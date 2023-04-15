ЦСКА переиграл «Урал» в матче Премьер-Лиги .

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вчера, 18:40

«Урал» проиграл ЦСКА в 23-м туре РПЛ (1:2).

Антон Заболотный вывел гостей вперед на 13-й минуте. Фёдор Чалов на 59-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. У хозяев «с точки» на 66-й минуте забил Рай Влут.

После матча уральцы занимают 10-е место (25 очков), «армейцы» замыкают топ-3 (44 балла).

В другой игре тура «Краснодар» выиграл у «Сочи».