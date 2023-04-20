Гвардиола стал рекордсменом по числу выходов в полуфинал ЛЧ среди тренеров

«Манчестер Сити» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Баварию» со счётом 4:1.
Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в 10-й раз вышел в полуфинал турнира, тем самым установив рекорд среди тренеров. На втором месте Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал» (9), с которым подопечным испанского специалиста предстоит встретиться в следующем раунде соревнования.
Также «Сити» третий год подряд выходит в полуфинал ЛЧ. Ранее из английских клубов это удавалось только «Челси» и «Манчестер Юнайтед».