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В Нидерландах ужесточили меры безопасности после брошенной зажигалки

вчера, 00:28
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил о введении более строгих мер безопасности после инцидента с брошенной зажигалкой в полузащитника «Аякса» Дэви Классена во время полуфинального матча за Кубок страны с «Фейеноордом». У футболиста в результате произошедшего оказалась разбита голова.

Теперь, если на поле будут бросать какие-либо предметы, арбитр остановит игру, а команды и судьи уйдут в раздевалки. Если после возобновления встречи на поле будут снова кидать предметы, будет принято решение об окончательном прекращении матча. В случае попадания с трибун предмета в игрока или судью, арбитр немедленно полностью остановит матч. Все это будет применимо и в том случае, если на поле появится болельщик.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 09:25
Все правильно. Надо и у нас так сделать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 04:47
Правила надо ужесточать, людям уже толком и футбол не нужен, только драки и беспредел.
fymbs59jrpxp
fymbs59jrpxp
вчера в 04:44
Только такими жёсткими мерами можно угомонить неадекватов на трибунах
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 02:13
Безопасность на стадионах превыше всего.
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 01:49, ред.
Советую анти спамер блокиратор рекламы итп. приложение установить. AdBlock и подобные приложения. но прежде всего очистить куки, пройдитесь СС клинером
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 01:10
По рекламе ничем не могу помочь.
Только общие советы, очистить кеш бразуера, например.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 00:51, ред.
Добрый вечер администрация,споявлением рекламы на сайте,он начал как-то глючить,на моем смартфоне,как-то с запозданием листать тяжело,интересно только,у меня? На других сайтах,все четко,от легкого прикосновения пальца руки!!
протон
протон ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 00:46, ред.
На два аккаунта 3 к. Не проблема. Я могу рассказать, как это можно сделать. за день можно одним потсом 1500 взять, если попасть в Народный обозреватель, скинуть Фотошоп или кое-что толкнуть речь с юмором. Да я все секреты выдам как нужно работать тут уже лет 10 тут. У меня еще тут другой аккаунт был тоже протон так я его потерял
zooveterinar
zooveterinar ответ протон (раскрыть)
вчера в 00:41
Три тысячи за день!!! Ох@ренеть,как вы их зарабатываете,тмне их пол месяца надо на это!!😀😀
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