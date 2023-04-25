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Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне из-за травм

вчера, 17:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд21:45 Не начался

Футболисты «Челси» — защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт с большой долей вероятности больше не сыграют в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 33-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Встреча пройдёт 26 апреля на «Стэмфорд Бридж». В этой игре также будет отсутствовать хавбек Кай Хаверц.

Рис Джеймс не сможет принять участие в этой игре и, вероятно, в оставшейся части сезона. Он получил травму подколенного сухожилия в матче с «Реалом». К сожалению, у Мэйсона та же ситуация, что и у Риса, хотя, возможно, Маунт восстановится к нашей последней игре в сезоне, но не факт. Ему предстоит небольшая операция, из-за которой, скорее всего, потребуется четыре недели на восстановление.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:52
Как шикарно начинал карьеру Рис Джеймс но потом пошли травмы....надеюсь ему удастся залечить все раны и он сможет выйти на свой пик! Не хотелось бы чтоб травмы сгубили его карьеру
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:24
Джеймс вечно травмированный.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:21
Футбол очень травмоопасный вид спорта.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:36
Оба игрока это большая потеря для команды!
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