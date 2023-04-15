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ЦСКА переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:40
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Урал» проиграл ЦСКА в 23-м туре РПЛ (1:2).

Антон Заболотный вывел гостей вперед на 13-й минуте. Фёдор Чалов на 59-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев «с точки» на 66-й минуте забил Рай Влут.

После матча уральцы занимают 10-е место (25 очков), «армейцы» замыкают топ-3 (44 балла).

В другой игре тура «Краснодар» выиграл у «Сочи».

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 22:46
Получил огромное удовольствие от заработанных трёх очков ПФК ЦСКА, да ещё сегодня юбилей был у ПБК ЦСКА - 100 лет, и то же победили в драматическом матче баскетбольный Локомотив. Красно- Синий самый сильный!
112910415
112910415
вчера в 21:42
легко-то не было
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:17
...но Феде пендаля дать надо!
dzvsueg8vg7j
dzvsueg8vg7j
вчера в 21:11
Урал чуть чуть не додавил, ЦСКА в последние минут 20 играли только на отбой.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:59
Вероятно, Вы действительно очень молоды, если не помните, когда ЦСКА, последний раз побеждал пять раз подряд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:34, ред.
ЦСКА прямо не узнать...уж и не помню когда 5 игр-5 побед.....я наверное ещё в школу ходил...
Хотя из 5-ти проигравших команд случайно оказался и Зенит - надо признать ЦСКА молодцы...
Весной...за 6 туров набрать 15 очков смогли только ЦСКА (и Зенит...при удачном итоге матча в Ростове)
Удачное преображение...за 18 туров ни разу больше 2-ух матчей подряд выиграть
не могли...а тут сразу такая серия....
Отличная работа !!!!!!!
Наши поздравления !!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
Переиграть то переиграл, но я ожидал лучшей игры.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:24
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:11
Молодцы армейцы, всё-таки ЦСКА вытерпел и увез победу из Екатеринбурга
В тяжелейшем матче обыграли Урал.
Пожалуй, это был самый сложный поединок в Екатеринбурге за последние годы. ЦСКА успешно играет с Уралом на выезде, но прежде у этой команды не было такого подбора игроков. Уральцы прилично усилились уже по ходу текущего сезона. Сегодня армейцам пришлось очень сложно. Победа досталась в тяжелой борьбе.
Отметим характер, который армейцы демонстрируют все чаще. ЦСКА Федотова только строится, и очень важно, что команда уже научилась терпеть. Как не хватало этого качества в последние годы!
dok66
dok66
вчера в 19:10
Урал очень достойно выглядел в игре с ЦСКА , но все же класс победил .
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:04, ред.
ЦСКА переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги .

Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной Победой !

Я думаю что вся игра Урала была проиграна ещё в первом тайме. У команды хозяев поля вообще не клеилась игра, рваные мгновения которые ни к чему хорошему не приводили. На поле была только одна команда, и это был ЦСКА, который делал всё что хотел.

И даже кучу моментов которые не были реализованы, выходы Чалова и Заболотного, один в один с голкипером хозяев поля. Но в концовке матча Урал вроде бы проснулся и даже придавил ЦСКА к их штрафной, но выгоды извлечь так и не смогли.

Вообще, на мой субъективный, взгляд у команды Ганчаренко скорее всего происходит небольшой спад в игре и команда играет на каких-то уже волевых качествах и эпизодично. И последние матчи тому яркое подтверждение, не считая кубкового матча со Спартаком. Ну а ЦСКА на классе довёл матч до победного конца. Ну вот как-то так, если в кратце, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:00
Всех красно-синих с победой!
Тяжелейший матч.
Федя должен был всё решать раньше, но получили нервную концовку.
Теперь дома нужно обыгрывать в кубке.
протон
протон
вчера в 19:00
ЦСКА с победой!
Уралу удачи в будущем!
Газинскому здоровья!
Игра в принципе равная, но в этом матче, хотя бы, ЦСКА создавал моменты и опять реализация...Чалов...да и Заболотный, несмотря на гол, всё таки среднего уровня нападающие.
Игорь молодец, а вот Роша и Дивеев - это очень неуверенная парочка.
Но да ладно, всех армейцев с победой, теперь надо побеждать в Москве.
настойчивый
настойчивый
вчера в 18:59
ВСех коллег с победой. Вырисовывается игра игра помаленьку. Главное, чтоб Мозеса не сманили никуда
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:58
Да, спорный пенальти. Но за несколько минут до этого "не заметили" игру рукой хозяев у себя в штрафной. Так что да - это другое
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Немножко потопочат на третьем месте...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:57
Победа трудная в борьбе, но от этого не менее ценная. А кто на поле Урала легко выиграл? Быть может Спартак? Не помню
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:55
Безбородову и кротам спасибо пусть скажут. ЦСКа не может, судья поможет. Единственная победа, которая убедила, это с мертвыми Химками Гогниева.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:54
Володя, персонально- с победой!!!
Четвертое? Ну, толи еще будет... Не люблю Урал.
cska1948
cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:52
А нам другие пенальти и не дают, пора привыкнуть и не удивляться.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:49
Виктор, спасибо за поздравление! Комментатор сказал, что это четвёртое подряд поражение Урала.
LOpp
LOpp
вчера в 18:49
Пенальти то конечно левый дали коням, но это другое))
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:49, ред.
С победой ЦСКА!
Упорный матч ... Урал на своем поле пытался давить....но игра ЦСКА на контратаках принесла свои плоды....ещё бы реализацию поправить вообще бы Урал мог получить разгром.
Capral
Capral
вчера в 18:46
ЦСКА с победой!!!
А сколько было разговоров- Ганчаренко пришел, порядок навел. А, Иванов, вообще грозился всех порвать!!! Это уже сколько подряд поражений у Урала?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:45
Победу буквально выгрызли, герой матча Илья Помазун, спас шмелей как минимум ещё от трёх голов.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:44
Заслуженно, на классе. я даже удивлен, что Урал забил, но пенальти сложно не забить. С победой армейцев
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Слегка прогнозируемый результат.
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