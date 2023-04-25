Джеймс и Маунт, скорее всего, больше не сыграют в этом сезоне из-за травм

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вчера, 17:35

Футболисты «Челси» — защитник и полузащитник с большой долей вероятности больше не сыграют в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба на пресс-конференции перед матчем 33-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Встреча пройдёт 26 апреля на «Стэмфорд Бридж». В этой игре также будет отсутствовать хавбек Кай Хаверц.