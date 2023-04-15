«Краснодар» выиграл у «Сочи» в Премьер-Лиге .

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вчера, 18:49

«Сочи» проиграл «Краснодару» в поединке 23-го тура РПЛ (0:2).

Батчи на 40-й минуте обеспечил «быкам» преимущество, а второй гол гостей на 48-й забил Никита Кривцов.

После матча «Сочи» идет на 9-м месте (31 пункт), «Краснодар» занимает 6-ю строчку (38 баллов).