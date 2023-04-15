Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Краснодар» выиграл у «Сочи» в Премьер-Лиге

вчера, 18:49
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Сочи» проиграл «Краснодару» в поединке 23-го тура РПЛ (0:2).

Батчи на 40-й минуте обеспечил «быкам» преимущество, а второй гол гостей на 48-й забил Никита Кривцов.

После матча «Сочи» идет на 9-м месте (31 пункт), «Краснодар» занимает 6-ю строчку (38 баллов).

В параллельной встрече ЦСКА переиграл «Урал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» переиграл «Кадис» в матче Ла Лиги
Вчера, 23:58
ПСЖ победил «Ланс» и упрочил лидерство в Лиге 1
Вчера, 23:54
Гол Калдиролы помог «Монце» одолеть «Интер»
Вчера, 23:40
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и отстаёт от 1-го места на 3 балла
Вчера, 21:35
«Спартак» обыграл «Торпедо», в матче 2 удаления
Вчера, 21:09
«Наполи» и «Верона» голов не забили
Вчера, 20:55
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:32
в Сочи всё плохо
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:19
В городе Сочи тёмные ночи.
sova147
sova147
вчера в 20:39
Сочи нужен кап ремонт! Хохлов видимо не потянет эту ношу!!!
valt134
valt134
вчера в 20:23
Краснодар порадовал. Ощущается работа Главного тренера. Кривцов растёт в мастерстве, легионеры не инородные тела. Как можно было поставить Хохлова Главным тренером? Ни в Кубани, ни в Динамо он не делал результат. Выбор Сочи удивил. Это явно «временщик». Он хоть и родом из Краснодара, но тренер никакущий.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Краснодар молодцы....
Апрель....3 игры - 3 победы....11 забитых....
Нечего добавить...
Браво !!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:05
Меня очень удивило мастерство подкатов от Черникова. Я смотрел на каждый из них как на потенциальную красную, но, к моему удивлению, он сфолил на желтую всего разок
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:23
Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:22, ред.
«Краснодар» выиграл у «Сочи» в Премьер-Лиге .

Всех болельщиков Быков с заслуженной Победой !

А ведь Быки могли просто разнести команду хозяев поля. Такое складывается ощущение что команда хозяев поля просто доигрывает чемпионат, задолго до его окончания. У команды нет никакого стимула, команда играет без главного тренера, в ожидании какого-то неизвестного будущего. Да и такое чувство что этот состав уже изжил себя, необходимо вливание новой крови в виде новых игроков лидеров, нового тренерского штаба с конкретными задачами, тренер мотиватор.

А Краснодар потихоньку развивается, игра становится более совершенной в атаке многое уже получается и доводится до его логического завершения в виде забитых мячей, и это видно по статистике последних игр команды. Думаю что Быки ещё покуражатся и покажут красивый футбол с забитыми мячами, а также поборется за высокие места в турнирной таблице. Удачи Быкам !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:10
Не захотел играть Краснодар...
протон
протон
вчера в 18:59
Не дали поработать Бекиевичу, Сочи так докатиться до стыков
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 18:52
Бабло-Добро 0-2. О матче хорошо говорит то, что болельщиков гостей было больше, чем у хозяев.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 