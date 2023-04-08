Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»

«Саутгемптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 30-го тура АПЛ (1:4).
«Горожане» вышли вперёд на 45-й минуте после гола Эрлинга Холанда. Джек Грилиш на 58-й удвоил преимущество гостей. Холанд на 68-й оформил дубль. Хозяева забили единственный мяч на 72-й, отличился Секу Мара. Окончательный счёт установил на 74-й Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.
«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 23 очками. «Манчестер Сити» идёт 2-м с 67 баллами.
За его личный успех немного болею, хотя играл сегодня грязно (и не первый раз) Найлза руками толкнул откровенно, но судьям до такого дела нету совсем
За его личный успех немного болею, хотя играл сегодня грязно (и не первый раз) Найлза руками толкнул откровенно, но судьям до такого дела нету совсем
С победой!
С победой!
Забил за 4 матча почти половина голов Осимхена. Но, многие Осимхена с ним сравнивают. Хотя пропасть между уровнем игры.
Холланд начал как инопланетянин. Последний раз так начинали Роналду и Лео.
Забил за 4 матча почти половина голов Осимхена. Но, многие Осимхена с ним сравнивают. Хотя пропасть между уровнем игры.
Холланд начал как инопланетянин. Последний раз так начинали Роналду и Лео.
Впереди 9 игр в АПЛ.
Даже если Эрлинг будет играть по 60 минут в каждом матче АПЛ, уверен, он все равно станет рекордсменом.
Только травмы могут его остановить сейчас. Надеюсь, обойдется.
Впереди 9 игр в АПЛ.
Даже если Эрлинг будет играть по 60 минут в каждом матче АПЛ, уверен, он все равно станет рекордсменом.
Только травмы могут его остановить сейчас. Надеюсь, обойдется.