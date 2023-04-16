Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лиг Европы

ПСЖ выиграл у «Ланса» в матче 31-го тура Лиги 1 (3:1).
Нападающий парижан Лионель Месси отметился забитым мячом на 40-й минуте встречи. Аргентинец сравнялся с форвардом Криштиану Роналду по голам в 5 ведущих лигах Европы, забив 495-й мяч.
|Пари Сен-Жермен3 : 1Ланс
|Матч завершен
ПСЖ выиграл у «Ланса» в матче 31-го тура Лиги 1 (3:1).
Нападающий парижан Лионель Месси отметился забитым мячом на 40-й минуте встречи. Аргентинец сравнялся с форвардом Криштиану Роналду по голам в 5 ведущих лигах Европы, забив 495-й мяч.
В футболе 3 скорости:, стартовая, скорость перемещения без мяча и скорость перемещения с мячом. Ну так вот..., давно доказано, что скорость перемещения с мячом у Месси выше, чем у всех игроков, когда-либо играющих в футбол.
Даже за одно это, аргентинец, при его антропометрии, - уже феномен.
В футболе 3 скорости:, стартовая, скорость перемещения без мяча и скорость перемещения с мячом. Ну так вот..., давно доказано, что скорость перемещения с мячом у Месси выше, чем у всех игроков, когда-либо играющих в футбол.
Даже за одно это, аргентинец, при его антропометрии, - уже феномен.
Как щедрый человек,не гнушающийся напрасного труда(Сизиф моя фэмили,если слышал),отвечаю троекратным лаем лаек,овчарок и прочих беспородных шавок.
Как щедрый человек,не гнушающийся напрасного труда(Сизиф моя фэмили,если слышал),отвечаю троекратным лаем лаек,овчарок и прочих беспородных шавок.
Лучший игрок ЧМ продолжает радовать своим футболом всех любителей этого вида спорта.
Лучший игрок ЧМ продолжает радовать своим футболом всех любителей этого вида спорта.
После победы Месси на ЧМ они все быстро переобулись. ЧМ стал второсортным и купленным турниром. ЛЧ и Евро стали престижней.
После победы Месси на ЧМ они все быстро переобулись. ЧМ стал второсортным и купленным турниром. ЛЧ и Евро стали престижней.
в полуфинале - Хорватию по всем статьям 3-0, в финале - Францию в серии пенальти. В чём там была фальшь? Что там было нечестного?
Если французы и голландцы хуже пробили пенальти,
то это - их проблемы.
в полуфинале - Хорватию по всем статьям 3-0, в финале - Францию в серии пенальти. В чём там была фальшь? Что там было нечестного?
Если французы и голландцы хуже пробили пенальти,
то это - их проблемы.
А какая сборная была её достойна, на Ваш взгляд?
А какая сборная была её достойна, на Ваш взгляд?
Месси и только Месси сейчас номер один в футболе.
Месси и только Месси сейчас номер один в футболе.