Впервые в XXI веке в ворота «Реала» сделали покер в Ла Лиге

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вчера, 22:15

Нападающий «Жироны» забил четыре гола «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

Футболист отличился на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте встречи. На 72-й он был заменён на форварда Кристиана Стуани.

Кастельянос стал первым игроком, оформившим покер в ворота «сливочных» в 21-м веке. Также Opta сообщает, что в последний раз четырьмя мячами в игре с мадридцами отличался Роберт Левандовски в 2013 году в Лиге чемпионов. Поляк тогда выступал за дортмундскую «Боруссию».