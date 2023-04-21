Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

Защитник Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».
Футболист с января выступал за команду на правах аренды из ЦСКА. Соглашение изначально было рассчитано до 31 декабря текущего года.
Бразильский клуб получит компенсацию согласно договорённости между сторонами.
Будь здрав Анатолий.
Будь здрав Анатолий.
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Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Хоть и спартаковский вражина, но разумеет свое дело, перед таким не грех при встрече и чепчик приподнять!)
Хоть и спартаковский вражина, но разумеет свое дело, перед таким не грех при встрече и чепчик приподнять!)