Директор «Барселоны» намекнул на жаркую трансферную кампанию летом

Директор «Барселоны» Матеу Алемани намекнул, что летом «сине-гранатовые» сделают громкие трансферы.
Могу вам сказать, что это будет интересное лето.
По данным СМИ, «Барселона» активно работает над возвращением Лионеля Месси.
Директор «Барселоны» Матеу Алемани намекнул, что летом «сине-гранатовые» сделают громкие трансферы.
Могу вам сказать, что это будет интересное лето.
По данным СМИ, «Барселона» активно работает над возвращением Лионеля Месси.
В том году тоже писали , что денег нет 😂😂😂
В том году тоже писали , что денег нет 😂😂😂