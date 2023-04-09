«Реал» дома уступил «Вильярреалу»

«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче 28-го тура Ла Лиги (2:3).
Автогол Пау Торреса позволил мадридцам выйти вперёд на 16-й минуте игры. Гости отыгрались на 39-й, забил Самуэль Чуквуэзе. Винисиус Жуниор на 48-й забил 2-й мяч «сливочных». «Жёлтая субмарина» сравняла счёт на 71-й усилиями Хосе Луиса Моралеса, а на 80-й вырвала победу после дубля Чуквуэзе.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 59 очками. «Вильярреал» идёт на 5-й строчке, у команды 47 баллов.
И напоследок, пишут, что игроки Барселоны в клубном чате радовались поражению Реала, и СМИ делают новости из этого. А что, они должны были огорчаться? Правильно делают, это их прямой соперник. Я бы тоже порадовался. Реал тоже порадовался бы поражению Барселоны.
И напоследок, пишут, что игроки Барселоны в клубном чате радовались поражению Реала, и СМИ делают новости из этого. А что, они должны были огорчаться? Правильно делают, это их прямой соперник. Я бы тоже порадовался. Реал тоже порадовался бы поражению Барселоны.
Смотрел обзор, Чуквезе такие мячи положил сегодня) один краше другого. Какие же у него быстрые ноги, просто топ
Смотрел обзор, Чуквезе такие мячи положил сегодня) один краше другого. Какие же у него быстрые ноги, просто топ
Я лишь хочу сказать что в Испании за всю историю никогда и никто не выигрывал 8 чемпионатов подрад
5 подряд выигрывал Реал в 80-е
Но в 8 побед подряд Барселоны,извини но я что то не верю!
Я лишь хочу сказать что в Испании за всю историю никогда и никто не выигрывал 8 чемпионатов подрад
5 подряд выигрывал Реал в 80-е
Но в 8 побед подряд Барселоны,извини но я что то не верю!
В Испании может быть такой период, когда одна команда будет доминировать долго.
Во Франции Лион когда-то был доминантом долгое время.
В Испании может быть такой период, когда одна команда будет доминировать долго.
Во Франции Лион когда-то был доминантом долгое время.
Ты веришь что Барселона выиграет 8 чемпионатов Испании подряд?
Это ведь не Германия где Бавария и 10 подряд берет!
Ты веришь что Барселона выиграет 8 чемпионатов Испании подряд?
Это ведь не Германия где Бавария и 10 подряд берет!
Реал опережает Барсу на 8 чемпионатов Испании,Барселона выиграла 8 чемпионатов за 15 лет
Итог: Барса догонит Реал через 15 лет и только при условии что Реал не будет побеждать в чемпионате!
Ну ты понял,короче говоря!
Реал опережает Барсу на 8 чемпионатов Испании,Барселона выиграла 8 чемпионатов за 15 лет
Итог: Барса догонит Реал через 15 лет и только при условии что Реал не будет побеждать в чемпионате!
Ну ты понял,короче говоря!
В истории Реала было время, когда 32 года была засуха.
Есть гарантия, что это не повторится? Нет в Ла Лиге будут титулы, но с какой скоростью. За время нахождения Роналду Лигу брали всего 2 раза, а Барса много раз.
В истории Реала было время, когда 32 года была засуха.
Есть гарантия, что это не повторится? Нет в Ла Лиге будут титулы, но с какой скоростью. За время нахождения Роналду Лигу брали всего 2 раза, а Барса много раз.
Но и без титулов в этом сезоне Мадрид не останется!
Но и без титулов в этом сезоне Мадрид не останется!
Ваш аккаунт не на премодерации.
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И напоследок, такие вопросы следует задавать в хэштеге вопрос_модератору.
Ваш аккаунт не на премодерации.
Мы не обязаны ставить те или иные комментарии в лучшие. И это называется блоком лучших комментариев, а не топом, как Вы это назвали.
Попробуйте не копировать комментарии написанные другими пользователями на других ресурсах - если будете продолжать использовать эту стратегию будете продолжать получать соответственную реакцию от модераторов.
И напоследок, такие вопросы следует задавать в хэштеге вопрос_модератору.