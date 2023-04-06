Неизвестные проникли на территорию дома Месси в Барселоне

Дом нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Кастельдефельсе, Барселона, подвергся нападению. Об этом сообщил журналист программы Yahora Sonsoles Карлос Килес.
По информации, около двух часов ночи два человека в капюшоне, одетые в чёрное, проникли в сад, где слонялись без дела, и скрылись до прибытия полиции. Это было зафиксировано и заснято камерами видеонаблюдения.
Подобное происходит не впервые. Несколько месяцев назад двое мужчин в масках пробрались в номер футболиста в парижском отеле.
Кстати, ранее устоял рекорд размера номера отеля))
Кстати, ранее устоял рекорд размера номера отеля))
ребят, идите устройтесь на работу, не кошмарьте футболисто
ребят, идите устройтесь на работу, не кошмарьте футболисто