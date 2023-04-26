Лэмпард ответил на вопрос, продлит ли «Челси» контракт с Маунтом

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о будущем полузащитника .

Новый контракт Маунта? Это не моё мнение. Это будет мнение клуба и мнение Мэйсона, так что диалог будет между ними.

Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса. Поверьте мне, играть с лучшими игроками непросто, и ему это удалось.