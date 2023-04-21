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Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом»

вчера, 08:31

Защитник Марио Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

Футболист с января выступал за команду на правах аренды из ЦСКА. Соглашение изначально было рассчитано до 31 декабря текущего года.

Бразильский клуб получит компенсацию согласно договорённости между сторонами.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 08:52
10 лет он был лучшим правым защитником в России. Переоцениваете вы своих постоянно и они после этого через год переходят в аренду или на лавке остаются и т д. Много примеров можно привести.
Gahi
Gahi
вчера в 12:56
Супер Марио - бери шинель пошли домой!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:04
Руководство ЦСКА недавно обращалось к Интеру по поводу Марио и получило отказ. Марио разорвал контракт с Интером, заплатив не хилую неустойку. Очевидно согласовав свой поступок с руководством ЦСКА. Резюме --- ждём Супер Марио в Москве.
Будь здрав Анатолий.
ssspartak
ssspartak ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 11:50
Тут не про Бальде
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 11:20


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Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 11:07
Тут не про Бальде
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:04
Армейский дух - закалка , тянет в Москву парня...
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:40
Переоцененный игрок
112910415
112910415
вчера в 10:32
в Москву спешит ?
945smn7m59ck
945smn7m59ck
вчера в 10:25
Вероятно с футболом всё кончено!
adekvat
adekvat
вчера в 10:19
Давай домой в ЦСКА.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:16
Через час напишут,то,что изложили другие в одном сообщении :В связи с тем,что Марио хочет вернуться в ЦСКА,контракт с которым действует до лета 2024 года.
uzy6ejncucm4
uzy6ejncucm4
вчера в 10:11
Да и плевать на него, он уже не игрок.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:57
Теперь назад на "родину" в ЦСКА?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:49
Во Фламенго его!! В новую аренду,пусть отрабатывает!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 09:35
Это вряд ли. К тому же сейчас Милан Гаич играет вполне прилично, так что не факт, что Марио попадет в основу. Видимо с футболом решил закончить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Надо спешить обратно в Мещёрские края, поспеть к сенокосу...
Хоть и спартаковский вражина, но разумеет свое дело, перед таким не грех при встрече и чепчик приподнять!)
протон
протон
вчера в 09:20
Кто бы что ни говорил, но у меня всегда будут самые тёплые воспоминания о Марио!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:48
Похоже суперМарио просто не хочет уже играть.
shur
shur
вчера в 08:48
...что там "земляк наш" забыл, домой в Армию!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 08:41
Возможно, он хочет как можно скорее вернуться в ЦСКА.
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