«Ливерпуль» отказался от трансфера Беллингема из-за его высокой стоимости

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вчера, 23:31

«Ливерпуль» не будет покупать полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

По данным источника, «красные» решили отказаться от трансфера футболиста из-за его высокой стоимости. На переход игрока ушло было более 115 млн фунтов стерлингов (без учета большой заработной платы).

Вместо этого руководство приняло решение усилить каждую линию. поддерживает такое решение боссов «Ливерпуля».