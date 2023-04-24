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Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку

вчера, 13:40

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против качества работы рефери в РПЛ.

Ранее самарцы проиграли «Пари НН» (1:2). Первый гол в ворота клуба из Самары был забит после вмешательства видеоассистента судьи (VAR). Спорный эпизод с возможным назначением пенальти в ворота нижегородцев рассмотрен не был. Главный арбитр встречи Роман Галимов в нескольких эпизодах не стал показывать футболистам домашней команды желтую карточку, это привело бы к удалению. Нижегородцы остались вдесятером в самом конце поединка — за второе предупреждение с поля был удален Вячеслав Кротов.

Андреев дал комментарий по теме:

Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков «Крыльями», громкие скандалы и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами, просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров. Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками» (клуб из Самары проиграл со счетом 1:4, с 61-й минуты играя в меньшинстве — прим. ред.). Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Алексея Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН» (Сергей Юран — прим. ред.), команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, они не видят абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допускают ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ Provodnik (раскрыть)
сегодня в 06:47
Да, это разные люди, но как Вадим (по чьему велению) попал в крылья? И достатлчно посмотреть фото этих разных людей в гугл/яндекс картинках, чтобы меогое стало понятным
Provodnik
Provodnik ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 22:13
Вадим Андреев и Павел Андреев (тот самый агент) это как бы два разных человека
AlVi77
AlVi77
вчера в 20:06
Красивая причина уйти и утащить своих агентских игроков. Не более. А засуживают давно. Это при обзорах кажется все ровно, а когда смотришь игру за игрой, то не понятно почему в том матче нюза руку нам ставят пенальти в наши ворота, а в другом в чужие нет. Руки одинаковые. А с НН рука это вообще шедевр. Да давайте я вообще чужую руку возьму и ей в мяч сыграю и будет пенальти
ДСА
ДСА
вчера в 16:04
Ну уволился, а толку то все равно нет....
Capral
Capral
вчера в 14:22
Честный человек, откровенно выразился.
А вот от Гафина, к примеру, я НИКОГДА таких заявлений не слышал, хотя, ДИНАМО- засуживают не меньше, чем Самару!!! В этом сезоне, разумеется.
протон
протон
вчера в 14:12
поступок конечно крутой, но стоил ли он этого? посмотрим!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:04
Это сродни суициду
6pk2fcnm3x5h
6pk2fcnm3x5h
вчера в 14:02
Никого он таким способом не проймёт
Гость
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