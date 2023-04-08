«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби

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вчера, 21:30

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (3:3).

Счёт на 7-й минуте открыл Александр Соболев. На 35-й Арсен Захарян сравнял. Бальде Кейта на 40-й забил 2-й мяч «красно-белых». Автогол Соболева на 45+3-й позволил «бело-голубым» снова отыграться. На 66-й гости вышли вперёд, отличился Денис Макаров. На 88-й Соболев реализовал одиннадцатиметровый.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету коллектива 42 очка. «Динамо» находится на 6-й позиции с 36 баллами.