Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2022/2023

«Реал» дома уступил «Вильярреалу»

сегодня, 00:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:3).

Автогол Пау Торреса позволил мадридцам выйти вперёд на 16-й минуте игры. Гости отыгрались на 39-й, забил Самуэль Чуквуэзе. Винисиус Жуниор на 48-й забил 2-й мяч «сливочных». «Жёлтая субмарина» сравняла счёт на 71-й усилиями Хосе Луиса Моралеса, а на 80-й вырвала победу после дубля Чуквуэзе.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 очками. «Вильярреал» идёт на 5-й строчке, у команды 47 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»
Вчера, 23:55
«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче Серии А
Вчера, 23:42
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби
Вчера, 21:30
«Рома» в гостевом матче минимально обыграла «Торино»
Вчера, 21:29
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»
Вчера, 21:24
«Тоттенхэм» победил «Брайтон»
Вчера, 18:59
Сортировать
Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 09:43
Вещует моё Робкое сердце, Челси им вдует
Amiralla
Amiralla
сегодня в 09:03
Великий клуб должен всегда показать максимум и радовать своих поклонников. Вывод: Реал не великий. Браво желтые!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:45
Все силы на матче с Барселоной оставили.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:03
волевая победа жёлтых.
112910415
112910415
сегодня в 05:39
экономили силы и провалились ...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:26
С заслуженной победой жёлтую субмарину! Отвратительная игра обороны Реала. Понятное дело, что это результат никакую роль не играет, Ла Лигу давно уже уступили Барселоне. Плюс ещё и игра в Лиге Чемпионов против Челси. Для этого и игроков бережёт Анчелотти, и правильно делает. Очень надеюсь, что Реал Мадрид выиграет и Лигу Чемпионов УЕФА, и Кубок Испании. Успехов и больших побед, Реал Мадрид!!!
И напоследок, пишут, что игроки Барселоны в клубном чате радовались поражению Реала, и СМИ делают новости из этого. А что, они должны были огорчаться? Правильно делают, это их прямой соперник. Я бы тоже порадовался. Реал тоже порадовался бы поражению Барселоны.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 05:09
На классе!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:01
Карло, пора идти тренировать сб. Бразилии, в этом матче ему даже Бензема не помог.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 04:30
Анчелотти этого не простят !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:39
Сетьен и с Бетисом доставлял проблемы сливочным) и сейчас с Вильяреалом делает тоже самое. Обыграл их два раза в чемпионате, такое не каждому дано.
Смотрел обзор, Чуквезе такие мячи положил сегодня) один краше другого. Какие же у него быстрые ноги, просто топ
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:56
Браво Вильярреал!
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 01:44, ред.
Худший матч Начо за Реал,Чуквезе дважды просто уничтожил его,в первом случае вообще как шкета развёл.Вообщем это порожение папы Карло.Не угадал с составом.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Ну ты сравнил конечно!
Я лишь хочу сказать что в Испании за всю историю никогда и никто не выигрывал 8 чемпионатов подрад
5 подряд выигрывал Реал в 80-е
Но в 8 побед подряд Барселоны,извини но я что то не верю!
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34
Величие надо доказывать играют хорошо но не чемпионски
ssspartak
ssspartak
сегодня в 01:34
Нет стабильности. Сейчас каждый клуб может выиграть у каждого
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:29
После классико выдохлися,берегут силы для лч!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:01
Да. Послушай, я даже не верил, что у нас глава государства будет рулить 20 лет)) и даже больше.
В Испании может быть такой период, когда одна команда будет доминировать долго.
Во Франции Лион когда-то был доминантом долгое время.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Ну ты щас серьёзно спрашиваешь?
Ты веришь что Барселона выиграет 8 чемпионатов Испании подряд?
Это ведь не Германия где Бавария и 10 подряд берет!
drug01
drug01
сегодня в 00:49
Три гола забить Реалу не часто так бывает, сегодня для них чёрный день!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:48
Если Реал не будет вообще побеждать в чемпионате, то какие 15 лет? 8 лет достаточно будет?
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:47
Кто бы что не говорил, но Реал- самый ВЕЛИКИЙ клуб в мире!!!!!!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну это обычная математика
Реал опережает Барсу на 8 чемпионатов Испании,Барселона выиграла 8 чемпионатов за 15 лет
Итог: Барса догонит Реал через 15 лет и только при условии что Реал не будет побеждать в чемпионате!
Ну ты понял,короче говоря!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:38
С чего это на десятилетия впереди?
В истории Реала было время, когда 32 года была засуха.
Есть гарантия, что это не повторится? Нет в Ла Лиге будут титулы, но с какой скоростью. За время нахождения Роналду Лигу брали всего 2 раза, а Барса много раз.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:34
Совершенно неожиданный для меня результат. Ну не три же гола пропускать от подводников .
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:27
То что чемпионом станет Барселона уже давно понятно стало 35-27,Реал всё еще на десятилетия впереди!
Но и без титулов в этом сезоне Мадрид не останется!
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Да уж, теперь о ЛЛ можно забыть, надо брать ЛЧ
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:21
Доброй ночи.

Ваш аккаунт не на премодерации.

Мы не обязаны ставить те или иные комментарии в лучшие. И это называется блоком лучших комментариев, а не топом, как Вы это назвали.

Попробуйте не копировать комментарии написанные другими пользователями на других ресурсах - если будете продолжать использовать эту стратегию будете продолжать получать соответственную реакцию от модераторов.

И напоследок, такие вопросы следует задавать в хэштеге вопрос_модератору.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:20
Как мало надо для счастья))
Comentarios
Comentarios ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:19
Ну еще игра с Челси
ABir
ABir
сегодня в 00:12
При таких результатах Реала его может и Атлетико догнать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 