«Ливерпуль» отказался от трансфера Беллингема из-за его высокой стоимости

«Ливерпуль» не будет покупать полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
По данным источника, «красные» решили отказаться от трансфера футболиста из-за его высокой стоимости. На переход игрока ушло было более 115 млн фунтов стерлингов (без учета большой заработной платы).
Вместо этого руководство приняло решение усилить каждую линию. Юрген Клопп поддерживает такое решение боссов «Ливерпуля».
А с другой стороны, может в АПЛ научились считать деньги и начинают жить по средствам. Команда вылетела из Еврокубков, да к тому же сезон складывается не совсем удачно во внутреннем чемпионате и не до крупных покупок, все же отваливать больше сотни евро за девятнадцатилетнего футболиста, согласитесь многовато.
А что касается менеджеров Боруссии, то нужно снять перед ними шляпу, умеют там находить по всему миру перспективных футболистов, раскрывать их талант, а потом перепродавать с огромной прибылью богатым клубам. Ранее был Холланд, теперь вот Беллингем. Удачи ему и без травм!
А с другой стороны, может в АПЛ научились считать деньги и начинают жить по средствам. Команда вылетела из Еврокубков, да к тому же сезон складывается не совсем удачно во внутреннем чемпионате и не до крупных покупок, все же отваливать больше сотни евро за девятнадцатилетнего футболиста, согласитесь многовато.
А что касается менеджеров Боруссии, то нужно снять перед ними шляпу, умеют там находить по всему миру перспективных футболистов, раскрывать их талант, а потом перепродавать с огромной прибылью богатым клубам. Ранее был Холланд, теперь вот Беллингем. Удачи ему и без травм!