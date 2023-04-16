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Аргентинский тренер отказался возглавить «Аль-Наср»

вчера, 08:41

Главный тренер мексиканского клуба «УНАМ Пумас» Антонио Мохамед рассказал, что отклонил предложение «Аль-Насра» возглавить команду после ухода Руди Гарсии.

Я четыре раза контактировал с «Аль-Насром». Только вчера утром я приехал в клуб, как мне позвонил генеральный директор этой команды, сказав, что интересуется мной, потому что они уволили Руди Гарсию. Кроме того, были предложены большие деньги. Я сказал ему, что у меня уже есть обязательства перед «Пумас», это вопрос лояльности. Я никогда не покину одну команду, чтобы перейти в другую. Я попал сюда, в «Пумас», не просто так.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:59
многие, многие станут отказываться
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:04
Сейчас в Аль-Наср будет такая же ситуация как и в Фламенго, тренера будут сидеть не более 1-2 месяцев.
adekvat
adekvat
вчера в 10:39
Тренер там есть.
sova147
sova147
вчера в 10:04
Жёсткое заявление тренера, видно что он порядочный человек
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:49
Ни одному уважающему себя тренеру не хочется услуживать нарциссу вместо кропотливой работы. Мостового пусть пригласят-ему пофиг,да и послать может любого клоуна.Он же "царь"...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:41
Рони сам возглавляет Аль-Наср. Помощник ему ни к чему, если только в шатере его носить.
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:38
".. мне предложили должность помощника Роналду, потому что он уволил там главного тренера"
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:26
Потому, что он вряд ли будет себя там чувствовать главным тренером.
Elliada
Elliada
вчера в 08:49
Там, где Роналду, любой тренер не продержится полный сезон. Смысл покидать команду и становится тренером Аль-Насра, чтобы через несколько месяцев остаться без работы?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:46
Очень хорошо сказал про лояльность.
Giovanny
Giovanny
вчера в 08:45
Очень мудрое решение.
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