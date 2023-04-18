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«Ливерпуль» не заинтересован в возвращении Мане

сегодня, 00:21

«Бавария» намерена расстаться с нападающим Садио Мане этим летом.

Сенегалец хотел бы вернуться в «Ливерпуль», однако английский клуб не рассматривает такой вариант.

Ранее стало известно, почему «Бавария» хочет продать Мане.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:56
Может пришло время попробовать себя в ММА)
Макгрегор был футболистом...)
Сп62
Сп62
сегодня в 08:58
Был в Ливерпуле желанным игроком, захотелось большего. А, как известно, лучшее враг хорошего.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:46
Там и без него перебор по нападающим. Теперь пенсионеру остается Фенербахче, Галатасарай или Бешикташ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:26
Придется игроку искать клуб попроще.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 07:10
Это где-нить в Африке. Слишком наглый стал, истинных арийцев метелить начал 🤣...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:47
Тяжко ему будет найти новый клуб.... слишком много амбиций у него
35m9xszavxn8
35m9xszavxn8
сегодня в 06:17
Ливерпулю надо более молодых форвардов искать
Gahi
Gahi
сегодня в 06:16
Трудно судить когда детали плохо знаешь, желаю Мане найти тот коллектив где будет взаимопонимание. Удачи
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Конфликты, конфликты без них никуда, ни туды и ни сюды.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:57
Ливер не заинтересован в возвращение Мане потому, что уж там точно есть кого в раздевалке "воспитывать"...)
kqgdw97e4mbt
kqgdw97e4mbt
сегодня в 03:50
Он так хотел уйти, что бы так захотеть вернуться.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:03
В Ливерпуле тоже были конфликты и опять же из-за того, что не дали во время пас.
f3arns69bq62
f3arns69bq62
сегодня в 02:53
Мане без проблем найдёт себе клуб лучше Ливера
mk98nmpew9y5
mk98nmpew9y5
сегодня в 02:43
Мане допрыгался, теперь прейдется играть где придется
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