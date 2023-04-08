Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

«Ницца» проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче 30-го тура Лиги 1 (0:2).
Счёт на 26-й минуте открыл Лионель Месси. Серхио Рамос на 76-й забил 2-й гол парижан.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 69 очками. «Ницца» — 8-я, у коллектива 45 баллов.
|Ницца0 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Ницца» проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче 30-го тура Лиги 1 (0:2).
Счёт на 26-й минуте открыл Лионель Месси. Серхио Рамос на 76-й забил 2-й гол парижан.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 69 очками. «Ницца» — 8-я, у коллектива 45 баллов.
Порадовал Рамос. Помимо гола, хорошо отрабатывал в защите. Ну и конечно, Доннарумма. Много раз спасал.
Порадовал Рамос. Помимо гола, хорошо отрабатывал в защите. Ну и конечно, Доннарумма. Много раз спасал.