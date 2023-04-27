В клубе «Аль-Наср» сменится руководство

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вчера, 21:14

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, это может стать причиной смены руководства клуба.

Председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Это связано с давлением со стороны болельщиков из-за второго подряд поражения команды. Отставку примут в течение ближайших двух дней, нынешний совет директоров распустят. Контролировать деятельность «Аль-Насра» будет, вероятно, генеральный секретарь.

Ранее Аль-Муаммар был главой лиги Саудовской Аравии. Он возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года.