Неизвестные проникли на территорию дома Месси в Барселоне

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06 апреля 2023, 23:55

Дом нападающего ПСЖ в Кастельдефельсе, Барселона, подвергся нападению. Об этом сообщил журналист программы Yahora Sonsoles Карлос Килес.

По информации, около двух часов ночи два человека в капюшоне, одетые в чёрное, проникли в сад, где слонялись без дела, и скрылись до прибытия полиции. Это было зафиксировано и заснято камерами видеонаблюдения.

Подобное происходит не впервые. Несколько месяцев назад двое мужчин в масках пробрались в номер футболиста в парижском отеле.