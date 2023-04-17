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Боэли провёл час в раздевалке «Челси» после поражения от «Брайтона»

сегодня, 00:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» проиграл «Брайтону» (1:2) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

После поражения владелец «синих» Тодд Боэли провёл около часа в раздевалке лондонского клуба.

Вместе с Боэли раздевалку «Челси» посещал совладелец команды Бехдад Эгбали.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:07
Хотелось бы пояснений, кто из игроков задержался дольше остальных? Думаю они там не шампусик пили...
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:09
Какой смысл?! Иди ищи тренера. а не по раздевалкам ходи. А когда найдешь, дай ему спокойно работать и не лезь со своими аналитиками и прочей шляпой.
протон
протон
сегодня в 00:41
—Мужики крепитесь, летом ещё три сотки мультов на трансферы потратим. Ну должно же это когда то сработать

— А тренер? Постоянный тренер нужен!

— А у нас что тренера нет?
протон
протон
сегодня в 00:41
Чтобы вместить Боули в раздевалку пришлось еще пару человек в коридор переодеваться отправить?
sova147
sova147
сегодня в 00:36
После такого домашнего поражения не только час быть в раздевалке надо, закрывать клуб и идти куда глаза глядят
Гость
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