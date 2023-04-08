Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»

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вчера, 23:55

«Ницца» проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче 30-го тура Лиги 1 (0:2).

Счёт на 26-й минуте открыл Лионель Месси. Серхио Рамос на 76-й забил 2-й гол парижан.