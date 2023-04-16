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Мбаппе — лучший бомбардир ПСЖ в Лиге 1

сегодня, 00:22

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил гол в матче против «Ланса» (3:1).

Теперь футболист является лучшим бомбардиром парижского клуба за время выступления в Лиге 1. У игрока 139 мячей, он обогнал Эдинсона Кавани (138 голов).

Парижане лидируют в чемпионате Франции.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:57
И еще будет забивать , время ксть.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:39
Поздравляю черепашку!.... если не будет звездиться, то много еще рекордов побьет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:37
Свершилось, теперь можно уходить.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:17
Можно по разному относиться к Мбаппе, но ему всего 24 года, а он уже побил многие рекорды.
протон
протон
сегодня в 02:32
Список бомбардиров ПСЖ в чемпионатах Франции:

1. Килиан Мбаппе - 139 голов
2. Эдинсон Кавани - 138 голов
3. Златан Ибрагимович - 113 голов
4. Мустафа Далеб - 85 голов
5. Доминик Рошто - 83 гола
6. Неймар - 82 гола
7. Педро Мигел Паулета - 76 голов
8. Сафет Сушич - 66 голов
9. Карлос Бьянки - 64 гола
10. Франсуа М’Пеле - 60 голов
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:02
Молодец Мбаппе. Сегодня хорошо сыграл.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:43
Для этого он и оставался... Ну и деньжат срубить..
Гость
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