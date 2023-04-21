Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

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вчера, 08:31

Защитник по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

Футболист с января выступал за команду на правах аренды из ЦСКА . Соглашение изначально было рассчитано до 31 декабря текущего года.

Бразильский клуб получит компенсацию согласно договорённости между сторонами.