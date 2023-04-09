«Реал» дома уступил «Вильярреалу»

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сегодня, 00:00

«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:3).

Автогол Пау Торреса позволил мадридцам выйти вперёд на 16-й минуте игры. Гости отыгрались на 39-й, забил Самуэль Чуквуэзе. Винисиус Жуниор на 48-й забил 2-й мяч «сливочных». «Жёлтая субмарина» сравняла счёт на 71-й усилиями Хосе Луиса Моралеса, а на 80-й вырвала победу после дубля Чуквуэзе.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 очками. «Вильярреал» идёт на 5-й строчке, у команды 47 баллов.