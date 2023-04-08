«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче Серии А

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вчера, 23:42

«Лацио» одержал победу над «Ювентусом» в матче 29-го тура Серии А (2:1).

На 38-й минуте римляне открыли счёт, голом отметился Сергей Милинкович-Савич. Гости отыгрались на 42-й усилиями Адриена Рабьо. Маттиа Дзакканьи на 53-й принёс хозяевам викторию.

«Лацио» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 58 очков. «Ювентус» находится на 7-й строчке, у команды 44 балла.