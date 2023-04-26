Стало известно, продлит ли Щенников контракт с ЦСКА

Защитник не продлит контракт с ЦСКА . Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

К сожалению, мы видим, что количество игрового времени, которое Жора имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню. Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее. Поэтому очевидно, что Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта.