«Барселона» следующий сезон проведёт на стадионе «Монжуик»

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вчера, 21:25

«Барселона» официально уведомила испанскую федерацию футбола о том, что в следующем сезоне не будет проводить матчи на стадионе «Камп Ноу». Каталонский клуб начинает реконструкцию арены и по этой причине кампанию 2023/24 проведет на стадионе «Монжуик».

Сообщается, что на перестройку «Камп Ноу» и прилегающих спортивных комплексов уйдет 1,5 млрд евро. Сейчас клуб находится в завершающей стадии переговоров с рядом фондов, которые проспонсируют строительство.

Вернуться на «Камп Ноу» «Барселона» сможет не раньше ноября 2024 года.

Стадион «Монжуик» был построен в 1927 году. Он способен принять 55 926 зрителей. С 1997 по 2009 год на этой арене домашние матчи проводил «Эспаньол».