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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

вчера, 23:55
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ницца» проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче 30-го тура Лиги 1 (0:2).

Счёт на 26-й минуте открыл Лионель Месси. Серхио Рамос на 76-й забил 2-й гол парижан.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 69 очками. «Ницца» — 8-я, у коллектива 45 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ПСЖ
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Все комментарии
Amiralla
Amiralla
сегодня в 09:05
Да здравствует Месси. Лучший в мире.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:15
А где же супер-пупер тащер Мбаппе в списке забивших?А-он забил на игру в очередной раз
swed27
swed27
сегодня в 06:54
Боевая победа для парижан
748cx6nqfp69
748cx6nqfp69
сегодня в 06:06
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:45
Месси молодец. Отвечает на критику на поле и приносит своей команде победу. А Мбаппе что-то сдал в последнее время. Больше слов от него, чем действий.
амурец
амурец
сегодня в 00:24
Месси даже забил, а Рамос просто молодец
протон
протон
сегодня в 00:11, ред.
Здравствуйте администрация. Хочу уточнить. сегодня с моей позиции было очень много содержательных комментариев и не попал в топ хотя бы один, это был сбой возможно в системе? я отстал в лидерах по набору баллов. Возможно я на перемодерации. Столько трудишься подготавливаешь содержательный коммент записываешь в блокнот редактириуешь.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:05
Мбаппе просто овощ!!!!! Весь матч ничего сделать не мог, так и в конце напортачил. Месси вывел его на пустые ворота, он умудрился по воротам не попасть. В последних трех матчах Мбаппе 4 стопроцентных момента запорол. Не забивает 3 игры подряд. Но, как всегда, Месси виноват.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:04
Месси и Донарумма сделали матч... Ницца была неплоха... Мбаппе провалил матч .. Забивать надо в пустые после пасов Месси..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:03
Кто бы мог подумать раньше, Месси и Рамос вместе забивают за одну команду.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:02
Поздравляю ПСЖ с победой. У Месси гол + пас. Забитый гол стал для него 702-м в клубной карьере и он стал самым лучшим бомбардиром в истории в Европе. На это достижение ушло 846 матчей. Для сравнения, у Роналду 701 гол в 946 матчах. То есть, Месси сыграл на 100 матчей меньше.

Порадовал Рамос. Помимо гола, хорошо отрабатывал в защите. Ну и конечно, Доннарумма. Много раз спасал.
KTS16
KTS16
сегодня в 00:02
Месси крут
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