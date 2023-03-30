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«Барселона» следующий сезон проведёт на стадионе «Монжуик»

вчера, 21:25

«Барселона» официально уведомила испанскую федерацию футбола о том, что в следующем сезоне не будет проводить матчи на стадионе «Камп Ноу». Каталонский клуб начинает реконструкцию арены и по этой причине кампанию 2023/24 проведет на стадионе «Монжуик».

Сообщается, что на перестройку «Камп Ноу» и прилегающих спортивных комплексов уйдет 1,5 млрд евро. Сейчас клуб находится в завершающей стадии переговоров с рядом фондов, которые проспонсируют строительство.

Вернуться на «Камп Ноу» «Барселона» сможет не раньше ноября 2024 года.

Стадион «Монжуик» был построен в 1927 году. Он способен принять 55 926 зрителей. С 1997 по 2009 год на этой арене домашние матчи проводил «Эспаньол».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:14
Хорошая старая арена. Можно пару лет и поиграть
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:24
На Монжуике по 8мь будут получать не только от Баварии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:59
Давно пора реконструировать Камп Ноу.
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 07:59
Иногда реконструкция чего-либо стоит дороже постройки нового.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:17
Главное, что Барселона проведёт следующий сезон....
ОПС
ОПС
сегодня в 02:54
Время пришло, надо реконструировать. Все к лучшему.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:34, ред.
Смешное название. Ноу Камп тоже было прикольно.
А Монжуик... Убрать палку вертикальную из буквы "Ж". Ггггггг)
minai
minai ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:39
Такому большому клубу нужна отдельная страна. И называться она будет Каталония.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:28
А что-то ещё говорили про Газпром Арену, тут только в реконструкцию 1,5 млрд евро)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:17
Давно пора было реконструировать Камп Ноу. Но и тянуть больше нельзя. Такому большому клубу как Барселона необходим современный многофункциональный стадион. Да и Монжуик на 55 тыс зрителей не маленький тренировочный, а вполне боевой.
И забит он будет всегда!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:40
Монжулик,так Монжулик...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:28, ред.
Очень приличная сумма,но найдутся спонсоры ,стадион то нужен.
Гость
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