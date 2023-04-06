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Неизвестные проникли на территорию дома Месси в Барселоне

06 апреля 2023, 23:55

Дом нападающего ПСЖ Лионеля Месси в Кастельдефельсе, Барселона, подвергся нападению. Об этом сообщил журналист программы Yahora Sonsoles Карлос Килес.

По информации, около двух часов ночи два человека в капюшоне, одетые в чёрное, проникли в сад, где слонялись без дела, и скрылись до прибытия полиции. Это было зафиксировано и заснято камерами видеонаблюдения.

Подобное происходит не впервые. Несколько месяцев назад двое мужчин в масках пробрались в номер футболиста в парижском отеле.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:33
за яблоками залезли
alexgurzan
alexgurzan ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 09:55
.
Elliada
Elliada
вчера в 08:46
Роналду решил украсть Кубок Мира. Выиграть не может
112910415
112910415
вчера в 08:03
фанатов не остановить
Jon718875
Jon718875
вчера в 07:48
У меня в деревне мой дом охраняет Барсик, за 100 метров боятся подходить, могу сдать его в аренду
g3ng9sar5vtr
g3ng9sar5vtr
вчера в 07:05
Может хотели у недоросля пару незаслуженных золотых мячей умыкнуть для справедливости
3atjqxmk2r32
3atjqxmk2r32
вчера в 07:03
Расшатывают слабенькую гномью психику все кому не лень
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:34
Нападение громко сказано - обычное проникновение хулиганов.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 06:16, ред.
Роналду с сыном шагами измеряли площадь сада Месси.Не дай Бог больше, чем у него. Фух, всё в порядке, в этом Месси его не превзошел.Рекорд сада остался не побит.
Кстати, ранее устоял рекорд размера номера отеля))
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 05:45
В общаге и то безопаснее. Консьерж со шваброй никуда не пропустит
memphis
memphis
вчера в 05:05
Это Неймар и Мбапе
Rupertt
Rupertt
вчера в 03:50
Убирали дом перед приездом Месси.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 02:17
Тоже не могли найти голы этого бездаря😂
Баобаб
Баобаб
вчера в 00:26
Местные фанатики дёргали на койку карлы.
протон
протон
06 апреля в 23:58
неудачливым грабителям хочется сказать
ребят, идите устройтесь на работу, не кошмарьте футболисто
протон
протон
06 апреля в 23:58
Лоханулись, бывает. Против Месси трудно играть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
06 апреля в 23:58
Явно искали Золотую перчатку Мартинеса .. Что-то её давно видно не было... Хе..
Гость
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