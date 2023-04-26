«Барселона» будет прописывать пункт о регистрации в новых контрактах

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вчера, 22:15

«Барселона» будет прописывать в новых контрактах футболистов условия на случай невозможности регистрации соглашения.

Если у каталонцев не получится зарегистрировать новый договор с игроком из-за превышения лимита зарплат, то такой контракт будет аннулирован. Соглашение в этом случае будет действовать до 21 июля, чтобы футболист смог найти себе новый клуб. Игроков, которые будут приходить в ранге свободных агентов, это также будет касаться.

Ранее «сине-гранатовые» не смогли зарегистрировать новый контракт полузащитника Гави.