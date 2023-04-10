«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа».

Прошлым титульным спонсором турецкого клуба бы оператор сотовой связи Vodafone, однако соглашение между сторонами истечет по окончании сезона, а новым спонсором команды станет «Газпром».

Соглашение будет рассчитано на 5 лет. За права на название стадиона в течение первых трёх лет «Бешикташ» получит 60 млн евро.