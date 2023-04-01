Анчелотти подтвердил интерес со стороны сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии.

Реальность такова, что сборная Бразилии хочет меня видеть. Мне это нравится, это захватывающе.

Нужно уважать контракт, который есть сейчас, я хочу его выполнить.

Определённо, я останусь здесь до тех пор, пока «Мадрид» позволит мне быть здесь. Я чувствую большую привязанность со стороны президента, болельщиков, игроков, атмосфера вокруг меня очень спокойная. Теперь у нас есть два с половиной месяца, чтобы попытаться выиграть два трофея.