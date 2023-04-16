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Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лиг Европы

вчера, 08:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛансЛансМатч завершен

ПСЖ выиграл у «Ланса» в матче 31-го тура Лиги 1 (3:1).

Нападающий парижан Лионель Месси отметился забитым мячом на 40-й минуте встречи. Аргентинец сравнялся с форвардом Криштиану Роналду по голам в 5 ведущих лигах Европы, забив 495-й мяч.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:08
0..
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:50
Не думаю, что быстрее перемещался с мячом, чем Кака. Или тот же Роналдо бразилец.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Дистанционной скорости ?
В футболе 3 скорости:, стартовая, скорость перемещения без мяча и скорость перемещения с мячом. Ну так вот..., давно доказано, что скорость перемещения с мячом у Месси выше, чем у всех игроков, когда-либо играющих в футбол.
Даже за одно это, аргентинец, при его антропометрии, - уже феномен.
KTS16
KTS16
вчера в 13:54, ред.
Месси лучший
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:21
Статистика не дремлет, все успехи на перо!)
112910415
112910415
вчера в 13:04
движение стало односторонним !
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:01
По-моему,всё предельно ясно: Описан путь восхождения Лионеля Месси к вершинам бессмертия.Как и перспективы названных спортивных обществ и турниров.
Как щедрый человек,не гнушающийся напрасного труда(Сизиф моя фэмили,если слышал),отвечаю троекратным лаем лаек,овчарок и прочих беспородных шавок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:50
Не понял при чём тут Зенит..Тосно..и Ленинградская область....но лайк поставлю...чтоб ваш труд перестал быть "Напрасным трудом"....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:33
Ты погоди,он через лет десять в "Зенит" перейдёт и будет рвать возрождённое "Тосно" в чемпионате Ленинградской области!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:31
Зато у Лёньки нет ни одного верблюжьего гола! И тренеров он не умеет менять!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:28
Не имея роста, мощи, дистанционной скорости - он сделал Гешу одной левой по всем статьям... В Футболе главное - что у тебя в голове... Месси - это бриллиантовая голова в спорте... Наряду с Пеле, Марадоной, Федерером, Вудсом, Шумахером, Джорданом, Гретцки, О'Салливаном, Болтом...
u5qv9tyza227
u5qv9tyza227
вчера в 12:13
Ушли бы они из футбола...
Amerika 4
Amerika 4
вчера в 11:47
Не забываем что он в Фарм Лиге
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:36
Не понимаю, зачем сравнивать этих игроков!?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:33
Красава! Анже, Страсбуры и Бресты пусть дрожат перед его величеством!😁 а так на самом деле тяжковато ему в Лиге 1 играя за середняк и забивая тяжелейшие голы 💪🏽
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31
Ещё лет 10 поиграет в топ-5...и Лансам ещё сотню забьёт...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:30
Сыграл на 54 матча меньше, но по голам сравнялся, такая же история и с голами за карьеру. Даёшь в этом сезоне 500 голов! Ждём юбилейный гол до конца сезона!
Лучший игрок ЧМ продолжает радовать своим футболом всех любителей этого вида спорта.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:30
Рекорд достойный внимание. Так как Месси на два года младше это многое меняет. Плюс ко всему прочему он играет в топ 5 а Роналду на время или и вовсе прекратил свою борьбу с Аргентинцем в этом аспекте. Так что Месси имеет все чтобы стать лучшим в истории и лишь наращивать преимущество над португальцем!!!
Elliada
Elliada ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:29
Что ты ему объясняешь? Он фанат Роналду. До ЧМ 2022 они все хором твердили, что ЧМ это лучший турнир, потому что Роналду опережал Месси по голам (7 против 6), вспоминали хет-трик с Испанией и восхваляли его за то, что он единственный в истории, кто забивал на 5-ти ЧМ

После победы Месси на ЧМ они все быстро переобулись. ЧМ стал второсортным и купленным турниром. ЛЧ и Евро стали престижней.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 10:25
С чего ЧМ фальшивый? Только из-за того, что Месси выиграл его заслуженно? 😀
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:25
Судьи, судьи, судьи
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 10:24
Да мало ли, кто кому сколько...
Валерыч
Валерыч ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 10:22
В четвертьфинале ЧМ Аргентина обыграла Голландию в серии пенальти,
в полуфинале - Хорватию по всем статьям 3-0, в финале - Францию в серии пенальти. В чём там была фальшь? Что там было нечестного?
Если французы и голландцы хуже пробили пенальти,
то это - их проблемы.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 10:21
Аргентина 2 года никому не проигрывала, за исключением первого матча на ЧМ
lotsman
lotsman
вчера в 10:00
Месси, как футболист, будет лучше Роналду, но и его уж слишком возвысили.
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:46
Не просто недостойна. Они даже в полуфинале не должны были быть.
Валерыч
Валерыч ответ Чфырчко 1 (раскрыть)
вчера в 09:34
Хотите сказать, что Аргентина недостойна золотой медали ЧМ-2022?
А какая сборная была её достойна, на Ваш взгляд?
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:31
Зачем с кем то делить то, что по плаву должно принадлежать только ему одному?
Месси и только Месси сейчас номер один в футболе.
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:23
Только всë портит тот факт, что ЧМ фальшивый.
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 09:21
За этим и шел в фермерскую лигу)))
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