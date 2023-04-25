Стало известно, почему переговоры между ПСЖ и Месси зашли в тупик

Переговоры между ПСЖ и нападающим команды Лионелем Месси о продлении контракта зашли в тупик из-за повышенных требований по зарплате со стороны игрока. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, стороны достигли договорённости о новом соглашении в конце прошлого года, но после победы Аргентины на ЧМ-2022 футболист запросил повышение гонорара. Парижане планировали продлить контракт на условиях действующего соглашения. Близкие Месси опровергли информацию о том, что переговоры затянулись из-за финансовых требований, сказав, что Лео сначала хотел бы знать, как проект будет развиваться в следующем сезоне, особенно с учётом возможного продолжения сотрудничества клуба с главным тренером Кристофом Гальтье.
Также сообщается, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил форварду зарплату в размере 400 млн евро в год, но Месси не стремится к переезду в Саудовскую Аравию.
Удивительная футбольная история...
Удивительная футбольная история...
Месси - и близко нет к этой цифре, ах-жадный гном.
Месси - и близко нет к этой цифре, ах-жадный гном.
-------------------------
На это прошу обратить особое внимание тех, кто считает, что Леонель Месси бессеребренник и в Барсе готов играть за миску похлёбки.
-------------------------
На это прошу обратить особое внимание тех, кто считает, что Леонель Месси бессеребренник и в Барсе готов играть за миску похлёбки.
У Месси куча всевозможных призов и кубков! Но у него нет звания, к которому он с папашей стремиться всю свою футбольную карьеру. Это звание самого высокооплачиваемого футболиста в истории мирового футбола. А тут такой шанс, получить контракт на 400 миллионов. Да отец откажется от него, если Лео не подпишет такой контракт.
У Месси куча всевозможных призов и кубков! Но у него нет звания, к которому он с папашей стремиться всю свою футбольную карьеру. Это звание самого высокооплачиваемого футболиста в истории мирового футбола. А тут такой шанс, получить контракт на 400 миллионов. Да отец откажется от него, если Лео не подпишет такой контракт.
Сейчас папа, Месси и К. откажу саудовскому «Аль-Хиляль» в их недвусмысленном контракте стоимостью каких то) 400 млн.... Обладатель несчетного количества Золотых и не золотых мячей, заключает контракт с ПСЖ, естественно на сумму меньше тени от четырёхсот лямов, а через год-полтора приползет к бедуинам, а там отворот поворот.... Блин, откуда такая переоценка своих возможностей, да, показал на Чемпе, что есть порох в пороховнице, но видно уже было - фрагментарно, после завершения атаки шёл штрафной соперника с открытым ртом... А раньше бежал....
Может там какие то подводные течения, но брезговать такой суммой на закате карьеры...
Сейчас папа, Месси и К. откажу саудовскому «Аль-Хиляль» в их недвусмысленном контракте стоимостью каких то) 400 млн.... Обладатель несчетного количества Золотых и не золотых мячей, заключает контракт с ПСЖ, естественно на сумму меньше тени от четырёхсот лямов, а через год-полтора приползет к бедуинам, а там отворот поворот.... Блин, откуда такая переоценка своих возможностей, да, показал на Чемпе, что есть порох в пороховнице, но видно уже было - фрагментарно, после завершения атаки шёл штрафной соперника с открытым ртом... А раньше бежал....
Может там какие то подводные течения, но брезговать такой суммой на закате карьеры...