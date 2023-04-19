Холанд установил рекорд по голам в своих первых 10 матчах в плей-офф ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Футболист открыл счёт на 57-й минуте встречи с передачи Кевина Де Брюйне. Норвежец забил 13 голов в своих первых 10 играх плей-офф ЛЧ, что является рекордом. Предыдущее достижение принадлежало форварду мюнхенцев Садио Мане (9 мячей). Холанд также повторил рекорд по голам за сезон в турнире среди игроков из АПЛ, у него их теперь 12. Столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне 2002/03, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».
но увы
такая мускулатура не даст ему так бегать уже после 25
такой вес будет приводить к травмам
если конечно не обратится к профи за советом (Криштиану)
но увы
такая мускулатура не даст ему так бегать уже после 25
такой вес будет приводить к травмам
если конечно не обратится к профи за советом (Криштиану)