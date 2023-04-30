Стало известно имя нового тренера молодёжной сборной России

Наставник юношеской сборной России (U19) Иван Шабаров стал старшим тренером молодёжной национальной команды (U21).
В пресс-релизе РФС сказано:
Комитет сборных поддержал переход статуса молодёжной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения, так как большая часть футболистов команды 2002–2003 годов рождения хорошо знакома тренерскому штабу первой сборной.
Ранее молодёжную сборную России возглавлял Михаил Галактионов, который сейчас работает в «Локомотиве». Под его руководством россияне пробились в финальную часть Евро‑2021 (U21).