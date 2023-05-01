Дзюба: «Я — марионетка в руках Слуцкого, а Мостовой — царь»

Нападающий «Локомотива» высказался о формате совместного шоу с .

Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я — марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.

Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!