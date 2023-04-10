Бердыев может в 3-й раз возглавить «Рубин»

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вчера, 17:11

Сегодня «Сочи» официально объявил об отставке с должности главного тренера клуба. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что специалист может возглавить «Рубин».

Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев. Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры — Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина».

Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.