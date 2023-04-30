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Директор «Барселоны» намекнул на жаркую трансферную кампанию летом

сегодня, 00:22

Директор «Барселоны» Матеу Алемани намекнул, что летом «сине-гранатовые» сделают громкие трансферы.

Могу вам сказать, что это будет интересное лето.

По данным СМИ, «Барселона» активно работает над возвращением Лионеля Месси.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:55
Ничему Вас жизнь не учит .
В том году тоже писали , что денег нет 😂😂😂
protest58us
protest58us ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:50
Все и так понимают что он говорит про камбек Малкомова в Барселону
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:46
Зря он разговорился раньше времени...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:56
Какая может быть Жаркая компания, если у компании денег нет !?!)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:33
Барселона : "Жаркое лето 23 года"...
8z69bvkmrb8a
8z69bvkmrb8a
сегодня в 00:33
Главный трансфер это конечно Месси
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