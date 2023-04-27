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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

В клубе «Аль-Наср» сменится руководство

вчера, 21:14

«Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, это может стать причиной смены руководства клуба.

Председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Это связано с давлением со стороны болельщиков из-за второго подряд поражения команды. Отставку примут в течение ближайших двух дней, нынешний совет директоров распустят. Контролировать деятельность «Аль-Насра» будет, вероятно, генеральный секретарь.

Ранее Аль-Муаммар был главой лиги Саудовской Аравии. Он возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года.

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Перевод с spl.com.sa
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 10:02
и будет Аль-На76ду
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:01
Роналду новый клуб разрушил до основанья,а затем
он нашептал всем шейхам в уши,что был никем,а стал он всем...
112910415
112910415
вчера в 21:54
а ведь так удачно усилились ... )
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:53
Они тогда разорятся... Хе..
adekvat
adekvat ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:47
Лучше бы великого насра выгнали, с Манчестера выгнали дела сразу в гору пошли.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:44
Лучше б название сменили... Хе..
adekvat
adekvat
вчера в 21:42
Контролировать деятельность «Аль-Насра» будет Кристина.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:33
А может всё таки причина не вылет , а у ней другое название?
Гость
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