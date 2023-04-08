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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»

вчера, 21:24
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Саутгемптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 30-го тура АПЛ (1:4).

«Горожане» вышли вперёд на 45-й минуте после гола Эрлинга Холанда. Джек Грилиш на 58-й удвоил преимущество гостей. Холанд на 68-й оформил дубль. Хозяева забили единственный мяч на 72-й, отличился Секу Мара. Окончательный счёт установил на 74-й Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.

«Саутгемптон» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 23 очками. «Манчестер Сити» идёт 2-м с 67 баллами.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:40
Сотон на вылет меня не радует, команда с потенциалом, команда донор. Куда Че Адамс делся? Нынешние атакующие игроки не реализуют те немногие моменты, которые случаются. Уолкот староват...
aNOOBis
aNOOBis ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:36
Холанду надо 40 за сезон положить, вот, и вышел.
За его личный успех немного болею, хотя играл сегодня грязно (и не первый раз) Найлза руками толкнул откровенно, но судьям до такого дела нету совсем
DXTK
DXTK
вчера в 22:27
Холанд вышел под великий Саутгемптон, посмотрим как он будет Баварии забивать. Пеп что боялся проиграть последней команде в АПЛ, до этого без норвежца ливерпуль укатали с тем же счетом.
112910415
112910415
вчера в 22:18
почему-то получается у этого Холанда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
Чтоб они без Холанда делали !?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:01
50 Холанду, конечно, в АПЛ не забить, но 40 вполне возможно..
drug01
drug01
вчера в 21:58
Сомнений не было что победит Сити, но такой уверенный счёт только радует
С победой!
протон
протон
вчера в 21:34
В начале сезона на сайте каждый день появлялись новости с мнениями различных экспертов что Холанд обделается и 10 голов не забьет. А сейчас да, какие то жалкие 40 и то сделать не может.
Забил за 4 матча почти половина голов Осимхена. Но, многие Осимхена с ним сравнивают. Хотя пропасть между уровнем игры.
Холланд начал как инопланетянин. Последний раз так начинали Роналду и Лео.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:34
Всё сделал по инструкции, вышел и забил минимум два гола.
протон
протон
вчера в 21:31
Такое ощущение, что Холланд подвержен травмам и такое будет повторяться. Видимо, Пеп правильно делает, что бережет его. Также не понятно, как он их будет балансировать с Альваресом. По сути во втором тоже огромный потенциал, и контракт с ним на 5 лет вроде продлили. А если менять их, то рекорды не будут биться, если он за ними гонится. Но и мало игрового времени давать Хуалиану тоже ошибка.
Впереди 9 игр в АПЛ.
Даже если Эрлинг будет играть по 60 минут в каждом матче АПЛ, уверен, он все равно станет рекордсменом.
Только травмы могут его остановить сейчас. Надеюсь, обойдется.
Elliada
Elliada
вчера в 21:29
Ожидаемая победа Сити. Играли спокойно, берегли силы. Главное - добыли победу. Посмотрим, как сыграет Арсенал. Сити с победой!!!! Впереди Бавария
dok66
dok66
вчера в 21:28
Холланд вернулся !
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