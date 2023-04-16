Аргентинский тренер отказался возглавить «Аль-Наср»

Главный тренер мексиканского клуба « УНАМ Пумас» рассказал, что отклонил предложение «Аль-Насра» возглавить команду после ухода Руди Гарсии.

Я четыре раза контактировал с «Аль-Насром». Только вчера утром я приехал в клуб, как мне позвонил генеральный директор этой команды, сказав, что интересуется мной, потому что они уволили Руди Гарсию. Кроме того, были предложены большие деньги. Я сказал ему, что у меня уже есть обязательства перед «Пумас», это вопрос лояльности. Я никогда не покину одну команду, чтобы перейти в другую. Я попал сюда, в «Пумас», не просто так.