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«Барселона» будет прописывать пункт о регистрации в новых контрактах

вчера, 22:15

«Барселона» будет прописывать в новых контрактах футболистов условия на случай невозможности регистрации соглашения.

Если у каталонцев не получится зарегистрировать новый договор с игроком из-за превышения лимита зарплат, то такой контракт будет аннулирован. Соглашение в этом случае будет действовать до 21 июля, чтобы футболист смог найти себе новый клуб. Игроков, которые будут приходить в ранге свободных агентов, это также будет касаться.

Ранее «сине-гранатовые» не смогли зарегистрировать новый контракт полузащитника Гави.

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Барселона
Перевод с sport.es
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Это проблемы Барселоны, а не игрока.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:05
Допустим купили Бернарду Сильву за 70 лямов, не получилось зарегать, что дальше? Деньги же не вернет МС
протон
протон
вчера в 22:55
Почему бы предварительно не узнать сможет ли клуб потянуть тот или иной трансфер, а потом уже представлять как игрока команды. Иначе получится что условный Гюндоган откажется от контракта Сити чтобы перейти в Барсу, а через 2 недели выясняется что не смогут зарегить. И что условному Гюндогану делать?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:42
Нечего не понял, но очень интересно!
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