Гвардиола стал рекордсменом по числу выходов в полуфинал ЛЧ среди тренеров

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сегодня, 00:39

«Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Баварию» со счётом 4:1.

Наставник «горожан» в 10-й раз вышел в полуфинал турнира, тем самым установив рекорд среди тренеров. На втором месте , возглавляющий «Реал» (9), с которым подопечным испанского специалиста предстоит встретиться в следующем раунде соревнования.