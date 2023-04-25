Стало известно, почему переговоры между ПСЖ и Месси зашли в тупик

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вчера, 22:49

Переговоры между ПСЖ и нападающим команды о продлении контракта зашли в тупик из-за повышенных требований по зарплате со стороны игрока. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, стороны достигли договорённости о новом соглашении в конце прошлого года, но после победы Аргентины на ЧМ -2022 футболист запросил повышение гонорара. Парижане планировали продлить контракт на условиях действующего соглашения. Близкие Месси опровергли информацию о том, что переговоры затянулись из-за финансовых требований, сказав, что Лео сначала хотел бы знать, как проект будет развиваться в следующем сезоне, особенно с учётом возможного продолжения сотрудничества клуба с главным тренером Кристофом Гальтье.

Также сообщается, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил форварду зарплату в размере 400 млн евро в год, но Месси не стремится к переезду в Саудовскую Аравию.