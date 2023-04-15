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«Челси» проиграл «Брайтону»

вчера, 19:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» потерпел поражение в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

Конор Галлахер вывел лондонцев вперед на 13-й минуте. Дэнни Уэлбек на 42-й счет сравнял, а победным мячом на 70-й минуте отличился Хулио Энсисо.

После поединка «синие» идут на 11-м месте (39 очков), «чайки» занимают 7-ю позицию (49 баллов).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:01
Челси с первым забитым голом...в апреле...за 4 игры в АПЛ....
Прогресс налицо....
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 01:15
Недолго ехали на багаже абрамовича и грановской и уже опустили клуб до почти аутсайдера
azkan
azkan
сегодня в 00:17
Когда же это позорище закончится?!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:10
При всем уважении к Лэмпарду, ему не надо было браться за клуб, опыт уже был
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 21:51
Ну зато забили
112910415
112910415
вчера в 21:38
одна команда была на поле !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:50
Разочаровали меня "чайки"...
В пол силы бегали, не захотели повторить успех ....
Но хотя бы трёшку....
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:48
Горькая ирония, но остроумная.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:39
Брайтон от души, красавчики, хочется вас видеть в Лиге Европы.
Capral
Capral
вчера в 19:26
Еще пару таких игр, и Челси задумается о возвращении Поттера...
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 19:19
39 очков по идеи должно хватить, что бы остаться в АПЛ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:15, ред.
Какой же шикарный футбол показывает Брайтон, браво! Столько моментов создали, если бы не Кепа, счет был бы разгромным! Долго и упорно мяч не шел в сетку ворот синих, но как говорится -"не было бы счастья, да несчастье помогло" - форвард Фергюссон получил травму, а вышедший вместо него Уэлбэк забил в первом же моменте! А автором победного гола стал молодой парагвайский игрок Хулио Энсино, который так же появился на поле по случаю травмы Вельтмана....вот так вот...

Думаю, многие игроки Брайтона пойдут на повышение в следующем сезоне, Кайседо, МакАллистер, Митома, Марч, Эступиньян - просто браво скаутскому отделу Брайтона.

Что касается Челси, то этот сезон нужно будет забыть как страшный сон и верить в лучшее в сезоне следующем.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:14
Ничего удивительного в этом уже нет... Челси опускается на дно
протон
протон
вчера в 19:11
Пожалуйста, Лэмпс, тренируй Челси вечно! Так даже Бавария не издевалась над БЧК в великом 8:2, как сегодня Брайтон на Стэмфорде: 25 ударов, 10 в створ, 4 голевых момента у гостей - когда мы еще сможем узреть такого гения, как Лэмпс? Наслаждайтесь, пока есть возможность. В следующем сезоне ждем Челси в Чемпионшипе.
Смотришь на результаты Челси в который Боули с тренерскими неустойками всадил 600+ млн. а потом на результаты Астон Виллы которая просто пригласила толкового тренера, и еще больше офигеваешь от масштабов этого безумия.

Менеджмент Челси просто невероятен. Каждый раз с завидной регулярностью принимают худшее решение из всех возможных. Ещё немного, и Поттера добрым словом будут вспоминать.
Roman73
Roman73
вчера в 19:11
Как можно с таким составом проиграть 2-10 по ударам в створ ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:11
Брайтон на выезде сыграл мощнее Реала на Бернабеу против Челси.
Владельцам американцам бейсболистам/баскетболистам пламенный привет.
протон
протон
вчера в 19:10
Реал разнесёт в ответной игре Челси
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:06
Аристократам впору возвращать Рому
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:06
Брайтон хорош..
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:03
Гость
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