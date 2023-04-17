Боэли провёл час в раздевалке «Челси» после поражения от «Брайтона»

«Челси» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.
После поражения владелец «синих» Тодд Боэли провёл около часа в раздевалке лондонского клуба.
Вместе с Боэли раздевалку «Челси» посещал совладелец команды Бехдад Эгбали.
|Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
«Челси» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.
После поражения владелец «синих» Тодд Боэли провёл около часа в раздевалке лондонского клуба.
Вместе с Боэли раздевалку «Челси» посещал совладелец команды Бехдад Эгбали.
— А тренер? Постоянный тренер нужен!
— А у нас что тренера нет?
— А тренер? Постоянный тренер нужен!
— А у нас что тренера нет?