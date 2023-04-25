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Стало известно, почему переговоры между ПСЖ и Месси зашли в тупик

вчера, 22:49

Переговоры между ПСЖ и нападающим команды Лионелем Месси о продлении контракта зашли в тупик из-за повышенных требований по зарплате со стороны игрока. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, стороны достигли договорённости о новом соглашении в конце прошлого года, но после победы Аргентины на ЧМ-2022 футболист запросил повышение гонорара. Парижане планировали продлить контракт на условиях действующего соглашения. Близкие Месси опровергли информацию о том, что переговоры затянулись из-за финансовых требований, сказав, что Лео сначала хотел бы знать, как проект будет развиваться в следующем сезоне, особенно с учётом возможного продолжения сотрудничества клуба с главным тренером Кристофом Гальтье.

Также сообщается, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил форварду зарплату в размере 400 млн евро в год, но Месси не стремится к переезду в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Олег, я действительно считаю, что главная борьба между Месси и Роном идёт не за количество Золотых мячей и прочих наград. Все эти кубки и призы только средство в негласной борьбе за то, кто БОЛЬШЕ получает. И я уверен, что Месси окажется в Саудовской Аравии и борьба между ними, кто больше получает, будет продолжена.
cska1948
cska1948 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:48
В этом плане они друг друга стоят. Оба "бессеребрянники".
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:46
И тебя Владимир с добрым днём!

Удивительная футбольная история...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:18
Роналду - з/п 200 лямов ,все -ах какой молодец!
Месси - и близко нет к этой цифре, ах-жадный гном.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:56
"...но после победы Аргентины на ЧМ-2022 футболист запросил повышение гонорара..."
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На это прошу обратить особое внимание тех, кто считает, что Леонель Месси бессеребренник и в Барсе готов играть за миску похлёбки.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:51
Олег, доброе утро!
У Месси куча всевозможных призов и кубков! Но у него нет звания, к которому он с папашей стремиться всю свою футбольную карьеру. Это звание самого высокооплачиваемого футболиста в истории мирового футбола. А тут такой шанс, получить контракт на 400 миллионов. Да отец откажется от него, если Лео не подпишет такой контракт.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:50
Вот пейзаж футбольный может нарисоваться в стиле Куинджи....
Сейчас папа, Месси и К. откажу саудовскому «Аль-Хиляль» в их недвусмысленном контракте стоимостью каких то) 400 млн.... Обладатель несчетного количества Золотых и не золотых мячей, заключает контракт с ПСЖ, естественно на сумму меньше тени от четырёхсот лямов, а через год-полтора приползет к бедуинам, а там отворот поворот.... Блин, откуда такая переоценка своих возможностей, да, показал на Чемпе, что есть порох в пороховнице, но видно уже было - фрагментарно, после завершения атаки шёл штрафной соперника с открытым ртом... А раньше бежал....
Может там какие то подводные течения, но брезговать такой суммой на закате карьеры...
5esdzfqdfu7y
5esdzfqdfu7y
сегодня в 05:15
Жадному гному на пару с папой, всё мало денег
Tex
Tex
сегодня в 01:00
До пенсии осталось не долго... Надо стричь бабки изо всех сил
salleeh
salleeh
сегодня в 00:33
Пусть теперь французы призадумаются, каково это, баловать ЗМ маленького аргентинского индейца…
qzpju72shg79
qzpju72shg79
сегодня в 00:07
Деньги это только отговорка...
амурец
амурец
вчера в 23:59
Понятно денег хочет больше, а толку от него мало, понятно ПСЖ такой вариант не устраивает
pjeauny79t4x
pjeauny79t4x
вчера в 22:55
Ещё сто причин бабки у подъезда придумают. слухи всё это.
Гость
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