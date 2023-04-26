Основной защитник «Манчестер Сити» пропустит матч с «Арсеналом»

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сегодня, 01:28

Защитник «Манчестер Сити» не сможет принять участие в матче 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» .

Я надеюсь, что он скоро вернётся, но завтра он не готов сыграть. Мы найдём подходящего игрока на замену, не сомневаюсь в этом.

Голландец был вынужден покинуть поле во втором тайме ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» на прошлой неделе из-за травмы подколенного сухожилия. Также футболист пропустил полуфинальную встречу Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед» (3:0) 22 апреля. Аке забил победный мяч в поединке 1/16 финала национального кубка между «небесно-голубыми» и «канонирами», который прошёл 27 января в Манчестере (1:0).

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля на «Этихад Стэдиум». Начало — в 22:00 по московскому времени.