«Интер» поставил ультиматум Индзаги

«Интер» поставил ультиматум главному тренеру Симоне Индзаги.
По информации Calciomercato, специалист после поражения от «Монцы» в матче 30-го тура Серии А (0:1) встретился с руководством миланского клуба. На встрече обсуждалось последнее поражение команды, текущее положение «нерадзурри», а также решающая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Отмечается, что планируется сохранить наставника, но многое будет зависеть от ответного матча с португальцами в ЛЧ и того, попадут ли «чёрно-синие» по итогам сезона в топ-4 чемпионата Италии.
Был удалён на час за флуд.
Не знаю как доказать, что в этих случаях злонамеренно ничего не делаю.
Стараюсь давать емкий ответ, мнение, но систематически попадаю под бан.
Повторите пожалуйста критерии постов для баллов КП!?
Был удалён на час за флуд.
Не знаю как доказать, что в этих случаях злонамеренно ничего не делаю.
Стараюсь давать емкий ответ, мнение, но систематически попадаю под бан.
Повторите пожалуйста критерии постов для баллов КП!?