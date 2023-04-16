Родриго — 8-й бразилец в истории «Реала», проведший 100+ игр в Ла Лиге

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вчера, 09:59

«Реал» в гостевом матче 29-го тура Ла Лиги обыграл «Кадис» (2:0).

Сотую игру за мадридцев в высшем дивизионе чемпионата Испании провёл нападающий . Таким образом, он стал восьмым бразильцем в истории клуба, достигшим этой отметки.

До этого больше 100 матчей провели Марсело (386), Роберто Карлос (370), Каземиро (222), Винисиус (144), Роналдо (127), Савио (105) и Робиньо (101).