ЦСКА переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги .

«Урал» проиграл ЦСКА в 23-м туре РПЛ (1:2).
Антон Заболотный вывел гостей вперед на 13-й минуте. Фёдор Чалов на 59-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев «с точки» на 66-й минуте забил Рай Влут.
После матча уральцы занимают 10-е место (25 очков), «армейцы» замыкают топ-3 (44 балла).
В другой игре тура «Краснодар» выиграл у «Сочи».
Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной Победой !
Я думаю что вся игра Урала была проиграна ещё в первом тайме. У команды хозяев поля вообще не клеилась игра, рваные мгновения которые ни к чему хорошему не приводили. На поле была только одна команда, и это был ЦСКА, который делал всё что хотел.
И даже кучу моментов которые не были реализованы, выходы Чалова и Заболотного, один в один с голкипером хозяев поля. Но в концовке матча Урал вроде бы проснулся и даже придавил ЦСКА к их штрафной, но выгоды извлечь так и не смогли.
Вообще, на мой субъективный, взгляд у команды Ганчаренко скорее всего происходит небольшой спад в игре и команда играет на каких-то уже волевых качествах и эпизодично. И последние матчи тому яркое подтверждение, не считая кубкового матча со Спартаком. Ну а ЦСКА на классе довёл матч до победного конца. Ну вот как-то так, если в кратце, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной Победой !
Я думаю что вся игра Урала была проиграна ещё в первом тайме. У команды хозяев поля вообще не клеилась игра, рваные мгновения которые ни к чему хорошему не приводили. На поле была только одна команда, и это был ЦСКА, который делал всё что хотел.
И даже кучу моментов которые не были реализованы, выходы Чалова и Заболотного, один в один с голкипером хозяев поля. Но в концовке матча Урал вроде бы проснулся и даже придавил ЦСКА к их штрафной, но выгоды извлечь так и не смогли.
Вообще, на мой субъективный, взгляд у команды Ганчаренко скорее всего происходит небольшой спад в игре и команда играет на каких-то уже волевых качествах и эпизодично. И последние матчи тому яркое подтверждение, не считая кубкового матча со Спартаком. Ну а ЦСКА на классе довёл матч до победного конца. Ну вот как-то так, если в кратце, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
В тяжелейшем матче обыграли Урал.
Пожалуй, это был самый сложный поединок в Екатеринбурге за последние годы. ЦСКА успешно играет с Уралом на выезде, но прежде у этой команды не было такого подбора игроков. Уральцы прилично усилились уже по ходу текущего сезона. Сегодня армейцам пришлось очень сложно. Победа досталась в тяжелой борьбе.
Отметим характер, который армейцы демонстрируют все чаще. ЦСКА Федотова только строится, и очень важно, что команда уже научилась терпеть. Как не хватало этого качества в последние годы!
В тяжелейшем матче обыграли Урал.
Пожалуй, это был самый сложный поединок в Екатеринбурге за последние годы. ЦСКА успешно играет с Уралом на выезде, но прежде у этой команды не было такого подбора игроков. Уральцы прилично усилились уже по ходу текущего сезона. Сегодня армейцам пришлось очень сложно. Победа досталась в тяжелой борьбе.
Отметим характер, который армейцы демонстрируют все чаще. ЦСКА Федотова только строится, и очень важно, что команда уже научилась терпеть. Как не хватало этого качества в последние годы!