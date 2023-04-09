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Вальверде ударил Баэну за оскорбления в адрес семьи уругвайца

вчера, 08:26
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил футболиста «Вильярреала» Алекса Баэну после поединка этих команд в Ла Лиге (2:3).

Уругваец атаковал испанца в одном из эпизодов матча. После игры Вальверде на парковке дождался Баэну и ударил его в лицо. Сообщается, что во время матча испанец заявил уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Федерико это разозлило и он ответил обидчику таким образом. Ранее сообщалось, что семья уругвайца могла потерять ребенка во время беременности жены Вальверде, но эта история завершилась благополучно.

Вскоре конфликт между игроками удалось погасить. У «Вильярреала» есть видеозапись, на которой видны действия футболиста «Реала». Баэна думает о том, чтобы обратиться в полицию и заявить о нападении на него со стороны Вальверде.

Игрок «сливочных» сообщил своему окружению, что этот поступок не заставляет его гордиться, но он это сделал ради защиты семьи.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 19:41
Что то есть в Ваших рассуждениях.
Спасибо.
youtomee
youtomee ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:34
всю игру провоцировал и в итоге добился цели, в чем противоречие? А на последних минутах это еще больше может по морали команды ударить, когда удаляют капитана, и команда может не собраться и пропустить в конце или проиграть из-за этого пенальти, так что смысл подобных провокаций есть всегда.
Шуnя771
Шуnя771 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 18:39
Вы считаете на последних минутах дополнительного времени финала чемпионата мира-2006 был смысл провоцировать капитана сборной Франции?
Негодяй всю игру его трогал и получал от Зидана предупреждения.
Учите матчасть.
youtomee
youtomee ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:49
да причем здесь талант, зависть? Это типичная провокация, чтобы вывести соперника из себя, вызвать агрессию. Ничего личного. Вот как раз пример про Матерацци и Зидана идеально все демонстрирует, у Матерацци ведь получилось, Зидан был удален.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 16:04
Он и не поддался провокации. Он подождал пркк он не выйдет со стадиона и встретил его на парковке. Поддаться на провокацию это ударить его вл время матча или ударить в подтрибунном помещении.
протон
протон
вчера в 15:41
Учитывая, что Вальверде не конфликтный игрок в целом и не был замечен за чем то непристойным, я больше верю ему. Плюс странно, если бы он сделал это просто после поражения в чемпионате, который они заведомо проигрывают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:09
На таких длинноязычных гадёнышей как испанец...давно пора микрофоны вешать...
Первый раз сказал гадость - на автостоянке по мордасам...
Второй раз распустил язык - дисква матчей на 7-8...
Третий раз сболтнул лишнего сопернику - намордник на ближайшие 5 туров....
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:41
Вильярреал ещё заступается за такого гнилого игрока?
Лучше бы выгнали его за такой грязный язык.
Баэна - человеконенавистник!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:32
Не хочется повторятся, в "Лучшем комментарии" суть изложена, но и промолчать нельзя.
Испанец негодяй, причем махровый... Его поступок из разряда "Удар ниже пояса", психология понятна - ответить достойно нечем, таланта как у оппонента нет, есть только черная зависть, злоба, неуважение к коллеге по цеху.
Вид мерзавцев, которые скорее всего и к своим близким относятся как к чужим, иначе бы так себя не вели. И сейчас ещё начнёт пиариться на своих помоях: полиция, суд, компенсация... Не понимает, что дело примет огласку и его вряд ли поддержат другие футболисты...
Вспоминается пример ещё одного негодяя, некий Матерацци Марко...
Оповестил в 2006 году, под занавес игры (и не только - карьеры Зидана) Что хотел... мать.... сестру... Впоследствии признался, что сказал только за сестру... Даже книгу написал, где привел издевательские варианты что он сказал Зидану, вплоть до трёх запретных заклинаний из «Гарри Поттера»
Увы... Ничто не ново под Луною.
nwkm3dmjqq2n
nwkm3dmjqq2n
вчера в 12:22
Я думаю, что Федерико Вальверде поступил как мужик!
Он не стал подставлять команду, не стал устраивать шоу, он спокойно дождался своего обидчика на парковки где нет зрителей и тот ответил за свои слова.
Вот только беда, сейчас везде видеокамеры стоят.
Думаю «Вильярреал» разберётся в этой истории и откажется от заявления в полицию, а вдобавок накажут Алекса Баэну за отвратительно мерзкий поступок.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:59
Надо и за сказанное что бы ответственность несли. Но это сделать трудно. Вальверде надо было быть умнее если история закончилась благополучно. Ну пусть напишет. Тюремный срок вряд ли дадут
ABir
ABir
вчера в 10:30
Давнишняя история. Зачем ее сейчас вытащили на обсуждение.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 10:21, ред.
Ну это дисква минимум на полгода, если Тебас не отмажет. Футболисты такого уровня должны быть профессионалами и не поддаваться на провокации.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:06
Оба накосячили, теперь главное за кем доказуха.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:04
Зависть у человека, при том сильная и не белая. Как так можно человека цеплять за больное, тем более за семью, это же святое, сам же видит разницу в игре и его это задевает. Один стоит 100, а второй 20, днище. Я надеюсь этот конфликт выйдет на новый уровень, попадёт в жёлтую прессу и к нему применят какое-то наказание, вплоть до дисквалификации матчей либо чтобы Вильярреал его продал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:57
Дело правое, но есть высший суд. Бумеранг никто не отменял.
Baggio R.
Baggio R. ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 09:51
И что же было в финале Евро-2000?
82zknyxfcr39
82zknyxfcr39
вчера в 09:50
Всё по делу сделал,за слова отвечать надо
Elliada
Elliada
вчера в 09:24
Молодец Вальверде. Вообще, за такие поступки, как у Баэна, нужно наказывать, чтобы другие даже не думали провоцировать. А то плодятся всякие Матерацци
swed27
swed27
вчера в 08:58
Вспоминается финал Евро-2000
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:53
Самое подлое дело-цеплять родственников футболистов...
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