«Барселона» будет прописывать пункт о регистрации в новых контрактах

«Барселона» будет прописывать в новых контрактах футболистов условия на случай невозможности регистрации соглашения.
Если у каталонцев не получится зарегистрировать новый договор с игроком из-за превышения лимита зарплат, то такой контракт будет аннулирован. Соглашение в этом случае будет действовать до 21 июля, чтобы футболист смог найти себе новый клуб. Игроков, которые будут приходить в ранге свободных агентов, это также будет касаться.
Ранее «сине-гранатовые» не смогли зарегистрировать новый контракт полузащитника Гави.