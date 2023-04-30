Джака может покинуть «Арсенал» летом

Полузащитник Гранит Джака может уйти из «Арсенала» после нынешнего сезона.
Лондонцы будут готовы рассмотреть возможные предложения от других клубов по переходу футболиста. Главный тренер команды Микель Артета хочет обновить состав, а также отпустить некоторых игроков.
Помимо Джаки, покинуть «Арсенал» могут Киран Тирни и Фоларин Балогун.
Тирни скорее всего сам уже сдался и не станет биться за место в составе....жаль конечно, но лучше сейчас продать. На его место можно взять молодого игрока из АЗ Алкмара Милоша Керка. Кто следит за Эрадивизией думаю одобрят этот выбор!
А вот если Джаку все же действительно решат продать, то можно взять Савича на его место или МакАллистера. Сергей точно лучше Гранита может подключаться к атакам, да и аргентинец в этом сезоне в Брайтоне показывает хорошую игру. А в опорке Парти/ Райс/(еще про Канте был слух)
Про Балогуна я уже написал комент в новости про ПСЖ....
Тирни скорее всего сам уже сдался и не станет биться за место в составе....жаль конечно, но лучше сейчас продать. На его место можно взять молодого игрока из АЗ Алкмара Милоша Керка. Кто следит за Эрадивизией думаю одобрят этот выбор!
А вот если Джаку все же действительно решат продать, то можно взять Савича на его место или МакАллистера. Сергей точно лучше Гранита может подключаться к атакам, да и аргентинец в этом сезоне в Брайтоне показывает хорошую игру. А в опорке Парти/ Райс/(еще про Канте был слух)
Про Балогуна я уже написал комент в новости про ПСЖ....