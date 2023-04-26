Лэмпард ответил на вопрос, продлит ли «Челси» контракт с Маунтом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о будущем полузащитника Мэйсона Маунта.
Новый контракт Маунта? Это не моё мнение. Это будет мнение клуба и мнение Мэйсона, так что диалог будет между ними.
Нет никаких сомнений, он игрок высшего класса. Поверьте мне, играть с лучшими игроками непросто, и ему это удалось.
Конечно в данном случае тренер не как не участвует в этом, ему о себе думать надо.
Руководство же активно ищет нового тренера и скорее всего уже новый тренер с руководством будет принимать решение.
Ну и ещё, вообще в футболе крайне редко когда тренер принимает участие в продлении контракта с футболистом. В подавляющем большинстве случаев тренер ограничивается выбором нужен или не нужен ему такой игрок.
Лемпард своё мнение чётко выразил, ему такой игрок пригодился бы, а остальное дело за клубом.
Конечно в данном случае тренер не как не участвует в этом, ему о себе думать надо.
Руководство же активно ищет нового тренера и скорее всего уже новый тренер с руководством будет принимать решение.
Ну и ещё, вообще в футболе крайне редко когда тренер принимает участие в продлении контракта с футболистом. В подавляющем большинстве случаев тренер ограничивается выбором нужен или не нужен ему такой игрок.
Лемпард своё мнение чётко выразил, ему такой игрок пригодился бы, а остальное дело за клубом.