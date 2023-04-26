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Лэмпард ответил на вопрос, продлит ли «Челси» контракт с Маунтом

вчера, 08:31

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о будущем полузащитника Мэйсона Маунта.

Новый контракт Маунта? Это не моё мнение. Это будет мнение клуба и мнение Мэйсона, так что диалог будет между ними.

Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса. Поверьте мне, играть с лучшими игроками непросто, и ему это удалось.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:39
Нашли у кого спрашивать. Лэмпард сам там на птичьих правах. Он быстрее Маунта покинет Челси.
Бубнин
Бубнин
вчера в 09:14
"Сейчас мы все сосредоточены на игре. Когда берешь на себя ответственность, надо справляться с давлением. Таков футбол, будущее покажет"
87rdnfcp5s4c
87rdnfcp5s4c ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:10
Лэмпард сам на посту главного тренера «Челси» до конца сезона 2022/2023, а его ещё про игроков спрашивают.
Конечно в данном случае тренер не как не участвует в этом, ему о себе думать надо.
Руководство же активно ищет нового тренера и скорее всего уже новый тренер с руководством будет принимать решение.

Ну и ещё, вообще в футболе крайне редко когда тренер принимает участие в продлении контракта с футболистом. В подавляющем большинстве случаев тренер ограничивается выбором нужен или не нужен ему такой игрок.
Лемпард своё мнение чётко выразил, ему такой игрок пригодился бы, а остальное дело за клубом.
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
Фрэнк и сам временно сейчас у руля, так что может говорить все что угодно
ДСА
ДСА
вчера в 09:01
Продление контрактов уже не в компетенции Лэмпарда.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:41
Странная ситуация, обычно мнением тренера интересуются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:37
Типа, тренер в этом не участвует?
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