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Дзюба: «Я — марионетка в руках Слуцкого, а Мостовой — царь»

вчера, 13:17

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о формате совместного шоу с Леонидом Слуцким.

Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я — марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват.

Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:23
Это необязательное знание для среднестатистического гражданина,не говоря о футболисте.Другое дело : Н2О и отличие от С2Н5ОН.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 12:11
Вы ещё Шнура пригласите,а в жюри -крупнейших филологов страны,для составления энциклопедии современного мата.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 09:07
Оставьте в покое дедушку Альберта, да и Дзюба может неверно истолковать самое известное уравнение... Как никак у него года, а энергия уже не та... Вдруг пожелает увеличить энергию за счет массы?)) БЯда...
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:57
Артемон
John 5mith
John 5mith ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:00
К нему эту бирку приклепали еще в Сельте
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:46
Нет бы спросить у Дзюбы, что значит формула E=mc2!
dadrail
dadrail
вчера в 14:38
Да уж Дзюбинье не меняется... все такой же балабол
shlomo
shlomo
вчера в 14:19
Да уж.... к Мостовому уже бирку приклепали "царь"... не понимаю зачем такие вопросы Дзюбе задавать???
salleeh
salleeh
вчера в 14:16
Ну возьми себя в руки, ты же можешь, все это видели…)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:06
За словом он в карман не полезет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56
Настоящий вертеп - и Арлекин есть ,и Петрушка. Осталось Лёне бороду отпустить. И будет вылитый Карабас...)))
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:40
Очень обидно, что забываешь людей в группу, пытаешься рекламировать и рассказывать как тут интересно, а на выходе игрок приходит и в первый же день видит, что тут всё работает не так как должно. И становится неловко. Мне, а не админам. И я бы понял, если бы это было впервые, но ведь ситуация повторяется второй месяц. Получается выводы не сделаны, ошибка не исправлена. Вы можете сказать, что группа без призов не является для вас важной, так как не добавляет вам комментов. Ну тогда закройте её на 66. А если продолжает работать, то реагируйте как-то на косяки.
8bjuk8uhdhy5
8bjuk8uhdhy5
вчера в 13:35
Можно по разному относиться к Артёму Дзюбе.
Если брать чисто футбол, то это высококлассный нападающий, который провёл отличную карьеру и даже в свои 34 (в августе будет 35) лет он один из лучших в нашем чемпионате.
Но с другой стороны он сам себе на уме. У него с одной стороны простой, а с другой очень сложный характер. В своё время он понял, что футбол это не просто игра два тайма по 45 минут, а ещё и шоу, в котором надо эпатировать футбольный мир и не только.

Как относиться к Артёму Дзюбе каждому решать самому.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:34
Добрый день.

1. Да, это группа является частью основного конкурса.

2. Да, для выбора этой группы на следующий месяц нужно 30 ставок в текущем месяце.

3. "При достижении 30 ставок за текущий месяц появляется возможность выбрать группу ставок на счет. Сделать это можно над блоком очков для ставок.

За угаданный счет — 1600 очков, угаданный счет, где в сумме более 4 мячей — 2000, угаданную разницу мячей — 200, угаданный исход — 100. Каждая ставка стоит 500 очков."
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:30
Добра Вам!.... буду краток

1. Участвуют
2. Да нужно
3. По общим правилам....

Всех с праздником!
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:28
Так начислите человеку очки! И всем кому положено! Или хотя бы напишите, что работы ведутся и впредь такого не повторится! Или вам по...?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:19, ред.
Первая мысль, когда слышу фамилию Дзюбы. Укротитель удава.
8jpmya8c7b9g
8jpmya8c7b9g
вчера в 13:18
Походу тот видос был только прологом
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