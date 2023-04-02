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В Москве футболисты любительских команд устроили массовую драку

вчера, 12:13

В Москве игроки любительских команд устроили драку. Информацию приводит телеграм-канал «Мутко против»:

Побоище устроили на стадионе «Буревестник», где играли университетские команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Поводом стал жесткий подкат.

Сначала сцепились 11 на 11, а затем к драке присоединились и футболисты с соседнего поля — они были с одного вуза и решили помочь товарищам. Одному из спортсменов сломали нос. По итогам драки в полицию увезли 16 человек. Троим повезло меньше остальных — на них оформили административный протокол за мелкое хулиганство.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:25
Жаркая игра была. А кто победил?
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:52
Посмотрите видео конфликта и увидите, что в драке принимали участие игроки из определённых регионов - большие любители ММА и других единоборств. Участие таких игроков в любом виде спорта частенько заканчивается драками.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:44
Университет. Элита чё. Стадион то назвали "Буревестник". Какое название, такая и буря.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:48
Предпочитаешь видеть что-то типа имевшего место быть марша немецких мужчин в юбках,протестующих против того,что их женщин хватают эмигранты за интимные места при всём честном народе?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:46
Меньше всех повезло тому кому нос сломали.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:45, ред.
Вчера шёл мимо хорошего школьного стадиона,где играют школьники старших классов и уже утратившие этот статус.Форма тоже хорошая,почти профессиональная.Но даже вороны не летают над стадионом-такой там стоит густопсовый мат. Так что не удивительно,что к такой пороховой бочке только стоит поднести фитиль.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
Странно ничто не предвещало конфликта - ведь название одно из "универов" МИРЭА...)
drug01
drug01
вчера в 13:13
Таков любительский футбол, мы в детстве тоже играли улица на улицу, было интересно!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:59, ред.
Командные виды спорта потому и называются командными, что в них один за всех, а все за одного. Но это не оправдывает действие участников данного побоища, ведь я не думаю, что грубый подкат одного футболиста был вызван желанием нанести серьёзную травму сопернику, скорее это был фол по неосторожности, а может следствием низкого уровня мастерства, что конечно же не оправдывает нарушителя, давшего повод сойтись стенка на стенку обеим командам. Это в первую очередь связано с низкой культурой воспитания поведения футболистов. К сожалению такие случаи возникают не только среди любительских команд, но и среди профессиональных. И руководители команд должны должны в должной мере этому уделять внимание ещё на стадии футбольных школ при подготовке молодых футболистов.
YVG
YVG
вчера в 12:54
Будут в спартаке играть.
cska1948
cska1948
вчера в 12:36
Правительству есть повод задуматься не только над паспортом болельщика, но и над паспортом футболиста.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:24
О как... ну а что, кулачные бои на Руси всегда весной устраивали
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Ничего удивительного. Всё бывает в командных соревнованиях .
Брулин
Брулин
вчера в 12:20
Всё логично. России не нужны футболисты. России нужны солдаты
Гость
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