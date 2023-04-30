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Джака может покинуть «Арсенал» летом

вчера, 08:27

Полузащитник Гранит Джака может уйти из «Арсенала» после нынешнего сезона.

Лондонцы будут готовы рассмотреть возможные предложения от других клубов по переходу футболиста. Главный тренер команды Микель Артета хочет обновить состав, а также отпустить некоторых игроков.

Помимо Джаки, покинуть «Арсенал» могут Киран Тирни и Фоларин Балогун.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:24
Джака это характер лидер у которого есть "яйца" остальные хлюпики....и продавать его не нужно! Даже если купить на его позицию кого то другого, то Гранита все равно нужно оставлять!
Тирни скорее всего сам уже сдался и не станет биться за место в составе....жаль конечно, но лучше сейчас продать. На его место можно взять молодого игрока из АЗ Алкмара Милоша Керка. Кто следит за Эрадивизией думаю одобрят этот выбор!
А вот если Джаку все же действительно решат продать, то можно взять Савича на его место или МакАллистера. Сергей точно лучше Гранита может подключаться к атакам, да и аргентинец в этом сезоне в Брайтоне показывает хорошую игру. А в опорке Парти/ Райс/(еще про Канте был слух)
Про Балогуна я уже написал комент в новости про ПСЖ....
drjtqb8763t9
drjtqb8763t9
вчера в 09:51
Жаль будет, Джака лидер на поле и на своей позиции
ОПС
ОПС
вчера в 09:00
Стоит пожелать ему удачи.
ueew92ate4nk
ueew92ate4nk
вчера в 08:51
Если Арсенал хочет чего то серьёзного, то надо усилиться.
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