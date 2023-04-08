«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (3:3).
Счёт на 7-й минуте открыл Александр Соболев. На 35-й Арсен Захарян сравнял. Бальде Кейта на 40-й забил 2-й мяч «красно-белых». Автогол Соболева на 45+3-й позволил «бело-голубым» снова отыграться. На 66-й гости вышли вперёд, отличился Денис Макаров. На 88-й Соболев реализовал одиннадцатиметровый.
«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету коллектива 42 очка. «Динамо» находится на 6-й позиции с 36 баллами.
Не в плане игры (она в целом нормальная), а в плане результатов. Куча детских ошибок, подарков соперникам, транжирство моментов. В итоге всё не можем победить. А теперь еще и цска подпустим на расстояние одной победы. И это не говоря о том, что Ростов отрывается потихоньку.
Весь гандикап растеряли весной...
Динамо не наиграло на победу и даже ничья для них подарок. Все забитые голы - это наши ошибки и привозы. Зато сами сколько не забили...
В общем, весна не задалась. Но надо брать себя в руки и переламывать неудачную серию. Впереди Торпедо и Акрон - если и с ними терпеть неудачу, то я даже не знаю...
З.Ы. Пенальти - притянутый за уши. Не было там фола на пенальти, Зобнин скорее сам падение рисовал. Но Иванов - это Иванов.
Не в плане игры (она в целом нормальная), а в плане результатов. Куча детских ошибок, подарков соперникам, транжирство моментов. В итоге всё не можем победить. А теперь еще и цска подпустим на расстояние одной победы. И это не говоря о том, что Ростов отрывается потихоньку.
Весь гандикап растеряли весной...
Динамо не наиграло на победу и даже ничья для них подарок. Все забитые голы - это наши ошибки и привозы. Зато сами сколько не забили...
В общем, весна не задалась. Но надо брать себя в руки и переламывать неудачную серию. Впереди Торпедо и Акрон - если и с ними терпеть неудачу, то я даже не знаю...
З.Ы. Пенальти - притянутый за уши. Не было там фола на пенальти, Зобнин скорее сам падение рисовал. Но Иванов - это Иванов.
При этом пафос дерби, подперченный локальными неудачами обеих команд
в последнее время, никуда не делся.
Возможно, именно поэтому первый тайм стал комедией ошибок, в изобилии допускаемых теми и другими, особенно в обороне.
Уже в дебюте защитная линия Динамо организованно проспала первый гол, забиваемый соперником как в расслабленном товарняке.
Вскоре похожий по стилю мяч пропустили и хозяева, а затем безобразный обрез, приведший ко ещё одному голу Спартака, нарисовал Маричаль.
Причём, это был не первый его обрез, он проводил отвратительный матч, его замена буквально в пожарном порядке откровенно напрашивалась.
Ну а глупый автогол Соболева в самую раздевалку дополнил всю эту комичную картину..
Во втором тайме ситуация вроде бы изменилась к лучшему у обоих, хотя и не намного, так что эхо первого прозвучало и в нём- гол Макарова надо было видеть, ибо тоже есть над чем поржать)))
Пенальти в пользу Спартака был, на мой взгляд, довольно сомнительным (т.к. Рома Зобнин больше заваливался сам, чем его содержательно цепляли), но тут дело в другом- после своего третьего гола динамовцы настолько откровенно
и трусливо сели домой- на целых полтайма, между прочим- что серьёзных надежд на трёхочковый исход питать не приходилось..
Несмотря на боевой счёт, матч оставил ощущущение недоумения и по его итогу сильных эмоций не вызвал, а идеи Славиши Йокановича, если они у него есть, продолжают оставаться загадкой.
При этом пафос дерби, подперченный локальными неудачами обеих команд
в последнее время, никуда не делся.
Возможно, именно поэтому первый тайм стал комедией ошибок, в изобилии допускаемых теми и другими, особенно в обороне.
Уже в дебюте защитная линия Динамо организованно проспала первый гол, забиваемый соперником как в расслабленном товарняке.
Вскоре похожий по стилю мяч пропустили и хозяева, а затем безобразный обрез, приведший ко ещё одному голу Спартака, нарисовал Маричаль.
Причём, это был не первый его обрез, он проводил отвратительный матч, его замена буквально в пожарном порядке откровенно напрашивалась.
Ну а глупый автогол Соболева в самую раздевалку дополнил всю эту комичную картину..
Во втором тайме ситуация вроде бы изменилась к лучшему у обоих, хотя и не намного, так что эхо первого прозвучало и в нём- гол Макарова надо было видеть, ибо тоже есть над чем поржать)))
Пенальти в пользу Спартака был, на мой взгляд, довольно сомнительным (т.к. Рома Зобнин больше заваливался сам, чем его содержательно цепляли), но тут дело в другом- после своего третьего гола динамовцы настолько откровенно
и трусливо сели домой- на целых полтайма, между прочим- что серьёзных надежд на трёхочковый исход питать не приходилось..
Несмотря на боевой счёт, матч оставил ощущущение недоумения и по его итогу сильных эмоций не вызвал, а идеи Славиши Йокановича, если они у него есть, продолжают оставаться загадкой.
С другой стороны возникают вопросы к Главным Тренерам, и если положение Йокановича в Динамо в последнее время не обсуждают только ленивые, то на очереди следующий, тренер красно-белых Абаскаль. После возобновления чемпионата Спартак одержал только одну победу в пяти матчах и если в следующем дерби с Торпедо не будет победного результата, весь поток критики может сместится именно на испанца. Болейте за своих, а не против чужих!
С другой стороны возникают вопросы к Главным Тренерам, и если положение Йокановича в Динамо в последнее время не обсуждают только ленивые, то на очереди следующий, тренер красно-белых Абаскаль. После возобновления чемпионата Спартак одержал только одну победу в пяти матчах и если в следующем дерби с Торпедо не будет победного результата, весь поток критики может сместится именно на испанца. Болейте за своих, а не против чужих!