«Ливерпуль» не заинтересован в возвращении Мане

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сегодня, 00:21

«Бавария» намерена расстаться с нападающим этим летом.

Сенегалец хотел бы вернуться в «Ливерпуль», однако английский клуб не рассматривает такой вариант.

Ранее стало известно, почему «Бавария» хочет продать Мане.