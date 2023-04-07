В Нидерландах ужесточили меры безопасности после брошенной зажигалки

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вчера, 00:28

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о введении более строгих мер безопасности после инцидента с брошенной зажигалкой в полузащитника «Аякса» во время полуфинального матча за Кубок страны с «Фейеноордом». У футболиста в результате произошедшего оказалась разбита голова.

Теперь, если на поле будут бросать какие-либо предметы, арбитр остановит игру, а команды и судьи уйдут в раздевалки. Если после возобновления встречи на поле будут снова кидать предметы, будет принято решение об окончательном прекращении матча. В случае попадания с трибун предмета в игрока или судью, арбитр немедленно полностью остановит матч. Все это будет применимо и в том случае, если на поле появится болельщик.