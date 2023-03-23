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«Милан» хочет построить новый стадион отдельно от «Интера»

вчера, 17:38

Мэр Милана Джузеппе Сала подтвердил, что «Милан» хочет самостоятельно построить новый стадион за пределами «Сан-Сиро».

Владелец «Милана» Джерри Кардинале уже провёл встречу с Салой. Новый стадион рассчитывают построить в районе Ла-Маура, который находится недалеко от «Сан-Сиро». Теперь «россонери» должны представить свой проект в течение двух недель.

Изначально «Интер» и «Милан» договорились построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», новую арену хотели назвать «Собор». Проект должен был пройти общественное обсуждение с участием жителей района и должен был привести к сносу «Сан-Сиро» в целях соблюдения экологических мер. Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло сообщил в феврале, что «нерадзурри» надеются построить новый стадион вместе с «Миланом», но это, по-видимому, больше не входит в планы «россонери».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:08
Сложно построить на двоих. Разные пожелания, разная смета, кто будет деньги пилить? Когда сам строишь, то сам пилишь.
А так, это была их изюминка.
IcyPhoenix
IcyPhoenix
вчера в 21:04
Как-то странно слышать, что нерадзури надеется построить совместный стадион с Миланом, когда китайский владелец "Интера" еще зимой в общении с мэром города сказал, что хочет построить отдельный стадион. А теперь Антонелло говорит, что "Интер" хотел построить стадион с "Миланом", но россонери отказались от этой идеи. То ли это Сала темнит и хочет, чтобы в городе было два стадиона (а следовательно и денег в городе больше), то ли в стане "Интера" руководство друг с другом не договорилось. Кардинале еще в момент покупки "Милана" говорил, что хочет новый стадион в духе АПЛ, чтобы пока нет матчей сдавать в аренду под мероприятия и получать с этого деньги.
dok66
dok66
вчера в 20:28
Для мэра это очень хорошо : два стадиона - двойная аренда земли .
shlomo
shlomo
вчера в 18:05
Наверное все упрется в финансы.... однозначно денег нужно откуда то брать а спонсоров не так много
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
Надо решать вопрос радикально,по-современному и поделить сам городишко Милан на две части забором. Будет "Собор за Забором".
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:51
Должны быть два разных стадиона у заклятых врагов - соперников!
drug01
drug01
вчера в 17:46
Мэр хочет внести свою лепту в постройку нового стадиона
ДСА
ДСА
вчера в 17:44
Проще вообще старый оставить.
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