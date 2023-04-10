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«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа»

вчера, 18:19

«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа».

Прошлым титульным спонсором турецкого клуба бы оператор сотовой связи Vodafone, однако соглашение между сторонами истечет по окончании сезона, а новым спонсором команды станет «Газпром».

Соглашение будет рассчитано на 5 лет. За права на название стадиона в течение первых трёх лет «Бешикташ» получит 60 млн евро.

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Бешикташ
Перевод с sozcu.com.tr
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:29
Кто - нибудь сможет объяснить, какой здравый смысл в финансировании турецкого стадиона ? Смысл один: покупка лояльности наших "друзей" в связи с поддержкой турками России в некоторых международных вопросах. Турки пока не прогнулись под НАТО, хотя и являются членом альянса, вот "Газпром" с согласия Президента и суетится, как вошь, поджариваемая на сковородке.
antant1
antant1
вчера в 22:55
Але..газпром..это же все-таки не частная шаражка..окститесь
antant1
antant1
вчера в 22:54
идиотизм
протон
протон ответ Parma1972 (раскрыть)
вчера в 22:18
Работать на чужую (и даже натовскую) экономику - ну чем ещё заняться как бы российской компании, когда они потеряли счёт баблу, выкачанному из недр, которые вроде бы должны быть общенародными?
Вместо то что бы поднимать благосостояние народа России жидовское руководство распоряжается как своим карманом! Просто не хватает слов
протон
протон
вчера в 21:18
А почему турецкие компании не становятся титульными спонсорами наших строящихся стадионов?
youtomee
youtomee ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:54
Такой вопрос можно задать каждому спонсору и каждому высокооплачиваемому футболисту, но мир устроен иначе
cska1948
cska1948
вчера в 19:31
За права на название стадиона в течение первых трёх лет «Бешикташ» получит 60 млн евро.
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Это же сколько детишек можно было вылечить на эти деньги!
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:08
Дурдом какой то, понты уже не катят, Газпром дома дел невпроворот, дровишки дорожают🤣
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
)
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