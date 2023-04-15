«Челси» проиграл «Брайтону»

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вчера, 19:01

«Челси» потерпел поражение в матче 31-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

Конор Галлахер вывел лондонцев вперед на 13-й минуте. Дэнни Уэлбек на 42-й счет сравнял, а победным мячом на 70-й минуте отличился Хулио Энсисо.

После поединка «синие» идут на 11-м месте (39 очков), «чайки» занимают 7-ю позицию (49 баллов).