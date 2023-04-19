Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига чемпионов 2022/2023

Холанд установил рекорд по голам в своих первых 10 матчах в плей-офф ЛЧ

вчера, 23:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Футболист открыл счёт на 57-й минуте встречи с передачи Кевина Де Брюйне. Норвежец забил 13 голов в своих первых 10 играх плей-офф ЛЧ, что является рекордом. Предыдущее достижение принадлежало форварду мюнхенцев Садио Мане (9 мячей). Холанд также повторил рекорд по голам за сезон в турнире среди игроков из АПЛ, у него их теперь 12. Столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне 2002/03, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола стал рекордсменом по числу выходов в полуфинал ЛЧ среди тренеров
Сегодня, 00:39
Кварацхелия установил рекорд сезона в ЛЧ по числу попыток отыгрыша
Вчера, 00:52
Анчелотти стал рекордсменом «Реала» по числу побед в ЛЧ среди тренеров
13 апреля
Асенсио установил рекорд по голам в Лиге чемпионов после выхода на замену
13 апреля
«Ман Сити» установил рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов
12 апреля
Месси стал лучшим бомбардиром в истории европейского клубного футбола
09 апреля
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 08:57
Холанд опустил МБаппе и остальных на самое дно ,не говоря уже про Меську -этот вообще 0 в ЛЧ,а Холанд молодец!!!
Boricku
Boricku
сегодня в 07:15
Надо на лыжи да в беатлон.
kzn2wu334shr
kzn2wu334shr
сегодня в 04:13
Холанд это просто зверь. Наверное лучший игрок на данный момент.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:23
монстр конечно
но увы
такая мускулатура не даст ему так бегать уже после 25
такой вес будет приводить к травмам
если конечно не обратится к профи за советом (Криштиану)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:41
Есть шанс улучшить достижение
mspdb6ur4gze
mspdb6ur4gze
вчера в 23:45
Этот монстр побьёт наверно ещё многие рекорды
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 