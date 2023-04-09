Вальверде ударил Баэну за оскорбления в адрес семьи уругвайца

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вчера, 08:26

Полузащитник «Реала» ударил футболиста «Вильярреала» после поединка этих команд в Ла Лиге (2:3).

Уругваец атаковал испанца в одном из эпизодов матча. После игры Вальверде на парковке дождался Баэну и ударил его в лицо. Сообщается, что во время матча испанец заявил уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Федерико это разозлило и он ответил обидчику таким образом. Ранее сообщалось, что семья уругвайца могла потерять ребенка во время беременности жены Вальверде, но эта история завершилась благополучно.

Вскоре конфликт между игроками удалось погасить. У «Вильярреала» есть видеозапись, на которой видны действия футболиста «Реала». Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде.

Игрок «сливочных» сообщил своему окружению, что этот поступок не заставляет его гордиться, но он это сделал ради защиты семьи.