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Впервые в XXI веке в ворота «Реала» сделали покер в Ла Лиге

вчера, 22:15
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона4 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Жироны» Валентин Кастельянос забил четыре гола «Реалу» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

Футболист отличился на 12-й, 24-й, 46-й и 62-й минуте встречи. На 72-й он был заменён на форварда Кристиана Стуани.

Кастельянос стал первым игроком, оформившим покер в ворота «сливочных» в 21-м веке. Также Opta сообщает, что в последний раз четырьмя мячами в игре с мадридцами отличался Роберт Левандовски в 2013 году в Лиге чемпионов. Поляк тогда выступал за дортмундскую «Боруссию».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 10:42
Это был не Реал, это была переодетая Бавария…)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:08
Удивительного нет ничего, Жирона прекрасно выступает в этом сезоне, в гостях у мадридцев отыграли на ничью, кроме этого и с другими грандами им есть чем "похвастаться". За нападение обидчиков "Реала" тоже не приходится краснеть - у себя дома они колотят всем подряд, за редчайшим исключением.
А здесь воспользовались тем, что Реал по всей видимости мыслями в ЛЧ...
Судейство опускаем, как у всех и везде, сами знаете кто "девушку танцует"...)
112910415
112910415
сегодня в 04:45
неприятно ... но последние ли это неприятности ?
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
сегодня в 02:58, ред.
Ответ пользователю FenixSL , ну во первых Реал не каждый сезон выигрывает ЛЧ , во вторых я тебя не знаю как и ты меня , в третьих я сам болельщик Реала , и в четвертых ты думаешь 2:4 от Жироны не позор ?
FenixSL
FenixSL ответ Ruslan Mereshkov (раскрыть)
сегодня в 01:54
    swed27
    swed27
    сегодня в 00:47
    Круто сливочны́е облажались
    Tiki Taka
    Tiki Taka
    сегодня в 00:06
    Ротация была, + никакой мотивации, Ла лигу не выиграть, все силы брошены на ЛЧ и кубок
    Ruslan Mereshkov
    Ruslan Mereshkov
    вчера в 22:43, ред.
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