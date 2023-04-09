Вальверде ударил Баэну за оскорбления в адрес семьи уругвайца

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну после поединка этих команд в Ла Лиге (2:3).
Уругваец атаковал испанца в одном из эпизодов матча. После игры Вальверде на парковке дождался Баэну и ударил его в лицо. Сообщается, что во время матча испанец заявил уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Федерико это разозлило и он ответил обидчику таким образом. Ранее сообщалось, что семья уругвайца могла потерять ребенка во время беременности жены Вальверде, но эта история завершилась благополучно.
Вскоре конфликт между игроками удалось погасить. У «Вильярреала» есть видеозапись, на которой видны действия футболиста «Реала». Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде.
Игрок «сливочных» сообщил своему окружению, что этот поступок не заставляет его гордиться, но он это сделал ради защиты семьи.
Испанец негодяй, причем махровый... Его поступок из разряда "Удар ниже пояса", психология понятна - ответить достойно нечем, таланта как у оппонента нет, есть только черная зависть, злоба, неуважение к коллеге по цеху.
Вид мерзавцев, которые скорее всего и к своим близким относятся как к чужим, иначе бы так себя не вели. И сейчас ещё начнёт пиариться на своих помоях: полиция, суд, компенсация... Не понимает, что дело примет огласку и его вряд ли поддержат другие футболисты...
Вспоминается пример ещё одного негодяя, некий Матерацци Марко...
Оповестил в 2006 году, под занавес игры (и не только - карьеры Зидана) Что хотел... мать.... сестру... Впоследствии признался, что сказал только за сестру... Даже книгу написал, где привел издевательские варианты что он сказал Зидану, вплоть до трёх запретных заклинаний из «Гарри Поттера»
Увы... Ничто не ново под Луною.
Испанец негодяй, причем махровый... Его поступок из разряда "Удар ниже пояса", психология понятна - ответить достойно нечем, таланта как у оппонента нет, есть только черная зависть, злоба, неуважение к коллеге по цеху.
Вид мерзавцев, которые скорее всего и к своим близким относятся как к чужим, иначе бы так себя не вели. И сейчас ещё начнёт пиариться на своих помоях: полиция, суд, компенсация... Не понимает, что дело примет огласку и его вряд ли поддержат другие футболисты...
Вспоминается пример ещё одного негодяя, некий Матерацци Марко...
Оповестил в 2006 году, под занавес игры (и не только - карьеры Зидана) Что хотел... мать.... сестру... Впоследствии признался, что сказал только за сестру... Даже книгу написал, где привел издевательские варианты что он сказал Зидану, вплоть до трёх запретных заклинаний из «Гарри Поттера»
Увы... Ничто не ново под Луною.