В Москве футболисты любительских команд устроили массовую драку

В Москве игроки любительских команд устроили драку. Информацию приводит телеграм-канал «Мутко против»:

Побоище устроили на стадионе «Буревестник», где играли университетские команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Поводом стал жесткий подкат.

Сначала сцепились 11 на 11, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля — они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос. По итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.