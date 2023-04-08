«Бернли» досрочно вышел в Премьер-Лигу

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сегодня, 00:52

«Бернли» под руководством главного тренера досрочно оформил возвращение в АПЛ . Команда это сделала спустя год после вылета в Чемпионшип.

Результат был достигнут в матче против «Мидлсбро» (2:1). «Кларетовые» имеют в активе 87 очков и уже никак не опустятся ниже 2-го места, которое дает прямую путевку в элиту.

До конца турнира остается 6 туров.