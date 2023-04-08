«Бернли» досрочно вышел в Премьер-Лигу

«Бернли» под руководством главного тренера Венсана Компани досрочно оформил возвращение в АПЛ. Команда это сделала спустя год после вылета в Чемпионшип.
Результат был достигнут в матче против «Мидлсбро» (2:1). «Кларетовые» имеют в активе 87 очков и уже никак не опустятся ниже 2-го места, которое дает прямую путевку в элиту.
До конца турнира остается 6 туров.
Думаю что Гвардиоле пора уже в качестве эксперимента назначить ассистентом померанского шпица, чтобы посмотреть, станет ли он через 5 лет тренером европейского уровня)
Не удивлюсь, если лет через 10 всю пол-лиги будут возглавлять бывшие игроки сити и ассистенты пепа.
Думаю что Гвардиоле пора уже в качестве эксперимента назначить ассистентом померанского шпица, чтобы посмотреть, станет ли он через 5 лет тренером европейского уровня)
Не удивлюсь, если лет через 10 всю пол-лиги будут возглавлять бывшие игроки сити и ассистенты пепа.
Вернулся в АПЛ Бернли?
Вернулся в АПЛ Бернли?
При любых раскладах Бернли уже точно не отпкстится ниже второй строчки в Шипе, но скорее всего вернутся в АПЛ в статусе чемпионов Чемпионшипа!
Хочу отметить, что нынешний Бернли это уже не те дровосеки которы были при Дайиче. Компани проделал шикарную работу и привил команде комбинационный футбол! Команда Компани по долгу владеем мячом, играет в длительный контроль мяча и как бы не хотел Венсан, его все же будут сравнивать с учителем, как и Артету....
Поглядим как Бернли будет играть в такой манере в АПЛ, где уровень соперников в разы выше чем в АПЛ. Недавний кубковый матч против Сити показал, что команда играет в открытый футбол но такая опытная команда как Сити раскатала Бернли по полной! А значит Компани придется придумывать и блан "Б" играя против топов АПЛ в футбол не Гвардиолы, а Дайича....
При любых раскладах Бернли уже точно не отпкстится ниже второй строчки в Шипе, но скорее всего вернутся в АПЛ в статусе чемпионов Чемпионшипа!
Хочу отметить, что нынешний Бернли это уже не те дровосеки которы были при Дайиче. Компани проделал шикарную работу и привил команде комбинационный футбол! Команда Компани по долгу владеем мячом, играет в длительный контроль мяча и как бы не хотел Венсан, его все же будут сравнивать с учителем, как и Артету....
Поглядим как Бернли будет играть в такой манере в АПЛ, где уровень соперников в разы выше чем в АПЛ. Недавний кубковый матч против Сити показал, что команда играет в открытый футбол но такая опытная команда как Сити раскатала Бернли по полной! А значит Компани придется придумывать и блан "Б" играя против топов АПЛ в футбол не Гвардиолы, а Дайича....
А то нечем ваще щемить хвосты коллегам))
А то нечем ваще щемить хвосты коллегам))
(выполнено 15 раз)
(выполнено 15 раз)
А по што мне за содержательнейший комментарий ресурс не дает 50 баллов?
А по што мне за содержательнейший комментарий ресурс не дает 50 баллов?