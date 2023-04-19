Кварацхелия установил рекорд сезона в ЛЧ по числу попыток отыгрыша

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сегодня, 00:52

«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) и покинул турнир, уступив по сумме двух встреч со счётом 1:2.

По данным Opta Sports, нападающий неаполитанцев установил рекорд соревнования в текущем сезоне по количеству попыток отыгрыша (18). Также грузин повторил достижение форварда «Реала» по касаниям в чужой штрафной, которое было зафиксировано у бразильца в первой игре с «Челси» (19). У Хвичи 10 удачных обводок, что является вторым результатом в нынешней ЛЧ (на первом месте полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг — в 1/8 финала против «Бенфики» у него было 12), 3 удара и 5 передач под удар.

Ещё Кварацхелия отметился в прошедшей игре незабитым на 82-й минуте пенальти.