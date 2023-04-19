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Кварацхелия установил рекорд сезона в ЛЧ по числу попыток отыгрыша

сегодня, 00:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) и покинул турнир, уступив по сумме двух встреч со счётом 1:2.

По данным Opta Sports, нападающий неаполитанцев Хвича Кварацхелия установил рекорд соревнования в текущем сезоне по количеству попыток отыгрыша (18). Также грузин повторил достижение форварда «Реала» Винисиуса Жуниора по касаниям в чужой штрафной, которое было зафиксировано у бразильца в первой игре с «Челси» (19). У Хвичи 10 удачных обводок, что является вторым результатом в нынешней ЛЧ (на первом месте полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг — в 1/8 финала против «Бенфики» у него было 12), 3 удара и 5 передач под удар.

Ещё Кварацхелия отметился в прошедшей игре незабитым на 82-й минуте пенальти.

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Все комментарии
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сегодня в 03:15
В итоге Хвича сам остался отыгран в ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:06
Вот с незабитого пенальти надо было начинать...
Capral
Capral
сегодня в 01:28
И кому нужны эти обводки без забитых мячей?! Марадона, если шел в обводку, так он и забивал, или играл в пас- на пользу команде. Грузин идет в обводку- ради собственного тщеславия. Когда, он последний раз забивал??? А незабитый пенальти- уже второй подряд...
И вообще, сравнение с Винисиусом- неуместно, разные уровни!!!
протон
протон
сегодня в 01:06
Совершил 10 обводок и с высоко поднятой головой покинул Лигу Чемпионов.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:03
Он намного лучше Винисиуса... Намного..
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