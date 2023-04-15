«Краснодар» выиграл у «Сочи» в Премьер-Лиге .

«Сочи» проиграл «Краснодару» в поединке 23-го тура РПЛ (0:2).
Батчи на 40-й минуте обеспечил «быкам» преимущество, а второй гол гостей на 48-й забил Никита Кривцов.
После матча «Сочи» идет на 9-м месте (31 пункт), «Краснодар» занимает 6-ю строчку (38 баллов).
В параллельной встрече ЦСКА переиграл «Урал».
Всех болельщиков Быков с заслуженной Победой !
А ведь Быки могли просто разнести команду хозяев поля. Такое складывается ощущение что команда хозяев поля просто доигрывает чемпионат, задолго до его окончания. У команды нет никакого стимула, команда играет без главного тренера, в ожидании какого-то неизвестного будущего. Да и такое чувство что этот состав уже изжил себя, необходимо вливание новой крови в виде новых игроков лидеров, нового тренерского штаба с конкретными задачами, тренер мотиватор.
А Краснодар потихоньку развивается, игра становится более совершенной в атаке многое уже получается и доводится до его логического завершения в виде забитых мячей, и это видно по статистике последних игр команды. Думаю что Быки ещё покуражатся и покажут красивый футбол с забитыми мячами, а также поборется за высокие места в турнирной таблице. Удачи Быкам !
Всех болельщиков Быков с заслуженной Победой !
А ведь Быки могли просто разнести команду хозяев поля. Такое складывается ощущение что команда хозяев поля просто доигрывает чемпионат, задолго до его окончания. У команды нет никакого стимула, команда играет без главного тренера, в ожидании какого-то неизвестного будущего. Да и такое чувство что этот состав уже изжил себя, необходимо вливание новой крови в виде новых игроков лидеров, нового тренерского штаба с конкретными задачами, тренер мотиватор.
А Краснодар потихоньку развивается, игра становится более совершенной в атаке многое уже получается и доводится до его логического завершения в виде забитых мячей, и это видно по статистике последних игр команды. Думаю что Быки ещё покуражатся и покажут красивый футбол с забитыми мячами, а также поборется за высокие места в турнирной таблице. Удачи Быкам !