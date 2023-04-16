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Родриго — 8-й бразилец в истории «Реала», проведший 100+ игр в Ла Лиге

вчера, 09:59
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги обыграл «Кадис» (2:0).

Сотую игру за мадридцев в высшем дивизионе чемпионата Испании провёл нападающий Родриго Силва. Таким образом, он стал восьмым бразильцем в истории клуба, достигшим этой отметки.

До этого больше 100 матчей провели Марсело (386), Роберто Карлос (370), Каземиро (222), Винисиус (144), Роналдо (127), Савио (105) и Робиньо (101).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:04
Игра Вини и Родриго - целиком и полностью заслуга папы Карло.
Пусть ребята из ЮА молятся на долголетие Анчелотти в Реале.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:33
Восьмой, и явно не последний.
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 10:53
Вчера он просто рвал свой фланг
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:28
Интересно выстрелит ли он как Вини. Забил пару нужных голов. Играет не так плохо
Gahi
Gahi
вчера в 10:02
Хороший результат, осталось в Лиги Чемпионов УЕФА его закрепить победой. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:02
Лучший бразилец у них был Роналдо
Гость
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