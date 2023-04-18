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«Арсенал» готов отдать 80 миллионов фунтов за игрока «Вест Хэма»

вчера, 12:14

«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Ради этого «канониры» готовы заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов. Руководство «Арсенала» видит, что под руководством тренера Микеля Артеты команда способна бороться за чемпионство. Даже если коллектив не выиграет текущий розыгрыш АПЛ, боссы «Арсенала» все равно будут готовы выделить средства для укрепления состава летом.

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Все комментарии
rqwywgtny3m6
rqwywgtny3m6
вчера в 15:05
Вернём величие Арсеналу!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:59
Дэклан действительно является приоритетом Арсенала на трансферном рынке. Артета очень сильно желает видеть Райса в своем составе, и на это есть причины. Райс один из лучших опорников лиги, основной игрок сборной Англии, уже несколько сезонов проводин на высоком уровне подтверждая свой класс. Да, у нас на этой позиции играет шикарный Томас Парти, опорник зверюга, и вроде какрешение купить Райса не совсем логично, но Парти стал очень часто получать травмы, и команда очень сильно страдает от этого....а так, получим и замену Парти, и сильгного игрока для ротации!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:42
Вест Хэму не позавидуешь, лучших переманивают.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:27
Молодой,перспективный полузащитник,такой нужен Арсеналу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:50
Вот уж и не знаю стоит ли платить за него такие деньги.... Если не ошибаюсь то "молотки" вообще за не хотели более 100. Ну а так странно, когда у тебя есть Парти, умеющий и защищаться на таком же уровне, и в атаку бегать на две головы лучше. Идеальный вариант для него был МЮ, где до прихода Каземиро нужен был разрушитель. Но момент упущен и думаю скоро игрок начнёт деградировать как и вся остальная команда...

Ну а так что, похоже Арсенал готов побить свой трансферный рекорд (пока он принадлежит переходу Николя Пепе из Лилля за 80 млн .... а самым рекордным трансфером в истории АПЛ стал переход Фернандеса из Бенфики в «Челси» за 121 млн....)....
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