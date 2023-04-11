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«Ливерпуль» отказался от трансфера Беллингема из-за его высокой стоимости

вчера, 23:31

«Ливерпуль» не будет покупать полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

По данным источника, «красные» решили отказаться от трансфера футболиста из-за его высокой стоимости. На переход игрока ушло было более 115 млн фунтов стерлингов (без учета большой заработной платы).

Вместо этого руководство приняло решение усилить каждую линию. Юрген Клопп поддерживает такое решение боссов «Ливерпуля».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
И никто его не купит за такие деньги, он же не Мбаппе.
au94s63sact9
au94s63sact9
сегодня в 02:50
И правильно сделал, потому что негритёнок явно переоценен
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:55, ред.
В пору вспомнить басню, про лису и виноград. Многие подумают, к чему это он, а к тому, что у Ливерпуля просто нет денег на покупку молодого игрока, вот руководство и нашло повод, чтобы объяснить причину отказаться от такой покупки.
А с другой стороны, может в АПЛ научились считать деньги и начинают жить по средствам. Команда вылетела из Еврокубков, да к тому же сезон складывается не совсем удачно во внутреннем чемпионате и не до крупных покупок, все же отваливать больше сотни евро за девятнадцатилетнего футболиста, согласитесь многовато.
А что касается менеджеров Боруссии, то нужно снять перед ними шляпу, умеют там находить по всему миру перспективных футболистов, раскрывать их талант, а потом перепродавать с огромной прибылью богатым клубам. Ранее был Холланд, теперь вот Беллингем. Удачи ему и без травм!
протон
протон
вчера в 23:39
С такой трансферной политикой Ливерпуль так и останется середняком, который борется за попадание в четверку
Гость
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