«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа».
Прошлым титульным спонсором турецкого клуба бы оператор сотовой связи Vodafone, однако соглашение между сторонами истечет по окончании сезона, а новым спонсором команды станет «Газпром».
Соглашение будет рассчитано на 5 лет. За права на название стадиона в течение первых трёх лет «Бешикташ» получит 60 млн евро.
Вместо то что бы поднимать благосостояние народа России жидовское руководство распоряжается как своим карманом! Просто не хватает слов
Вместо то что бы поднимать благосостояние народа России жидовское руководство распоряжается как своим карманом! Просто не хватает слов
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Это же сколько детишек можно было вылечить на эти деньги!
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Это же сколько детишек можно было вылечить на эти деньги!