной географией. Господа, копите деньги уже сейчас. Уверен и убеждён, что это того стоит. Советую всем подарить праздник себе. И я надеюсь, что аргентинцы, как сборная, за эти 3 года выполнят главную свою задачу - убедят Месси играть в составе сборной на Чемпионате Мира вновь.
shlomo
shlomo
вчера в 17:55
Ну похоже дыма без огня не бывает.... интересно будет посмотреть Бразил при Карле
Гость
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