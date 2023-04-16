Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ в Лиге 1

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сегодня, 00:22

Нападающий ПСЖ забил гол в матче против «Ланса» (3:1).

Теперь футболист является лучшим бомбардиром парижского клуба за время выступления в Лиге 1. У игрока 139 мячей, он обогнал (138 голов).

Парижане лидируют в чемпионате Франции.