Гвардиола хочет взять паузу. «Манчестер Сити» присматривает нового тренера

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сегодня, 21:11

Запутанные отношения Хосепа и клуба шейхов.

«Горожан» могут наказать в АПЛ

У Чеферина зуб на английского чемпиона. «Манчестер Сити» в апелляционном суде отбился после отстранения от ЛЧ . Гвардиола может попасть в Стамбул. Но одна часть сетки явно сильнее, чем вторая, ее победитель может быть фаворитом ЛЧ . Хосеп не впервые признает, что для владельцев и футболистов «Манчестер Сити» ушастый кубок – главная цель. Поэтому все силы будут брошены на проход его бывшего немецкого клуба.

Параллельно Хосепу напомнили его слова, что покинет «Манчестер Сити», если окажется, что в клубе ему врали об отсутствии махинаций. АПЛ расследует сотни случаев потенциальных нарушения со стороны шейхов. Возможно, вписывались в финансовые правила английского чемпионата, используя фиктивных спонсоров и различные уловки бухгалтеров. А налоговая служба расследует схему ухода от уплаты налогов.

Английские клубы не заплатили около 250 миллионов фунтов за три года. Двойное представительство агентов использовал не только «Манчестер Сити», но если докажут многие нарушения, то эта практика не сыграет в плюс. Гвардиола обещал остаться, даже если «горожан» выбросят из АПЛ ? Посмотрим, как на него повлияет окончание сезона. Сейчас Хосеп настаивает, что верит руководству и не верит обвинениям.

Но если будут железные доказательства и жесткий вердикт, захочет ли испанец ставить себе пятно на репутацию оставшись? Причем решение в АПЛ нельзя оспорить, как наказание от УЕФА . Также мимо Лиги чемпионов могут пролететь из-за снятия очков в АПЛ .

Гвардиолу утомили поражения в ЛЧ

Хосеп не выигрывал ЛЧ более десяти лет. Если победит с «Манчестер Сити», то прилетит домой, а жена спросит: «А теперь можем пожить в Италии или в США ?» Гвардиола говорил, что контракт с «Манчестер Сити» это просто бумажка. У него есть джентльменское соглашение с шейхами. После работы на «горожан» Гвардиола планирует взять паузу в карьере. Его убеждали возглавить сборную Бразилии, но вряд ли согласится.

А вот подождать несколько лет и подхватить новую «Барселону», если у Хави не все получится, Хосеп может. Он умеренный каталонский националист, большой патриот родного края. Тренера заберут с радостью не только в ПСЖ . Гвардиола может покинуть Манчестер и после побед, и после поражений в ЛЧ . Или от «Баварии», или в следующих стадиях. Тогда шейхи подумают, а может ли Хосеп достичь цели с «Манчестер Сити»?

Видели, как Моуриньо не выиграл ЛЧ для «Челси». Пришел Ди Маттео и взял титул, ведь Жозе создал базу. Анчелотти другого порядка наставник, но «Реал» после многолетних попыток с португальцем тоже выиграл «ушастого» лишь с папой Карло. «Манчестер Сити» Гвардиолы – невероятно мощная команда. Но уступили кубок «Челси», пустили «Арсенал» на первое место в АПЛ . Вылетали из ЛЧ не только от «Реала».

Луис Энрике хочет работать в Англии

Мультимиллионер Хосеп почти никогда в жизни нормально не отдыхал. Когда его дисквалифицировали за допинг, то потратил время и много денег на адвокатов, чтобы доказать ошибку медиков. Сумел это сделать. Карьеру завершил в 2006 году в Мексике, а дальше учился на тренера и возглавил вторую команду «Барселоны». Затем стал главным тренером и лишь на год брал перерыв.

Отправился жить в Нью-Йорк, а затем пошел в «Баварию». Быть одним из лучших тренеров мира весело, но нелегко. Гвардиола неплохо защищен, бюджет «горожан» работает на него. Не у всех селекция заточена под тренера. Но для «Манчестер Сити» это и козырь, и минус. Например, Хосеп слишком долго и упрямо отказывался покупать центрального нападающего. А теперь схватил под трибунами Холанда за руку, чтобы довольно выпалить:

У меня за 11 лет в «Барселоне» было 11 голов. У тебя восемь в двух матчах. Невероятно…

Эрлинг – одна из причин, почему фанаты «Манчестер Сити» верят в продолжение работы с Гвардиолой. Если дорогущие адвокаты и бухгалтера отобьются от обвинений в нарушении правил АПЛ , если клуб не вышвырнут в низшую лигу и не отберут серию чемпионских званий, то испанец может остаться. Команда слишком крутая, чтобы вот так ее бросать. Но на всякий случай, поскольку Гвардиола честно передает шейхам, что пока не принял решение, Бегиристайн подыскивает замену.

Луис Энрике заявил, что хочет работать в АПЛ . Грех идти в «Тоттенхэм». Гиблое место, Моуриньо и Конте не выигрывали для Кейна трофей. И Харри ответил знаменитым тренерам тем же. А вот подождать, когда освободятся вакансии в «Челси» и «Манчестер Сити» еще один бывший тренер «Барселоны» может. Гвардиола и Луис Энрике не друзья, но через Родри бывший наставник сборной Испании точно узнает планы Хосепа одним из первых.

Если итог сезона в Лиге чемпионов приведет к паузе в карьере Гвардиолы на пару лет, то приезд в Манчестер другого испанца не удивит. Луис Энрике хочет работать с большим клубом. А Гвардиола хочет отдохнуть. Не стоит забывать, что Хосеп невероятно молодой для наставника. Ему всего 52 года. Луческу, который до сих пор тренирует, на двадцать шесть лет старше. Гвардиола может позволить себе длительный отпуск в любой точке мира.