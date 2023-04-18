«Ливерпуль» не заинтересован в возвращении Мане

«Бавария» намерена расстаться с нападающим Садио Мане этим летом.
Сенегалец хотел бы вернуться в «Ливерпуль», однако английский клуб не рассматривает такой вариант.
Ранее стало известно, почему «Бавария» хочет продать Мане.
«Бавария» намерена расстаться с нападающим Садио Мане этим летом.
Сенегалец хотел бы вернуться в «Ливерпуль», однако английский клуб не рассматривает такой вариант.
Ранее стало известно, почему «Бавария» хочет продать Мане.
Макгрегор был футболистом...)
Макгрегор был футболистом...)