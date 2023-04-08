Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»

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вчера, 21:24

«Саутгемптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 30-го тура АПЛ (1:4).

«Горожане» вышли вперёд на 45-й минуте после гола Эрлинга Холанда. Джек Грилиш на 58-й удвоил преимущество гостей. Холанд на 68-й оформил дубль. Хозяева забили единственный мяч на 72-й, отличился Секу Мара. Окончательный счёт установил на 74-й Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.

«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 23 очками. «Манчестер Сити» идёт 2-м с 67 баллами.