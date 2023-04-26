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Основной защитник «Манчестер Сити» пропустит матч с «Арсеналом»

сегодня, 01:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал22:00 Не начался

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке не сможет принять участие в матче 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Я надеюсь, что он скоро вернётся, но завтра он не готов сыграть. Мы найдём подходящего игрока на замену, не сомневаюсь в этом.

Голландец был вынужден покинуть поле во втором тайме ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» на прошлой неделе из-за травмы подколенного сухожилия. Также футболист пропустил полуфинальную встречу Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:0) 22 апреля. Аке забил победный мяч в поединке 1/16 финала национального кубка между «небесно-голубыми» и «канонирами», который прошёл 27 января в Манчестере (1:0).

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:00
А матч-то по сути решающий в борьбе за чемпионство.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:45
Арсенал, как правило, проваливает решающие матчи и отсутствие Аке вряд ли повлияет на конечный результат. Сити здесь явный фаворит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:20
Арсеналу это не поможет, МС победит !
adekvat
adekvat
сегодня в 08:17
Сити с таким составом не заметит потери бойца. Арсеналу надо выигрывать если хочет чемпионом стать.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:11
У Арсенала есть шанс, но навряд ли он им воспользуется. У Сити еть кому заменить Аке.
Шуnя771
Шуnя771 ответ andrewheat (раскрыть)
сегодня в 07:29
Мне тоже это почесало ухо. Так нельзя.
9evnycdjw29g
9evnycdjw29g
сегодня в 07:05
Надо и здесь сыграть на победу и готовиться к матчу с Реалом.
Игроками лучше не рисковать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:34
Думаю, что Пеп что то придумает... матч очень важен для обоих клубов.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:25
Выиграют и без него.
andrewheat
andrewheat
сегодня в 04:50
"Мы найдём подходящего игрока на замену" - на мой вкус звучит несколько пренебрежительно к игрокам замены. Обезличенно. Будто бы есть единицы избранных и безымянная массовка игроков. Понимаю, что это суперклуб и все дела, возможно, цепляюсь к словам, но, думаю, команда с таким отношением не заслуживает регалий. Может быть, в этом и состоит один из ответов на вопрос, почему Сити долго не может в ЛЧ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:06
Все понимают, что это ключевой матч, где важен каждый игрок, а тем более игрок основы.
6unsa5a6augv
6unsa5a6augv
сегодня в 01:54
Арсенал это не спасёт
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