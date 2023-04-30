Стало известно имя нового тренера молодёжной сборной России

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вчера, 09:52

Наставник юношеской сборной России (U19) Иван Шабаров стал старшим тренером молодёжной национальной команды (U21).

В пресс-релизе РФС сказано:

Комитет сборных поддержал переход статуса молодёжной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения, так как большая часть футболистов команды 2002–2003 годов рождения хорошо знакома тренерскому штабу первой сборной.

Ранее молодёжную сборную России возглавлял Михаил Галактионов, который сейчас работает в «Локомотиве». Под его руководством россияне пробились в финальную часть Евро‑2021 (U21).