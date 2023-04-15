«Челси» проиграл «Брайтону»

«Челси» потерпел поражение в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).
Конор Галлахер вывел лондонцев вперед на 13-й минуте. Дэнни Уэлбек на 42-й счет сравнял, а победным мячом на 70-й минуте отличился Хулио Энсисо.
После поединка «синие» идут на 11-м месте (39 очков), «чайки» занимают 7-ю позицию (49 баллов).
Думаю, многие игроки Брайтона пойдут на повышение в следующем сезоне, Кайседо, МакАллистер, Митома, Марч, Эступиньян - просто браво скаутскому отделу Брайтона.
Что касается Челси, то этот сезон нужно будет забыть как страшный сон и верить в лучшее в сезоне следующем.
Думаю, многие игроки Брайтона пойдут на повышение в следующем сезоне, Кайседо, МакАллистер, Митома, Марч, Эступиньян - просто браво скаутскому отделу Брайтона.
Что касается Челси, то этот сезон нужно будет забыть как страшный сон и верить в лучшее в сезоне следующем.