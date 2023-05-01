Дзюба: «Я — марионетка в руках Слуцкого, а Мостовой — царь»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о формате совместного шоу с Леонидом Слуцким.
Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я — марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.
Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!
Если брать чисто футбол, то это высококлассный нападающий, который провёл отличную карьеру и даже в свои 34 (в августе будет 35) лет он один из лучших в нашем чемпионате.
Но с другой стороны он сам себе на уме. У него с одной стороны простой, а с другой очень сложный характер. В своё время он понял, что футбол это не просто игра два тайма по 45 минут, а ещё и шоу, в котором надо эпатировать футбольный мир и не только.
Как относиться к Артёму Дзюбе каждому решать самому.
Если брать чисто футбол, то это высококлассный нападающий, который провёл отличную карьеру и даже в свои 34 (в августе будет 35) лет он один из лучших в нашем чемпионате.
Но с другой стороны он сам себе на уме. У него с одной стороны простой, а с другой очень сложный характер. В своё время он понял, что футбол это не просто игра два тайма по 45 минут, а ещё и шоу, в котором надо эпатировать футбольный мир и не только.
Как относиться к Артёму Дзюбе каждому решать самому.