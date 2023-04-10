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Бердыев может в 3-й раз возглавить «Рубин»

вчера, 17:11

Сегодня «Сочи» официально объявил об отставке Курбана Бердыева с должности главного тренера клуба. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что специалист может возглавить «Рубин».

Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев. Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры — Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина».

Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:01
пожалуй, хватит уже
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:16
Ну посмотрим время ему надо, наскоряк не его стиль
hm5nr44e73fg
hm5nr44e73fg
вчера в 19:42, ред.
Хочется посмотреть на третий приход Курбана,это был его звёздный час
y93q7cp7wyd4
y93q7cp7wyd4
вчера в 19:39
Видать в Рубине паника если пенсионера Бердыева готовы взять.
ДСА
ДСА
вчера в 19:09
Ради Рубина стоит кинуть Сочи.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:21, ред.
Как привёл Рубин в ПЛ - так и выведет обратно. Подготовка ко втордиву?
mhtjnyq473kf
mhtjnyq473kf
вчера в 17:49
Ну уж из пердива родную команду Бикеич точно выведет
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:44
За какое прегрешение Аллах лишил чётки Бердыева чудодейственной силы? Скорее всего за ненасытную тягу к проделкам с финансами.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:37, ред.
Бедный "Рубин".
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:20
Третье пришествие Бердыева...
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