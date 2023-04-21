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Фернандес не сможет вернуться в ЦСКА в этом сезоне

вчера, 11:24

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о том, сможет ли защитник Марио Фернандес, покинувший «Интернасьонал», вернуться в ЦСКА в текущем сезоне.

В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен.

Также Брейдо в своём телеграм-канале написал:

Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 12:10
    DaslerU
    DaslerU ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:18
    Россияне живут в России, а приспособленцы с двойным гражданством по бразилиям и прочим курортам. Не наш он и никогда им не станет, пока вся его семья не будет иметь единственное гражданство и постоянно проживать в России.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 09:01
    Я тоже сомневаюсь, что мы увидим прежнего Марио.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ DaslerU (раскрыть)
    сегодня в 08:57
    Можно подумать все футболисты с оружием сейчас. Назови одного.
    Alex-Odobryaet
    Alex-Odobryaet
    сегодня в 00:51
    Марио,в Ватутинки быстро...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DaslerU (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Давай не передергивать. Фернандес уехал сразу после завершения сезона, т.е летом 21 года. А СВО началась 24 февраля 22 года. Он уехал из-за рождения сына, т.к. жена была в Бразилии и он, естественно желал быть с семьей..
    DaslerU
    DaslerU ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:06
    Наверное он поэтому свалил из страны, сразу как началась СВО? Обычный приспособленец ваш Марио. Спросите у него, он готов защищать с оружием в руках Россию? Уверен, после такого вопроса, вы его вообще больше не увидите в России.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:49
    Видимо надежда на две вещи. Первое. Серьезная подготовка к сезону в составе ЦСКА. Второе. Естественный психологический под\ем от возвращения в любимый клуб, где все отлажено и налажено. Но я лично не имею 100% уверенности в успехе этого мероприятия. Сомнений много.
    cska1948
    cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:40, ред.
    «Он разорвал контракт с «Интернасьоналом» из-за невозможности адаптироваться к реалиям в новой команде (кстати, разошлись без компенсации – порешали миром).

    Выяснилось, что на родине в плане футбола не все так гладко, как казалось Марио. Он столкнулся с непривычными для себя после Москвы организационными сложностями.

    Хотя бы даже по своевременной выплате зарплаты и профессиональному внутриклубному устройству. В общем, в «Интернасьонале» работа выстроена совсем не так, как он привык в ЦСКА.

    Вместе с тем, возобновив карьеру зимой и подписавшись с клубом до конца 2023-го, легендарный армеец рассчитывал, что будет играть. Но по факту отбегал всего 308 минут в 5 матчах, еще 6 отсидел в запасе и 6 пропустил (из них лишь 2 по травме).

    И если в ЦСКА Фернандес был королем и авторитетом, то в Бразилии оказался лишь одним из игроков. Да, к нему относились с уважением, но без особого пиетета.

    И вернуться в большой футбол после полугодичного простоя у него там, увы, не получилось. Так бывает», – это мнение инсайдера Ивана Карпова.
    -------------------
    Напрашивается вопрос: Тогда зачем нам ТАКОЙ Марио, при всём к нему уважении?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:11
    У меня есть на этот счет предположение. Дело в том, что он в основном не играл, а был на лавке. На поле выходил всего два раза. Возможно решил, что это путь в никуда и не захотел получать деньги на халяву, в том числе и от ЦСКА (по договору аренды) Это мое предположение с учетом веры в порядочность Марио.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:03
    Фернандес наверняка знал, что в текущем чемпионате России ему уже не сыграть. Тем более непонятна скоропалительность разрыва контракта с Интером, да ещё за свои деньги, в котором он мог спокойно отыграть до конца сезона, 3.12.23 г. Короче, мутная история...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:12
    А с чего ты взял. что с деньгами "неуютно". У него действующий контракт с ЦСКА до конца 24 года, по которому он исправно получает деньги от ЦСКА. Во время аренды чать зарплаты ему платил Интер, вот и все. please , без фантазий впредь
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 18:09
    До конца сезона осталось 7 туров, ясно чтол ни о каком возвращении в этом сезоне речи идти не может. Что касается следующего сезона 23\24, то не уверен, что он нужен. Время назад не вернуть.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:58
    сидим и наблюдаем, что дальше будет
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Судя по их разъяснению,они подозревали,что кроме них ни у кого мозгов нет сообразить,что рассчитывать на его появление в текущем сезоне нет смысла..Тогда совсем грустно.
    dok66
    dok66
    вчера в 14:42
    Марио еще может помочь ЦСКА если захочет , даже пускай в следующем сезоне .
    6dnzua2tx7xu
    6dnzua2tx7xu
    вчера в 13:38
    Марио как мне кажется сам не хочет возвращаться.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 13:35
    Темнит Брейдо. Зачем надо было аннулировать контракт с Интером ( заплатив из своего кармана не хилую неустойку ) До декабря с.г. он мог бы играть. Очевидно прилетит в Москву.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:28
    Марио хитрил. Сначала тема с остановкой карьеры, потом вдруг возобновил, но уже не в России, как бы дистанцировался от России, а когда стало неуютно и с деньгами нелады, вдруг возжелал срочно в Россию.))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 13:19
    С первой частью твоей мысли могу согласиться, а дальше нет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:17
    Никакой саги нет и не будет. Он вероц и правдой отпахал 10 лет за ЦСКА и теперь все на его усмотрение. Захосет вернется, нет - останется на Родине
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:13, ред.
    А у Карпина вообще три гражданства. Может ли он быть патриотом РФ.?А такие россияне по рождению и воспитанию как Сперцян, Тикнизян, Марадишвили достойные люди, если взяли иные паспорта? Это вопрос сложный, здесь еще важен менталитет, религиозность, порядочность. У Фернандеса с. этим все в порядке, он 4 раза ломал нос и через неделю выходил и играл и за клуб и за сборную. Таких патриотов РФ в сборной сегодня нет
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Наши депутаты в душе все россияне, но их дети почти все живут за границей.
    Capral
    Capral ответ DaslerU (раскрыть)
    вчера в 12:22
    Можно быть иностранцем по паспорту, но в душе, быть больше россиянином, чем отдельные россияне по национальности...
    Фернандес, на мой взгляд- именно тот иностранец!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:11
    Начинается сага "Возвращение блудного сына"!
    DaslerU
    DaslerU ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 12:11
    Он такой же россиянин, как моя бабка футболист. Россияне все дома и не имеют двойного гражданства. Все остальные не россияне, приспособленцы.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:03
    Мля,а мы-то,идиоты(в отличие от армейских властей),мечтали,что он выйдет на поле в ближайшее воскресенье.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 11:29
    Верните уже Россиянина на родину..
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