«Милан» хочет построить новый стадион отдельно от «Интера»

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вчера, 17:38

Мэр Милана Джузеппе Сала подтвердил, что «Милан» хочет самостоятельно построить новый стадион за пределами «Сан-Сиро».

Владелец «Милана» Джерри Кардинале уже провёл встречу с Салой. Новый стадион рассчитывают построить в районе Ла-Маура, который находится недалеко от «Сан-Сиро». Теперь «россонери» должны представить свой проект в течение двух недель.

Изначально «Интер» и «Милан» договорились построить новый стадион в районе «Сан-Сиро», новую арену хотели назвать «Собор». Проект должен был пройти общественное обсуждение с участием жителей района и должен был привести к сносу «Сан-Сиро» в целях соблюдения экологических мер. Генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло сообщил в феврале, что «нерадзурри» надеются построить новый стадион вместе с «Миланом», но это, по-видимому, больше не входит в планы «россонери».