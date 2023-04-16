«Интер» поставил ультиматум Индзаги

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вчера, 14:17

«Интер» поставил ультиматум главному тренеру .

По информации Calciomercato, специалист после поражения от «Монцы» в матче 30-го тура Серии А (0:1) встретился с руководством миланского клуба. На встрече обсуждалось последнее поражение команды, текущее положение «нерадзурри», а также решающая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».