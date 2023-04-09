Тренер «Бернли» запретил традицию, существовавшую на протяжении 10 лет

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вчера, 18:51

Главный тренер «Бернли» отменил командную традицию, сохранявшуюся на протяжении 10 лет.

Как сообщает The Athletic, игроки приносили пирожные, когда у одного из футболистов был день рождения. Бельгийский наставник узнал об этом перед началом сезона на тренировочной базе, когда полузащитнику Джеку Корку исполнилось 33 года. Компани сразу же запретил приносить кондитерские изделия, в том числе и для именинников. Также под запрет попали соусы. Отмечается, что никаких проблем с этим в клубе не возникло.