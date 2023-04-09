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Тренер «Бернли» запретил традицию, существовавшую на протяжении 10 лет

вчера, 18:51

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани отменил командную традицию, сохранявшуюся на протяжении 10 лет.

Как сообщает The Athletic, игроки приносили пирожные, когда у одного из футболистов был день рождения. Бельгийский наставник узнал об этом перед началом сезона на тренировочной базе, когда полузащитнику Джеку Корку исполнилось 33 года. Компани сразу же запретил приносить кондитерские изделия, в том числе и для именинников. Также под запрет попали соусы. Отмечается, что никаких проблем с этим в клубе не возникло.

Ранее «бордовые» обеспечили себе досрочный выход в АПЛ.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:54
А какие проблемы? В АПЛ досрочно вышли.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:10
Ну,так правильно,надо же водку приносить,какие пироженные,Компани верно мыслит!! Взрослые мужичары,еще бы розовые шарики приперли!! Были же саксы мужиками,римлян колотили,а щас?!!!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:04
Тренер имеет право вмешиваться в это... для него важен результат команды.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:54
Пирожные не давали им выйти в АПЛ, всего-то нужно было запретить, правильного тренера взяли.
Гость
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