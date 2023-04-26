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Стало известно, продлит ли Щенников контракт с ЦСКА

вчера, 21:13

Защитник Георгий Щенников не продлит контракт с ЦСКА. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее. Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 04:47, ред.
Виноват не только медштаб, но и тот чью булку спасал Жора и другие. Вспомни период, когда они играли на износ в экономрежиме в еврокубках, и чемпионате. Жадность. Теперь ненужен и, как пса под хвост. А мог ещё играть и играть..Дзага тоже прошел этот путь. Марио один тянул лямку последние годы в клубе и думаю наелся до такой степени, что нет уже сил ни моральных, ни физических. Единственная отдушина сейчас, это его семья.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:10, ред.
Жора, к сожалению, это сбитый летчик из за травм. Скорее всего виноват наш медицинский штаб, который форсировал восстановление игрока. Также, как и с Дзагоевым... + У Алана проблема с синькой. В общем из игроков выжимают все , но и зарплаты у них соответствующие. Современные гладиаторы.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:47
пусть поиграет за армецев.
ABir
ABir
вчера в 23:41
Может в другом клубе будет больше доверия и заиграет еще
Напрасный труд
Напрасный труд ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:04
Кому чего и как он проиграл,нам неведомо,ибо в текущем сезоне выходил два раза в чемпионате и три раза в Кубке,и никакого вреда команде не нанёс.Помнится,что даже был активен,но утверждать о великой пользе от него тоже не могу.Так что все наши выводы взяты из воздуха.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:59
Поэтому надо затыкать дырку слева Ванькой Обляковым,наконец нашедшим себя в ином амплуа,или переквалифицировать других,гордясь тем,что в ЦСКА есть такая рабочая лошадка,как Зайнутдинов???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:58
Жаль Георгия, отличный защитник, 31 год, расцвет сил и что то не ладится.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:55
Увы, года берут своё, к тому же Георгий после травмы так и не восстановился толком.
протон
протон
вчера в 21:45
Всё по делу. Сдал сильно и даже на фоне не самых сильных конкурентов по позиции выглядит абсолютно неготовым
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