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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Бернли» досрочно вышел в Премьер-Лигу

сегодня, 00:52

«Бернли» под руководством главного тренера Венсана Компани досрочно оформил возвращение в АПЛ. Команда это сделала спустя год после вылета в Чемпионшип.

Результат был достигнут в матче против «Мидлсбро» (2:1). «Кларетовые» имеют в активе 87 очков и уже никак не опустятся ниже 2-го места, которое дает прямую путевку в элиту.

До конца турнира остается 6 туров.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
надо присмотреться к интересному тренеру !
протон
протон
сегодня в 10:48
На конспектах Пепа короче любой станет топ-тренером
Думаю что Гвардиоле пора уже в качестве эксперимента назначить ассистентом померанского шпица, чтобы посмотреть, станет ли он через 5 лет тренером европейского уровня)
Не удивлюсь, если лет через 10 всю пол-лиги будут возглавлять бывшие игроки сити и ассистенты пепа.
Tiki Taka
Tiki Taka
сегодня в 10:40
чемпионшип по интересности скоро догонит как минимум лигу 1
Elliada
Elliada
сегодня в 09:52
Гвардиола продолжает плодить хороших тренеров. Попутно прибавляя себе конкурентов
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:35
Из Компани получается неплохой тренер
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:50
Мощный сезон команда Компани провела. С возвращением Бернли в АПЛ!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:47
Компани? Это будет интересно посмотреть. Ему всего 36. он мог бы быть ещё играющим тренером как Руни.
tkpry2zk3h32
tkpry2zk3h32
сегодня в 08:41
Очень нелегко будет для Бёрнли избежать эффекта бумеранга через год
7ehxjgwfcmjz
7ehxjgwfcmjz
сегодня в 08:39
Хотел бы знать, надолго ли
Вернулся в АПЛ Бернли?
adekvat
adekvat
сегодня в 08:26
Еще год не прошел как тренирует команду, посмотрим как в АПЛ дела пойдут.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:26
Еще одним учеником Пепа станет больше в АПЛ....
При любых раскладах Бернли уже точно не отпкстится ниже второй строчки в Шипе, но скорее всего вернутся в АПЛ в статусе чемпионов Чемпионшипа!
Хочу отметить, что нынешний Бернли это уже не те дровосеки которы были при Дайиче. Компани проделал шикарную работу и привил команде комбинационный футбол! Команда Компани по долгу владеем мячом, играет в длительный контроль мяча и как бы не хотел Венсан, его все же будут сравнивать с учителем, как и Артету....
Поглядим как Бернли будет играть в такой манере в АПЛ, где уровень соперников в разы выше чем в АПЛ. Недавний кубковый матч против Сити показал, что команда играет в открытый футбол но такая опытная команда как Сити раскатала Бернли по полной! А значит Компани придется придумывать и блан "Б" играя против топов АПЛ в футбол не Гвардиолы, а Дайича....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:17
Спасибо!

А то нечем ваще щемить хвосты коллегам))
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:14
Молодцы, с возвращением! Наделают шороху в АПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:14
Теперь начнут сливать игры.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:14
Компани и сам хорошо играл, и клуб научил...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:13
Доступно для выполнения!
(выполнено 15 раз)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:12
Доброе утро!
А по што мне за содержательнейший комментарий ресурс не дает 50 баллов?
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 08:08
Молодцы!... заслуженно вышли. Они команда АПЛ, а не шипа.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:04
Компани молодец справился с поставленной задачей. Удачи
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:32
Первая жертва есть для пд
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:14
"Кто рано встаёт, тому Бог подаёт". Просыпайся соккер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:07
Даёшь 100 очков!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 07:06
С чем их и поздравляем!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:57
Ну молодец наверное.
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 06:39
Вот и Кержакову местечко !
mw9b9ay2nr2w
mw9b9ay2nr2w
сегодня в 06:32
Теперь надо хорошенько укреплять состав, чтобы снова через год не бороздить просторы чемпионшипа
ku5nrazusyjt
ku5nrazusyjt
сегодня в 04:28
Так теперь и будет Бернли лифтовать
swed27
swed27
сегодня в 02:22
С возвращение в элитный дивизион
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:48
Елагин в экстазе
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:15
Крутяк Компани
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