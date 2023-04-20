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Гвардиола стал рекордсменом по числу выходов в полуфинал ЛЧ среди тренеров

сегодня, 00:39
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Баварию» со счётом 4:1.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в 10-й раз вышел в полуфинал турнира, тем самым установив рекорд среди тренеров. На втором месте Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал» (9), с которым подопечным испанского специалиста предстоит встретиться в следующем раунде соревнования.

Также «Сити» третий год подряд выходит в полуфинал ЛЧ. Ранее из английских клубов это удавалось только «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:56
Нужно в этом году выигрывать ушастого
ОПС
ОПС
сегодня в 07:45
Что не говори, а это достижение, вроде как юбилей. 10 - й раз, впечатляет.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:44
Сити вышел на новый уровень. 3 полуфинала подряд. Это признак топ-клуба. В этом году нужно обязательно выиграть ЛЧ.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:27
В этом году ему надо брать Кубок ЛЧ.
pe2beun5tj78
pe2beun5tj78
сегодня в 03:00
В полуфинале всё равно хлопнут лысого шарлатана
протон
протон
сегодня в 00:44
Сити Гвардиолы и Реал Анчелотти! Классный полуфинал в ЛЧ. Жду интересной игры.
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