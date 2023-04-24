Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против качества работы рефери в РПЛ .

Ранее самарцы проиграли «Пари НН» (1:2). Первый гол в ворота клуба из Самары был забит после вмешательства видеоассистента судьи ( VAR ). Спорный эпизод с возможным назначением пенальти в ворота нижегородцев рассмотрен не был. Главный арбитр встречи Роман Галимов в нескольких эпизодах не стал показывать футболистам домашней команды желтую карточку, это привело бы к удалению. Нижегородцы остались вдесятером в самом конце поединка — за второе предупреждение с поля был удален Вячеслав Кротов.

Андреев дал комментарий по теме:

Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков «Крыльями», громкие скандалы и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами, просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров. Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками» (клуб из Самары проиграл со счетом 1:4, с 61-й минуты играя в меньшинстве — прим. ред.). Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Алексея Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН» (Сергей Юран — прим. ред.), команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, они не видят абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допускают ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат.