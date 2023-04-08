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«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби

вчера, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (3:3).

Счёт на 7-й минуте открыл Александр Соболев. На 35-й Арсен Захарян сравнял. Бальде Кейта на 40-й забил 2-й мяч «красно-белых». Автогол Соболева на 45+3-й позволил «бело-голубым» снова отыграться. На 66-й гости вышли вперёд, отличился Денис Макаров. На 88-й Соболев реализовал одиннадцатиметровый.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету коллектива 42 очка. «Динамо» находится на 6-й позиции с 36 баллами.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 07:18
Как писал один болельщик Динамо не команда - это диагноз Мы сейчас середняки и не более того ..Кого гнать игроков ,тренера ,руководство ????? Не могу сказать спецов и без меня хватает .А вот что выше перечисленные серая посредственность скажу точно . Без кардинальных перемен не будет возрождение великого клуба .А видно ,что кроме болел это возрождение никому не нужно ,этих паразитов и так все устраивает !!!!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 01:57
У каждого кто смотрел этот матч есть свой взгляд на то как играли эти команды, тем более как футболисты забивали мячи в ворота своих соперников. У Акрона есть хорошая возможность проанализировать игру своих соперников в предстоящей игре за Кубок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:08, ред.
Абаскаля заколдовали...
Выигрывать вообще перестал...7 игр - 1 победа...
Соболев колотит в любые ворота...лишь бы статистику накрутить...
Судьи чудят...пенальти видят когда их нет..
Короче всё как обычно..в РПЛ....
Стороннее мнение: У Динамо за 10 дней до Юбилея отобрали волевую победу...в гостях...в дерби...
Нестороннее мнение: Защита у обоих клубов - не подарок...
Capral
Capral
вчера в 23:45
С этим составом, с этой ЦЗ- шестое место будет пределом мечтаний. Гагнидзе, Фомин, Маричаль, Даса- эти люди, точно не для медалей. Тюкавин старается, выкладывается, но на лидера атаки, он не похож. В прошлом сезоне набрали кого попало, на скорую руку- вот и результат. Йоканович- точно не гений, но итак молодец, что с таким "материалом" не опускается ниже планки. Для сравнения, для тех, кто по сей день тоскует за проходимцем. У Герты- состав для верхней части тур., таблицы, но команда в двух очках от прямого вылета, с катастрофическими показателями. Это так, для больших поклонников шварца...
Boricku
Boricku
вчера в 23:41
Завтра Комличенка пару пенок возьмёт
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:30
Не было пенальти, Спартак отскочил
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:05
Соболева с хет-триком !
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:03
Впервые вижу бухого вратаря в официальном матче. Но всё бывает в первый раз...
Boricku
Boricku
вчера в 22:56
В этом сезоне 4ые или 5 прогресс ! Красавы, забиваки !
ABir
ABir
вчера в 22:37
С такой безобразной игрой в обороне, даже за исход кубкового матча с Акроном становится тревожно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:36, ред.
Не распишусь за других, но мне этот матч напомнил оперетту Ю.Милютина "Цирк зажигает огни" или "Комедию ошибок" У. Шекспира. Одним словом, буффонада со всеми элементами цирка и нелепых ситуаций.
Пенальти ? Симуляция игрока "Спартака" ( Соболев ?... )
ABir
ABir
вчера в 22:33
Динамо практически ничего опасного не создало в атаке. Но если Шунин реально выручал команду в сложных ситуациях, то Селихов при минимуме отнюдь не опасных моментов от Динамо умудрился дважды привезти в ворота Спартака.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ suiw (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Я больше симуляции увидел у Захаряна, когда его типа Соболь сбил и у этого игрока Динамо, который рухнул от того же Соболя, когда тот пытался забрать у него мяч. Цирк! С клоунами.
Соболя сбивали в штрафной, когда его лиана(Фомин) шею обхватила, никого не волнует конечно). Эта была бы его 2-я ЖК есть такое мнение(Фомина). Безбородов проигнорировал эпизод, но позвал потом Иванова к монитору, который указал на точку в моменте с Зобниным. Из этого делаю вывод, что Безбородов был против решения главного на поле). Отрицание и сомнения в пользу Динамо, ЦСКА.
Справедливость восторжествовала, как не крути.
Listoff
Listoff
вчера в 22:32
Почему никто не обвинил Газпром, не понятно?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:29, ред.
Я сажу что динамовцы конечно играли отвратительно, да и Спартак косячил так что не заслуживал очков
Но это футбол и бывают случайности.
Вопрос в том что сегодня эти случайности, обусловленные игрой людей нивелировали и привели к вроде как справедливому исходу... судьи.
Не должно быть так в футболе, чтоб предвзятые решения судей исправляли пусть и нелепые но ошибки игроков.

Одна команда получила от судей подарок в два очка и главное совершив три сознательных нырка, то есть ждали что эта предвзятость случится.

А так то да, игра была равна....
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:22
Маричаля и брали в пожарном порядке. Был уже почти на входе дылда из мексиканской сборной... Но как и в истории с Карцевым не смогли получить гарантии, что динамические деньги дойдут до продавца.
74ttxm74jbf9
74ttxm74jbf9 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 22:19
    Capral
    Capral
    вчера в 22:16, ред.
    И все-таки, день даром не пропал!!!!!!!
    "проходимец"-"Лейпциг"-0:1!!!!!!!
    Ждемс оргвыводы....
    Крыша серьезная у него, столько проиграть, а навоз и ныне там. Просто невероятно. Уже всех уволили: гендира, масажиста, водилу клубного автобуса, уборщицу фрау Хильду, а этого не увольняют...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 22:16
    Зобнин даже для дубля не подходит.
    suiw
    suiw ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 22:15
    Зобнин- симулянт
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:07
    Интересное обоснование фола на Зобнине: " положил защитник Динамо ему руку на живот"). Наверно он ложил так руку своей беременной жене). Нежно, трепетно, с чувством). И, как успевают в динамике рассмотреть?). Я и в замедленном действии ни фига не понял).
    galeevae
    galeevae
    вчера в 22:06
    Что сегодня случилось с Селиховым не понимаю просто. Очень неуверенно играл. Два гола "Динамо" целиком на его совести. На Соболеве пенальти был, на Зобнине нет. Но пеналь на Соболеве означал бы вторую жёлтую для Фомина. Так что обеим командам грех жаловаться на судей. Моё личное мнение - на победу сегодня никто не наиграл.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 22:06
    В еврокубках не играем ,то почему бы и не повеселиться ?! )
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 22:05
    Молодцы ничья то что надо
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Ловчев- Г.....Н!!! Когда его в 1978г., Бесков вышвырнул из Спартака, его пригрело ДИНАМО, в котором, он провел полтора сезона, играл в КК в 1980... Но спустя много лет, Ловчев сокрушался о том, что перешел в ДИНАМО. Вот, такой, он человек.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:03
    При счёте 3: 3 не поставил бы .
    MikeSevas
    MikeSevas
    вчера в 22:03
    По большому счёту результатом должны быть рады обе команды. Объективно пенальти был левый ,Спартак смотрелся лучше и залуживал победы, но дичайшие ошибки все обламали. С другой стороны Динамо вело в счёте и вроде бы их лишили победы из-за левого пенальти.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:02, ред.
    Для динамоцев однозначно лучшим игроком сегодня был Александр Селихов.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:00
    Иванов пончиком таким стал, как и Вилков. Бежит и поле, как будто в ящике трясется. В такого цементала трудно не попасть, что по ходу матча дважды произошло. Больше претензий по матчу нет к нему. Безбородов на ВАРе завтра ЦСКА-Химки судит. Приходите с лупой смотреть). Будет интересно.
    Завтра жаркий день будет.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:58
    матч весёлый ... и слабый по качеству
    Гость
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