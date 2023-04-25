Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне из-за травм

Футболисты «Челси» — защитник Рис Джеймс и полузащитник Мэйсон Маунт с большой долей вероятности больше не сыграют в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 33-го тура АПЛ с «Брентфордом».
Встреча пройдёт 26 апреля на «Стэмфорд Бридж». В этой игре также будет отсутствовать хавбек Кай Хаверц.
Рис Джеймс не сможет принять участие в этой игре и, вероятно, в оставшейся части сезона. Он получил травму подколенного сухожилия в матче с «Реалом». К сожалению, у Мэйсона та же ситуация, что и у Риса, хотя, возможно, Маунт восстановится к нашей последней игре в сезоне, но не факт. Ему предстоит небольшая операция, из-за которой, скорее всего, потребуется четыре недели на восстановление.