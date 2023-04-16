Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил гол в матче против «Ланса» (3:1).
Теперь футболист является лучшим бомбардиром парижского клуба за время выступления в Лиге 1. У игрока 139 мячей, он обогнал Эдинсона Кавани (138 голов).
Парижане лидируют в чемпионате Франции.
1. Килиан Мбаппе - 139 голов
2. Эдинсон Кавани - 138 голов
3. Златан Ибрагимович - 113 голов
4. Мустафа Далеб - 85 голов
5. Доминик Рошто - 83 гола
6. Неймар - 82 гола
7. Педро Мигел Паулета - 76 голов
8. Сафет Сушич - 66 голов
9. Карлос Бьянки - 64 гола
10. Франсуа М’Пеле - 60 голов
1. Килиан Мбаппе - 139 голов
2. Эдинсон Кавани - 138 голов
3. Златан Ибрагимович - 113 голов
4. Мустафа Далеб - 85 голов
5. Доминик Рошто - 83 гола
6. Неймар - 82 гола
7. Педро Мигел Паулета - 76 голов
8. Сафет Сушич - 66 голов
9. Карлос Бьянки - 64 гола
10. Франсуа М’Пеле - 60 голов