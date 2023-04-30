Джака может покинуть «Арсенал» летом

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вчера, 08:27

Полузащитник может уйти из «Арсенала» после нынешнего сезона.

Лондонцы будут готовы рассмотреть возможные предложения от других клубов по переходу футболиста. Главный тренер команды Микель Артета хочет обновить состав, а также отпустить некоторых игроков.

Помимо Джаки, покинуть «Арсенал» могут Киран Тирни и Фоларин Балогун.