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«Интер» поставил ультиматум Индзаги

вчера, 14:17

«Интер» поставил ультиматум главному тренеру Симоне Индзаги.

По информации Calciomercato, специалист после поражения от «Монцы» в матче 30-го тура Серии А (0:1) встретился с руководством миланского клуба. На встрече обсуждалось последнее поражение команды, текущее положение «нерадзурри», а также решающая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Отмечается, что планируется сохранить наставника, но многое будет зависеть от ответного матча с португальцами в ЛЧ и того, попадут ли «чёрно-синие» по итогам сезона в топ-4 чемпионата Италии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:03, ред.
Добрый вечер!

Был удалён на час за флуд.

Не знаю как доказать, что в этих случаях злонамеренно ничего не делаю.
Стараюсь давать емкий ответ, мнение, но систематически попадаю под бан.
Повторите пожалуйста критерии постов для баллов КП!?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:49
Похоже тренеру стоит искать новую работу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:46
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Игра в лиге чемпионов даст на всё ответ.
ДСА
ДСА
вчера в 14:19
Тренер просто не справляется с возложенными на него большими обязанностями.
Гость
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