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Стало известно имя нового тренера молодёжной сборной России

вчера, 09:52

Наставник юношеской сборной России (U19) Иван Шабаров стал старшим тренером молодёжной национальной команды (U21).

В пресс-релизе РФС сказано:

Комитет сборных поддержал переход статуса молодёжной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения, так как большая часть футболистов команды 2002–2003 годов рождения хорошо знакома тренерскому штабу первой сборной.

Ранее молодёжную сборную России возглавлял Михаил Галактионов, который сейчас работает в «Локомотиве». Под его руководством россияне пробились в финальную часть Евро‑2021 (U21).

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:19
А вот это очень даже правильное решение.
drug01
drug01
вчера в 10:19
Тренер достойный пожелаем удачи
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