«Арсенал» готов отдать 80 миллионов фунтов за игрока «Вест Хэма»

«Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
Ради этого «канониры» готовы заплатить 80 миллионов фунтов стерлингов. Руководство «Арсенала» видит, что под руководством тренера Микеля Артеты команда способна бороться за чемпионство. Даже если коллектив не выиграет текущий розыгрыш АПЛ, боссы «Арсенала» все равно будут готовы выделить средства для укрепления состава летом.
Ну а так что, похоже Арсенал готов побить свой трансферный рекорд (пока он принадлежит переходу Николя Пепе из Лилля за 80 млн .... а самым рекордным трансфером в истории АПЛ стал переход Фернандеса из Бенфики в «Челси» за 121 млн....)....
Ну а так что, похоже Арсенал готов побить свой трансферный рекорд (пока он принадлежит переходу Николя Пепе из Лилля за 80 млн .... а самым рекордным трансфером в истории АПЛ стал переход Фернандеса из Бенфики в «Челси» за 121 млн....)....