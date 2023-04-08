«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче Серии А

«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» в матче 29-го тура Серии А (2:1).
На 38-й минуте римляне открыли счёт, голом отметился Сергей Милинкович-Савич. Гости отыгрались на 42-й усилиями Адриена Рабьо. Маттиа Дзакканьи на 53-й принёс хозяевам викторию.
«Лацио» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 58 очков. «Ювентус» находится на 7-й строчке, у команды 44 балла.
Всех болельщиков Лацио с Победой .
Когда же я больше не буду видеть эту ухмылку гения Аллегри на бровке . Ушли в глухую оборону пока не получили гол в свои ворота. А потом героически преодолевают этот барьер , чтобы исправить создавшуюся ситуацию. Но даже когда этот барьер бывает преодолён , попадаешь в ситуацию когда силы для преодоления этого барьера тебя начинают покидать, теряешь концентрацию и получаешь второй гол в свои ворота . Великолепная тактика Аллегри, куча валидола и никакой радости от такого футбола. Или примерно такая же ситуация когда Юве начинает вести в счёте, а потом садится в глухую оборону и с пеной у рта или доводит матч до победы в зависимости от соперника или получает гол в свои ворота, а потом опять преодолевает или пытается преодолеть этот барьер. И если даже бы сейчас вернули Юве эти пятнадцать отобранных очков и команда занимала вторую строчку турнирной таблицы, всё равно я как и многие другие болельщики Юве, не получаю удовольствие от такой игры . Да и по большому счёту у всех команд Серии А какой-то непонятный кризис , непонятная игра , где фавориты могут терять очки с любой командой независимо от её турнирного положения. Ну вот как-то так, если в кратце. Всем Добра !
Всех болельщиков Лацио с Победой .
Когда же я больше не буду видеть эту ухмылку гения Аллегри на бровке . Ушли в глухую оборону пока не получили гол в свои ворота. А потом героически преодолевают этот барьер , чтобы исправить создавшуюся ситуацию. Но даже когда этот барьер бывает преодолён , попадаешь в ситуацию когда силы для преодоления этого барьера тебя начинают покидать, теряешь концентрацию и получаешь второй гол в свои ворота . Великолепная тактика Аллегри, куча валидола и никакой радости от такого футбола. Или примерно такая же ситуация когда Юве начинает вести в счёте, а потом садится в глухую оборону и с пеной у рта или доводит матч до победы в зависимости от соперника или получает гол в свои ворота, а потом опять преодолевает или пытается преодолеть этот барьер. И если даже бы сейчас вернули Юве эти пятнадцать отобранных очков и команда занимала вторую строчку турнирной таблицы, всё равно я как и многие другие болельщики Юве, не получаю удовольствие от такой игры . Да и по большому счёту у всех команд Серии А какой-то непонятный кризис , непонятная игра , где фавориты могут терять очки с любой командой независимо от её турнирного положения. Ну вот как-то так, если в кратце. Всем Добра !